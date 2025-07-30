Kuidas käituda, kui satud välismaal avariisse?
Autoga välismaal reisimine võib olla üks meeldejäävamaid viise uute paikade avastamiseks, sest see pakub liikumisvabadust, paindlikku teekonna valimist ja võimalust peatuda just seal, kus parasjagu soovid. Ent koos selle vabadusega kaasneb ka vastutus ning paraku pole välistatud, et mõnes võõras riigis võib halva kokkusattumuse tõttu juhtuda liiklusõnnetus. Iga avarii on stressirohke ka kodumaal, aga välisriigis võib olukord veelgi segasem tunduda. Et suudaksid ja oskaksid õigel hetkel rahulikult tegutseda, tasub end sellisteks olukordadeks ette valmistada.
Esimene samm on ohutuse tagamine ja rahu säilitamine
Kui oled avariisse sattunud, siis esimene ja kõige tähtsam tegevus on sinu enda ja teiste turvalisus. See võib tunduda iseenesestmõistetavana, aga paanikas või ehmunud olles unustavad paljud inimesed ära, mis on tegelikult oluline. Võõras riigis ja keskkonnas olles võib segadus olla veelgi suurem. Seepärast tasub esmalt võtta endale mõtlemiseks üks hetk, hingata sügavalt sisse-välja ja hinnata rahulikult tegelikku olukorda.
Vaata üle, kas keegi on viga saanud või vajab abi. Isegi kui esmapilgul tundub, et kõik on korras, tasub tähele panna, kas keegi kurdab valu üle või tunneb end natukenegi halvasti, sest mõni vigastus võib endast märku anda alles paari minuti või tunni pärast. Kui avariisse on sattunud ka lapsed või eakad, tuleks neile erilist tähelepanu pöörata.
Kui õnnetuse käigus avanesid turvapadjad või reisijad said põrutusi, on mõistlik arstiga konsulteerida ka siis, kui vigastusi palja silmaga näha ei ole.
Kui oled avariisse sattunud rendiautoga, tuleb ka rendileandjale õnnetusest teada anda.
Kohe juhtunu alguses rahulikult ja läbimõeldult tegutsedes, on hiljem palju lihtsam järgmiste sammude juurde asuda, sest paanikaseisundis võtavad inimesed otsuseid vastu ilma neid läbi mõtlemata.
Kutsu politsei
Kuigi Eestis ei ole politsei kutsumine väiksema avarii puhul enamasti vajalik, siis välismaal on sellega veidi teised lood. Kuna enamik inimesi ei ole eriti põhjalikult välisriikide seadustega kursis, on juba seetõttu mõistlikum politsei kohale kutsuda. Mõnes riigis võib politsei protokoll olla vajalik ka kindlustusnõude esitamiseks. Kui vastaspool ei soovi süüd tunnistada või olukord on muul põhjusel segane, võib ametlik protokoll olla hiljem otsustava tähtsusega. Politseid oodates ei tasu õnnetuses osalenud sõidukeid ega esemeid liigutada.
Kui politseid ei ole vaja kutsuda ning õnnetus toimus Euroopas, tuleb täita koos teise osapoolega Euroopa Liidu liikmesriikides kasutatav liiklusõnnetuse teade (European Accident Statement), mis on sarnane Eestis kasutatava blanketiga “Teade liiklusõnnetusest”. Tegemist on kahes eksemplaris täidetava vormiga, mida saab kindlustusandjatelt, tanklatest või internetist.
Tõendite kogumine
Juhul, kui politsei kutsumine ei ole vajalik, tee kindlaks, et liiklusõnnetuse teatele saaks kindlasti märgitud:
- kõikide osapoolte kontaktid, juhilubade numbrid, autode registrinumbrid ja kindlustusandmed;
- võimalusel tunnistajate kontaktandmed;
- täpne kirjeldus olukorrast ja sündmuspaigast ning olukorra skeem;
- süüdi oleva osapoole kinnitus süüst;
- mõlema osapoole allkirjad.
Nii saab kõik olulise kohe üles märkida ning vähendada hilisemate probleemide tõenäosust. Võimalusel tee olukorrast palju pilte erinevate nurkade alt.
Teavita kindlustust
Niipea kui võimalik, tuleks juhtunust teavitada oma kindlustusandjat. Kui sul on kehtiv auto liikluskindlustus ja reisid Euroopa riikides, siis tasub teada, et Eesti liikluskindlustus on tavaliselt kehtiv üle terve Euroopa Majanduspiirkonna, Šveitsis ja rohelise kaardi süsteemiga liitunud riikides. Enne reisi tasub roheline kaart välja printida, et saaksid vajadusel kohe oma liikluskindlustuse olemasolu tõendada.
Kindlustusfirma annab seejärel täpsemad juhised, mida edasi teha.
Kui sul on kasko saad abi ka enda auto kulude katmisel
Kui liikluskindlustus katab teisele osapoolele tekitatud kahju, siis KASKO hoolitseb sinu enda sõiduki eest. See tähendab, et kui sinu, ilmastikuolude või tundmatu sõiduki süül toimunud õnnetuses saab viga sinu auto, ei pea sa kõiki tekkinud kulutusi üksi kandma.
Kasko aitab sellistes olukordades:
- sõiduki remontimise kulud või suurema kahju korral uue samaväärse auto maksumuse;
- auto pukseerimise töökotta;
- asendusauto kulud, kui sa ei saa oma autoga reisi jätkata;
- vandalismist või loodusõnnetustest (näiteks rahe, üleujutus) tingitud kahjud.
Ära jää probleemiga üksi
Liiklusõnnetusse sattumine on tavaliselt stressirohke kogemus, eriti kui oled kodust kaugel ja võõras keskkonnas. Kui sul on olemas usaldusväärne kindlustuskaitse, ei pea sa avariiga seotud muredele üksi vastu astuma. Võta oma järgmine autoseiklus ette teadlikult ja kindlustatult, sest õnnetused ei hüüa tulles.