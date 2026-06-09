Korrektsiooni eriala Sisekaitseakadeemias: praktiline haridus ja karjäär vanglateenistuses
Korrektsioon on sobiv valik neile, kes soovivad praktilist kõrgharidust ning tahavad panustada Eesti turvalisusesse. Sisekaitseakadeemia õpe ühendab teooria ja praktika ning annab ettevalmistuse tööks vanglateenistuses ja laiemalt sisejulgeoleku valdkonnas. See on eriala, kus oluline on vastutustunne, hea otsustusvõime ja oskus töötada inimestega keerulistes olukordades.
Mis on korrektsioon ja kellele see eriala sobib?
Korrektsioon on sisejulgeoleku valdkond, mis keskendub turvalisuse tagamisele õigusrikkujatega töötamisele ning taasühiskonnastamisele. Eriala ühendab teadmised õigusest, psühholoogiast ja praktilise töö vanglateenistuses ning kriminaalhoolduses. Korrektsiooni õpe võib olla õige valik neile, keda huvitavad õiguse ja turvalisuse teemad ning inimkäitumise mõistmine. Samuti sobib see neile, kes suudavad säilitada rahu ka pingelistes olukordades, väärtustavad distsipliini ning tunnevad, et tahavad olla osa süsteemist, mis aitab kaasa inimeste positiivsele muutumisele ja turvalisema keskkonna loomisele. See ei ole ainult amet, vaid võimalus toetada parema ühiskonna kujunemist läbi oma töö.
Mida korrektsiooni erialal õpitakse?
Korrektsiooni õppekava annab tugeva aluse õigusest, psühholoogiast ja praktilised oskused vanglateenistusest ning kriminaalhooldusest. Õpingute jooksul omandatakse teadmised ja oskused, mida läheb vaja igapäevases töös vanglateenistuses ning laiemalt sisejulgeoleku valdkonnas.
Õpe hõlmab näiteks:
- karistusõiguse ja menetluse aluseid
- vanglate igapäevast töökorraldust
- turvalisuse tagamist ja riskide hindamist
- konfliktide lahendamist ja suhtlemisoskusi
- inimkäitumise ja psühholoogia põhimõtteid
- kinnipeetavate järelevalvet ja taasühiskonnastamist toetavaid tegevusi
- kriisiolukordades tegutsemist
- enesekaitset ja taktikalisi oskusi
- kutse-eetikat ja professionaalset käitumist
Lisaks pööratakse suurt tähelepanu sinu otsustusvõime, enesekindluse ja koostööoskuste arendamisele.
Kui praktiline on korrektsiooni õpe?
Korrektsiooni eriala paistab silma oma praktilise lähenemise poolest. Õppetöö on üles ehitatud nii, et teooriat seotakse pidevalt reaalsete olukordade ja tööülesannetega. See tähendab, et juba õppimise ajal saab kogeda, milline näeb välja töö vanglasüsteemis. Õppe jooksul puututakse kokku päriselul põhinevate juhtumite lahendamisega ning osaletakse simulatsioonides ja treeningutes, mis aitavad arendada nii otsustusvõimet kui ka enesekindlust. Lisaks pööratakse tähelepanu füüsilise ja vaimse vastupidavuse arendamisele. Oluline osa õppest on ka praktika vanglates, kus saab töötada koos oma ala spetsialistidega ning näha igapäevast töökeskkonda seestpoolt.
Kus toimub korrektsiooni õppetöö ja kui kaua see kestab?
Korrektsiooni õpe kestab kolm aastat ning selle maht on 180 EAP. Tegemist on täiskoormusega õppega, mille jooksul toimub õppetöö Sisekaitseakadeemias ning seda täiendavad praktikad Eesti vanglates. Selline ülesehitus võimaldab siduda teoreetilised teadmised kohe praktilise kogemusega, andes tugeva aluse ning valmiduse tööelu jaoks.
Millised on korrektsiooni erialale kandideerimise tingimused?
Kandideerimiseks on vajalik:
- Eesti kodakondsus
- keskharidus või sellega võrreldav haridus
- eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel
- usaldusväärne ja laitmatu taust
Lisaks tuleb läbida:
- tervisekontroll
- taustakontroll
- sisseastumiskatsed (vestlus ja füüsilised katsed)
Kas korrektsiooni õpe on tasuta?
Jah, korrektsiooni erialal õppimine Sisekaitseakadeemias on tasuta ning tudengitel on võimalik saada erinevaid hüvesid, et nad saaksid keskenduda täielikult õpingutele ja enesearengule.
Õpingute ajal on tagatud:
- igakuine stipendium (kokku kuni 800 EUR)
- tasuta majutus ühiselamus
- toitlustus 1x päevas õppeperioodil
- õppeks vajalik varustus
- õppurina kannad esimesest koolipäevast vanglaametniku vormi.
Millised võimalused avanevad pärast lõpetamist?
Pärast korrektsiooni eriala lõpetamist avaneb võimalus alustada karjääri Eesti vanglateenistuses. Tegemist on valdkonnaga, kus on mitmekesised rollid ja arenguvõimalused. Vanglateenistuse sees on pea 100 erinevat ametit ning karjääri areng võimaldab valdkonnas spetsialiseerudes püsida mitukümmend aastat. Töö võib hõlmata järelevalvet, turvalisuse tagamist, kinnipeetavate toetamist või spetsialiseerumist erinevatele suundadele, nagu riskihindamine või rehabilitatsioon. Lisaks annab see haridus tugeva aluse edasiõppimiseks ning liikumiseks ka teistesse siseturvalisuse valdkondadesse.
Miks valida Sisekaitseakadeemia korrektsioon?
Korrektsiooni eriala pakub enamat kui lihtsalt haridust, see loob võimaluse kujundada oma tulevikku valdkonnas, millel on oluline tähendus ja mõju ühiskonnale. Õpingud on praktilised, mis tähendab, et lõpetamisel on olemas nii teadmised kui ka vajalik kogemus ning valmidus. Lisaks pakub see eriala kindlat ja stabiilset karjäärivõimalust. Samal ajal annab see võimaluse mõjutada inimeste elu positiivselt, toetades nende muutumist ja taasühiskonnastumist. Seega, kui otsid midagi, mis ühendab õiguse, turvalisuse ja inimliku mõõtme, siis Sisekaitseakadeemias õpitav korrektsiooni eriala on valik, mis aitab sul luua tugeva ja tähendusrikka tuleviku.