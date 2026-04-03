Nädalavahetusel kontrollitakse suurendatud jõududega liiklusreeglitest kinnipidamist
Selleks, et lihavõttepühad oleks liiklejatele turvalised, liiklusvoog ühtlasem ja rahulikum, on politsei üle Eesti suuremate jõududega liiklusjärelevalvet tegemas.
Pühadeaeg toob teedele tavalisest suurema liiklusvoo, millega kaasneb närvilisus, ohtlikud möödasõidud ja pühade ajal kasvab ka alkoholijoobes sõidukijuhtide osakaal. Riskide maandamiseks on politsei alates tänasest üle kogu Eesti teedel tavalisest suuremate jõududega. Eriti põhjalikult võtab töö ette Tartu politseijaoskond – kõigil kolmel vabal päeval jälgitakse kiiruspiirangutest kinni pidamist ning juhtide kainust.
„Näiteks pühapäeval, kui inimesed maakodudest ja sugulaste juurest tagasi koju suunduvad, katame suure osa Tallinn-Tartu maanteest patrullidega, et liiklust rahustada ja tagada turvaline teekond,“ rääkis Tartu politseijaoskonna patrullitalituse juht Argo Arukase.
Arukase sõnul saab politsei iga päev kümneid kirju ja kõnesid inimestelt, kelle jaoks liiklus pole eneseteostuse ega väljaelamise koht ja keda häirivad ohtlikke möödasõite tegevad, kiirustavad ja närvilised juhid. Enamik liiklejatest käitub vastutustundlikult ja peab reeglitest kinni – statistiliselt umbes 90 protsenti liiklejatest on väga tublid, kuid leidub ka neid riskialteid juhte, kelle enesekontrolli ning hoolivuse puudumine seab ohtu kõik teised. „See ei ole aktsepteeritav, et tiheda liiklusega teel tehakse ohtlikke möödasõite,“ ütles Arukase.
„On tavaline, et kevadeti sõidukiirused teedel kasvavad, aga ebatavaline on see, et viimastel nädalatel teedel nähtud kiirused sobiks rohkem Saksamaa kiirteedele. Näiteks 22. märtsil fikseerisime Tallinn-Tartu maanteel paari tunni jooksul 27 juhti, kes ületasid lubatud kiirust enam kui 20 km/h. Suurimad mõõdetud kiirused olid 187 km/h ja 172 km/h. See pole liiklus, mida ühiskond tahab,“ rääkis patrullitalituse juht.
Ka joobes juhtide hulk tundub viimastel nädalatel olema trendis, mis tavaliselt on omane pigem jaanipäevale. „Nädalavahetusel tegime tööd Tallinnas ja kõrvaldasime liiklusest ühe reidi käigus 12 narkojoobes ning 18 alkoholijoobes juhti. Probleemi ilmestab seegi, et nädala jooksul on toimunud vähemalt kaks rasket avariid joobes juhtide süül,“ tõi Arukase näiteks.
Politsei kutsub kõiki üles sõitma rahulikult, teistega arvestavalt ja läbimõeldult. See aitab muuta pühadeaegse liikluse turvalisemaks ja sujuvamaks kõigi jaoks, lisaks säästab rahulikult sõitmine ka kütust.
