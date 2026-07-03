Rakvere Teatris esietendus suvelavastus „Tikutoos“
Möödunud laupäeval jõudis Rakveres, Köster Gööcki majas lavastaja Kaili Viidase käe all publiku ette Frank McGuinnessi mononäidend „Tikutoos“.
Peategelane Sal, keda kehastab Silja Miks, on iseseisev, uhke ning sirge seljaga naine. Ta on ema, kelle emotsionaalne teekond kõigub kättemaksuiha ja andestuse vahel. Kuigi „Tikutoosi“ tegevus ei toimu Eestis ja meie argireaalsus on tunduvalt mahedam, ilmestab see lugu inimese proovilepanekut keerulises piirsituatsioonis.
„Lapse habras elu on miski, mida me kaitseme instinktiivselt ja kompromissideta. Kui see elu katkeb, kaob turvaline vahemaa – lein, viha ja vastutus võtavad üle kõigi lähemate ja kaugemate inimeste tundeilma. „Tikutoos“ räägib maailmast, kus üksainus kustunud elu valgustab hetkeks kõike ümbritsevat ja raputab meie usku sellesse, et asjad on kontrollitavad ja õiglaselt seletatavad,“ rääkis lavastaja.
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