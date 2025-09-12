Omniva alustab sel sügisel kogukonnaautomaatide paigaldamist
Omniva on alustanud väiksematesse kogukondadesse mõeldud juhtmevabade pakiautomaatide võrgustiku loomist üle Eesti. Kokku tellib Omniva projekti esimeses etapis enam kui 500 kogukonnaautomaati, mis peaksid valmis ja paika saama tuleva aasta keskpaigaks.
Omniva sõlmis äsja viieaastase partnerlepingu ettevõttega Jetbeep. Kui esimesed piloteerimiseks mõeldud kogukonnaautomaadid valmistati n-ö ükshaaval, siis nüüd alustab Jetbeep Omniva jaoks kogukonnaautomaatide seeriatootmist liinil.
„Esimene tellimus – 150 automaati, millest 100 saavad avalikeks teeninduspunktideks – on esitatud. Masinad peaksid valmima novembri lõpuks või detsembri alguseks, siis alustame kohe paigaldamist,“ sõnas Omniva juhatuse esimees Martti Kuldma.
Enamik esimestest masinates paigaldatakse Eestisse, mõned ka pilootprojektina Lätti ja Leetu. „Samal ajal, kui Jetbeep tegeleb masinate valmistamisega, teeb Omniva ära kogu vajaliku eeltöö – valime välja ja sõlmime kokkulepped konkreetsete asukohtadega,“ lisas Kuldma.
Avalikud kogukonnaautomaadid paigaldatakse külakeskustesse, kortermajade piirkondadesse, bussipeatustesse, tanklatesse jms. Lisaks ka kohtadesse, kus on hiljuti madala kasutatavuse tõttu postipunkt sulgetud.
Kuid kas suures plaanis on uute automaatide jaotumine Eesti eri piirkondade vahel juba paigas? „Asukohad ei ole veel teada. Esimese satsi täpsed asukohad selguvad septembri, hiljemalt oktoobri jooksul tõenäoliselt. Suurema koguse paigaldamine jääb tuleva aasta esimesse poolde,“ märkis Madiken Oja, Omniva kontserni kommunikatsioonijuht.
Asukohavalikute puhul toetutakse nii statistikale kui ka kohalike soovidele. „Praegu toimub arutelu omavalitsustega (maaomanikega) paigaldamise asukohtade osas. Lähtume nii statistikast (piirkonna pakimaht) kui ka omavalitsuste soovidest. Järgmise aasta alguses, kui tulemas on suurem kogus uusi masinaid, teeme ka üleskutse, kus inimesed saavad ise välja pakkuda sobivaid asukohti,“ selgitas Oja, kuidas võrgustik täpsemalt kujuneb.
Kogukonnaautomaatide projekti pikaajaline visioon on aga veelgi ambitsioonikam. „Viie aasta jooksul tahaksime jõuda selleni, et üle Eesti on paartuhat kogukonnaautomaati, hiljemalt kümne aasta pärast aga selleni, et pea igast Eesti kodust kuni 300 meetri kaugusel on automaat olemas,“ selgitas Kuldma.
Tarbijauuringute järgi eelistab 83 protsenti Eesti inimestest oma pakke saada ja saata just automaadi kaudu ja üle 60 protsendi inimesi kasutab pakiautomaati vähemalt korra kuus. „Me tuleme Eesti inimestele lähemale just nende teenustega, mida inimesed ise enim soovivad. Arvan, et Omniva täidab siin rahva huve väga hästi,“ sõnas Kuldma.
Mis on kogukonnaautomaat?
Kogukonnaautomaadid on väiksemas mõõdus pakiautomaadid, mille paigaldamiseks ei ole vaja interneti- ega elektriühendust. Masinad on akutoitega, seega elektrikatkestustest sõltumatud.
„Klassikaline pakiautomaat asub suuremas keskuses, näiteks poe juures, sest vajab elektri- ja internetiühendust. Igale paigaldamisele eelnevad seetõttu pikad läbirääkimised. Uue kogukonnaautomaadi paneme kahe mehega 15 minutiga paika kokkuleppel maaomanikuga. Nimetame neid uuenduslikke masinaid kogukonnaautomaatideks, sest need sobivad suurepäraselt just väiksemate kogukondade, hõredamalt asustatud piirkondade teenindamiseks,“ selgitas Martti Kuldma.
Muus osas töötab kogukonnaautomaat samamoodi nagu klassikaline pakiautomaat – kui pakk saabub, saab saaja oma telefonile teavituse koos lahtri avamiskoodiga. Ühes lahtris võib olla üks või mitu samale saajale samal ajal saabunud pakki. Omniva iseteeninduses registreeritud pakke saab kogukonnaautomaatidest ka välja saata.
Postiteenuste tulevikulahendus
Tulevikus, mil kogukonnaautomaatide võrgustik on terves Eestis juurutatud ning Postiseaduse muudatused võimaldavad universaalse postiteenuse osutamiseks kasutada ka automaate, saab automaadid võtta kasutusse kohalike postiteeninduspunktidena – kasutada neid ka kirjade ja perioodika kandeks.
„Ühest küljest pakub see nutika lahenduse postivaldkonna põhiprobleemile – kuidas tagada kõigile inimestele kirjateenuse ja perioodika kojukande säilimine ajastul, mil mahud on väga madalad. Teisalt aga lahendab see ära ka ühe väga praktilise mure, mida meie Omnivas igapäevaselt näeme – kuna inimesed saavad kirju nii harva, siis postkaste ei kontrollita, saadetised kuhjuvad ja vettivad postkastis enne kui saajani jõuavad. Automaadi puhul saad alati oma telefonile teavituse, et sind ootab kuivas ja turvalises kohas saadetis – olgu see pakk, kiri või ajaleht,“ sõnas Kuldma.