Millal tasub valida täissünteetiline mootoriõli ja mida see mootorile annab?
Mootoriõli valik on üks olulisemaid otsuseid auto hoolduses, kuigi sageli ei pöörata sellele piisavalt tähelepanu. Õige õli mõjutab otseselt mootori töökindlust, kulumist, kütusekulu ja isegi heitgaase. Üks enim arutatud teemasid on täissünteetiline mootoriõli. Millal on selle kasutamine põhjendatud ja millist kasu see mootorile tegelikult annab?
Mis on täissünteetiline mootoriõli?
Täissünteetiline mootoriõli on õli, mis on loodud keemilise sünteesi teel. Selle molekulaarne struktuur on ühtlane ja kontrollitud, erinevalt mineraal- ja poolsünteetilistest õlidest, mis põhinevad suuresti toornafta töötlemisel. Tänu sellele on täissünteetilisel õlil väga stabiilsed omadused nii kõrgetel kui ka madalatel temperatuuridel.
Millal tasub täissünteetiline õli valida?
Täissünteetiline mootoriõli ei ole alati ainus ega kohustuslik valik, kuid teatud olukordades on see selgelt mõistlikum lahendus.
Uuemad ja kõrgema võimsusega mootorid
Kaasaegsed bensiinimootorid ja diiselmootorid töötavad kõrgematel temperatuuridel ja suuremate koormuste all. Turbolaaduriga mootorid on eriti tundlikud õli kvaliteedi suhtes. Täissünteetiline õli säilitab oma määrimisomadused ka äärmuslikes tingimustes ning kaitseb turbot ja teisi kriitilisi komponente.
Külm kliima ja sagedased külmkäivitused
Madala viskoossusega täissünteetiline õli jõuab kiiremini kõikidesse mootori osadesse ka külma mootoriga. See vähendab käivitusaegset kulumist, mis moodustab suure osa mootori kogu eluea kulumisest.
Pikemad õlivahetusvälbad
Paljud tootjad lubavad täissünteetilise õliga pikemaid vahetusintervalle. Õli oksüdeerub aeglasemalt, säilitab oma omadused kauem ja talub paremini saastumist. See ei tähenda, et õlivahetust võiks lõpmatuseni edasi lükata, kuid õigetes tingimustes on täissünteetiline õli vastupidavam.
Intensiivne kasutus ja pikad sõidud
Kui auto kasutatakse tihti maanteel, veetakse koormaid või sõidetakse pikemaid vahemaid ühtlase kiirusega, tõuseb mootori temperatuur pikaks ajaks. Täissünteetiline õli suudab sellistes oludes paremini säilitada õlikile ja vältida liigset kulumist.
Mida täissünteetiline õli mootorile annab?
Täissünteetilise mootoriõli eelised ei piirdu ainult parema määrimisega. Selle mõju on laiem ja pikaajalisem.
Väiksem kulumine
Ühtlane molekulaarne struktuur tähendab, et õlikile on stabiilsem. Metallpinnad ei puutu omavahel kokku isegi suure koormuse all, mis vähendab kulumist ja pikendab mootori eluiga.
Parem puhtus mootori sees
Täissünteetilised õlid sisaldavad tõhusaid detergente ja dispersante, mis hoiavad mustuse ja tahma lahustununa. See aitab vältida ladestuste teket kolvirõngastel, klappidel ja õlikanalites.
Stabiilne viskoossus
Temperatuuri kõikumised ei mõjuta täissünteetilise õli omadusi nii palju kui mineraalõli puhul. See tähendab kindlamat õlirõhku ja ühtlasemat mootori tööd nii linnasõidul kui ka maanteel.
Väiksem kütusekulu
Kuigi vahe ei pruugi olla suur, aitab väiksem sisemine hõõrdumine mootoril töötada tõhusamalt. Pikemas perspektiivis võib see anda märgatava kokkuhoiu, eriti suure läbisõidu korral.
Kas täissünteetiline õli sobib vanemale mootorile?
Sageli arvatakse, et täissünteetiline õli ei sobi vanematele autodele. Tegelikult sõltub see mootori seisukorrast ja tootja soovitustest. Kui mootor on heas korras ega tarbi liigselt õli, võib täissünteetiline õli pakkuda paremat kaitset ka vanemale tehnikale. Probleemid võivad tekkida siis, kui mootoril on juba tihendite kulumine või suur õlikulu. Täissünteetiline õli võib oma parema voolavuse tõttu lekked nähtavamaks muuta. Sellisel juhul tasub enne üleminekut konsulteerida spetsialistiga.
Õige õli valik on alati kompromiss
Kuigi täissünteetiline mootoriõli pakub palju eeliseid, ei ole see automaatselt parim valik igale autole ja igale juhile. Oluline on arvestada tootja nõudeid, mootori tehnilist seisukorda ja sõiduharjumusi. Õige viskoossus ja kvaliteedistandardid on sama tähtsad kui õli tüüp ise. Usaldusväärsetest allikatest pärit info ja kvaliteetsed tooted aitavad teha teadliku otsuse. Näiteks signeda.ee lehelt on võimalik leida ka täissünteetilist mootoriõli, mis vastab erinevate mootorite tehnilistele nõuetele ja sobib igapäevaseks kasutamiseks.