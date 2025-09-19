Kas Sinu TV-teenus pakub sisu, mida tegelikult vaadata soovid?
Tänapäeval on mitmeid võimalusi kõikvõimalike filmide, sarjade ja uudiste vaatamiseks. Sageli oleme kinni oma vanades harjumustes ning ei oska mõeldagi, et teine teenusepakkuja võiks sama või vähema raha eest rohkem meelelahutust ja sisu pakkuda.
Home3 – kaks teleteenust ühe kuutasu eest!
Home3 on teleteenus, mis ei sõltu kaabli ega mobiililevi olemasolust. Home3 TV-teenus sobib eelkõige eramajja, sest teenuse kasutamiseks on vaja paigaldada satelliitantenn, kuid paigalduse ning teenuse seadistamise pärast ei pea sa muretsema, sest kogenud Home3 tehnikud paigaldavad ja seadistavad teenuse ning standardpaigalduse eest ei pea sa midagi tasuma!
Home3 teleteenust saad mugavalt nautida oma kodus olevast telerist satelliitantenni ning digiboksi abil. Kui soovid telekanaleid, filme või sarju vaadata näiteks nutiseadmest, nii kodus kui ka liikvel olles, siis laadi alla Go3 äpp ning naudi oma lemmiksaateid mugavalt olenemata sellest, kus parasjagu viibid. Nimelt saad Home3 teenusega ligipääsu ka Go3-le – näiteks Home3 “Kodu” paketiga saad vaadata Go3 “TV ja Filmid” paketis olevat sisu. Liitudes Home3-ga, saad kaks teleteenust ühe kuutasu eest ja sul on võimalik nautida Home3 TV-teenust oma kodus olevast telerist ja samaaegselt vaadata Go3 sisu nutitelefonist, tahvlist, arvutist või nutitelerist!
Home3 TV-teenuse valikus on kolm paketti: “Starter”, “Kodu” ja “Kodu+”. “Starter” pakett on suurepärane valik neile, kes otsivad taskukohast meelelahutust. Paketis on valik peamistest meelelahutuskanalitest, sealhulgas Eesti kanalid, filmikanal Viasat Kino ning mitmeid uudiste-, laste-, teadus- ja loodussaadete kanaleid. Home3 “Starter” paketi tellijad saavad Go3 äpi abil vaadata oma põhipaketi telekanaleid mugavalt meelepärasest nutiseadmest, mis võimaldab nautida meelelahutust nii kodus kui ka liikvel olles.
Home3 kõige populaarsem “Kodu” pakett pakub mitmekülgset meelelahutust kogu perele. Paketti kuuluvad populaarsed Eesti kanalid, mitmed filmi- ja spordikanalid nagu Go3 Films, Viasat Kino Action, Go3 Sport 2 ning uudiste-, laste-, teadus- ja loodussaadete kanalid. Lisaks nimetatud telekanalitele sisaldub “Kodu” paketis Go3 “TV ja Filmid” pakett, mis avab ukse laiale valikule tele- ja filmisisule, pakkudes nii põnevaid kui ka harivaid vaatamiselamusi.
Kui armastad mitmekesist meelelahutust ning soovid kõikvõimalike uudistega kursis olla, siis on “Kodu+” pakett just sulle! See on üks suurima kanalite arvuga üle õhu levivaid pakette Eestis, mis pakub kõike, mida üks tõeline meelelahutusnautleja võiks soovida, sest selles sisaldub ka Go3 „Premium“ pakett!
Lisaks teleteenusele saad Home3st soovi korral juurde võtta piiramatu mahu ja kiirusega mobiilse interneti. Koostöös Go3-ga pakume võimalust tellida oma Home3 põhipaketile lisaks ka Netflixi pakett hinnaga alates 7,99 € kuus.
Go3 – ainus teleteenus, kus on HBO Max!
Go3 on üks Baltikumi populaarsemaid teleteenuseid, mida kasutatakse juba enam kui 600 000 kodus. Go3 pakub üle 80 telekanali, originaalsarju, Hollywoodi kassahitte, eestikeelse pealelugemisega lastesaateid ja rikkalikku spordivalikut. Eelmise aasta lõpust teeb Go3 koostööd Netflixiga, võimaldades vaatajatel nautida mõlemat teenust ühe tellimusega.
Lisaks Netflixile toob Go3 oma vaatajateni HBO Max sisu, näiteks ikoonilised sarjad „Seks ja linn“, „Troonide mäng“, „Suure paugu teooria“ ja „Sõbrad“ ning seda jaanuarikuuni lisatasuta. Paramount+ kaudu jõuavad ekraanile laste lemmikud „Käpapatrull“ ning „Käsna-Kalle Kantpüks“. Spordisõpradele pakub Go3 Extra Sport unustamatuid spordielamusi, sealhulgas Inglismaa kõrgliiga, UEFA Meistrite liiga ja Vormel-1 ülekandeid.
Go3 teleteenuse vaatamiseks vajad väga head internetti, teenust saab vaadata kahest nutiseadmest korraga ja digiboksi abil ka kolmandast seadmest. Mitmed saated ja filmid on allalaaditavad, et saaksid neid ka internetiühenduseta vaadata. Go3 pakettide valik on lai, et vaataja leiaks just selle, mis kõige paremini tema ootustele vastaks, hinnad algavad 8,49 € kuus. Kui soovid Go3 ja Netflixi kombopaketti, siis nende pakettide hinnad algavad 14,49 € kuus.
Uutele liitujatele on meil suurepärane eripakkumine – Home3 „Kodu“ pakett koos piiramatu 4G internetiga vaid 25,99 €/kuu (tavahind 38,61 €/kuu) ning anname hinnagarantii, et paketi kuutasu ei muutu järgneva 24 kuu jooksul. Usume, et see lahendus aitab oma rahaasju paremini planeerida ning arvestades Home3 „Kodu ja 4G internet“ paketi tavahinda, on võimalik kahe aasta jooksul säästa üle 300 euro.Kampaaniatingimused ja lisainfot Home3 ja Go3 teenuste kohta saadveebilehtedeltwww.home3.ee ja www.go3.tv, helistades 698 9000 või saates meile kirja aadressile info@home3.ee