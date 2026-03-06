Märtsikuu päike on armutult aus: eksperdi nõuanded kevadpuhastuseks
Kevade saabumine toob kodudes kaasa tavapärase mustri: esimene ere päikesevalgus paljastab talve jooksul kogunenud tolmu ning paneb paljud mõtlema suurpuhastusele. Aknaklaasid tunduvad korraga tuhmid ja õhk raskem kui varem. Ragne Rohtla, Elamus puhastuse asutaja, ütleb, et kevadine valgus muudab nähtavaks selle, mis seni jäi märkamatuks. „Kevadvalgus on nagu peegel – see näitab ära kõik, mis talvega märkamatult kogunenud on,“ sõnab ta.
Ragne hinnangul ei tekita inimestes pinget mitte mustus ise, vaid selge tegevusplaani puudumine. „See ärevus ei tule mustusest, vaid teadmatusest, kust alustada,“ märgib ta, lisades, et enne akende pesemist tuleks hinnata kodu õhukvaliteeti tervikuna. „Inimesed vaatavad aknaklaasi ja näevad triipe, aga ma ütlen alati: ära vaata klaasi, vaata õhku selle taga,“ jätkab ta.
Levinumad vead kevadises puhastuses
Ragne sõnul korduvad igal kevadel samad eksimused. Esiteks alustatakse valest kohast. „Õige on liikuda alati ülalt alla,“ rõhutab ta. Kui esmalt ei puhastata lagesid, seinu, kappide pealseid ja valgustite ülaosi, langeb tolm hiljem tagasi juba puhastatud pindadele.
Teiseks jäetakse tähelepanuta tekstiilid. „Kardinad, tekid, diivanid, vaibad ja madratsid on kodu suurimad filtrid,“ sõnab Ragne. Talve jooksul ladestub tolm just nende sisse. Kolmandaks liialdatakse puhastusvahenditega. „Rohkem pesuainet ei tähenda puhtamat kodu,“ märgib ta. Liigne aine jätab pinnale kihi, mis hakkab uut mustust ligi tõmbama.
Neljandaks kasutatakse määrdunud tarvikuid. Lappi tuleb õigesti voltida, et kasutada puhast pinda. „Puhastuslappi ei tohi kraani all loputada ja sama mustusega edasi minna. Sellisel juhul saavutad vaid näilise puhtuse,“ selgitab Ragne. Viiendaks seatakse ebarealistlik eesmärk teha kõik ühe päevaga. „Õige suurpuhastus algab asjade sorteerimisest ja võib võtta päevi,“ lausub ta.
Ajakulu on suurem, kui arvatakse
Ragne hinnangul alahinnatakse tihti suurpuhastuse ajakulu: „Sageli mõeldakse, et kui teen ise, siis on see tasuta. Tegelikult maksad oma ajaga.“ Keskmise kolmetoalise korteri põhjalik suurpuhastus võib isetegijal võtta 8–15 tundi. „See on maraton, mitte sprint,“ sõnab ta. Professionaalil kulub tänu oskustele ja tehnikale vähem aega ning tulemus on tema sõnul kvaliteedilt võrreldamatu.
Eakad jäävad puhastusega hätta
Ragne tõstatab ka sotsiaalse küsimuse. Tema sõnul katab sotsiaalabi esmavajadused, kuid kodukoristus jääb sageli perede enda kanda. Füüsiliselt ei pruugi eakad enam suurpuhastusega toime tulla.
„Kodudes kuhjad kasvavad ja külastusi hakatakse vältima, sest ruumis puudub õhk või tööde nimekiri tundub liiga pikk,“ ütleb ta. Puhas keskkond on tema hinnangul väärikuse küsimus nii eakale endale kui ka lähedastele: „Väärtustame aega, et saaksime koos olla, mitte kulutada külastusaega koristusele.“
Allergiahooaeg nõuab varjatud kohtade puhastust
Kevad toob kaasa ka allergiahooaja. Ragne sõnul tuleb keskenduda pindadele, mida silmaga ei näe, kuid mida keha tunneb. „Madratsid ja pehmed tekstiilkatted on tolmulestade peamised elupaigad ning need vajavad perioodilist süvapuhastust,“ räägib ta.
Ragne juhib tähelepanu pesukuivati rollile: „Õues kuivatamine on allergikule karuteene, sest niiske kangas püüab õhust tolmu kinni.“ Kuivati filtrid eemaldavad kangakiudude vahelt peentolmu, lemmikloomakarvu ja surnud naharakke, mida pesumasin ei saa kätte. Lisaks soovitab ta puhastada kapipealsed, valgustid, liigutada mööblit ning pesta seinu. „Ringleva tolmu kurjajuur asub sageli seal, kuhu pilk ei ulatu,“ tõdeb naine.
Suurpuhastuse loogika on Ragne sõnul terviklik: esmalt korrastada ja sorteerida, seejärel puhastada tekstiilid ning liikuda pindadega ülevalt alla, lõpetades põrandaga. „Ühtegi etappi ei tohi vahele jätta,“ lausub asjatundja.
Millal kaaluda professionaali abi?
Ragne soovitab jätta asjade sorteerimise iseendale: „See on emotsionaalne protsess.“ Hooajaliste suurpuhastuste ja regulaarse hoolduskoristuse puhul tasub tema sõnul pöörduda spetsialisti poole. „Teadmised ja praktika käivad käsikäes. Professionaalil on tehnika, mis säästab materjale ja tagab, et kodus on päriselt puhas,“ sõnab Ragne.
Tiheda elutempo juures ei peaks kodukoristus muutuma lisakoormaks. „Kodu peaks olema koht, kus saab puhata, mitte olema nimekiri tegemata töödest. Kui oled hädas kodukoristusega, siis Elamus puhastus aitab alati tasuta nõuga või kui soovid hinnapakkumist, siis täida www.elamuspuhastus.ee avalehel „Soovin pakkumist“ päring ja tuleme appi!“ julgustab Ragne Rohtla.
Kevadine aknapesu: õiged tingimused ja töövõtted
Ragne toob välja, et aknapesu tasub ette võtta siis, kui öökülmad on möödas ja õhutemperatuur püsib üle +5 kraadi. Miinuskraadidega jäätub vesi klaasil kiiresti ja tulemus jääb triibuline. Eelistada tasub pilvisemat päeva. Ta soovitab kasutada pesurit või hõõrukplaati, kuivatuskummi, ämbrit või pritspudelit ning eraldi mikrokiudlappe klaasile ja raamidele.
Puhastuslahuse valmistamiseks soovitab ta leiget vett, paar tilka apelsiniõli üldpuhastusvahendit ning Mayeri pesuäädikat. „See ei lõhna tugevalt nagu tavaline äädikas ja sobib kasutada ka pesumasinas,“ märgib Ragne.
Töö algab raamivahede puhastamisest pintsliga ja tolmuimejaga. Seejärel puhastatakse raamid, kantakse lahus klaasile, töödeldakse pind ning kuivatatakse kummiga pikkade ühtlaste liigutustega. Vajadusel poleeritakse viimane niiskus kuiva mikrokiudlapiga. „Triibuvaba akna saladus peitub õiges lahuses ja tehnikas,“ võtab Ragne kokku.
Fotod: Marge Schwindt