Parimad multifunktsionaalsed printerid

Multifunktsionaalsed printerid (MFP – Multifunction Printer) on seadmed, mis ühendavad mitu funktsiooni ühes seadmes: printimine, kopeerimine, skaneerimine ja sageli ka faksimine. Need on populaarsed nii kontorites kui ka kodus tänu oma mugavusele ja ruumisäästliku disaini tõttu.

Konica Minolta-multifunktsionaalsed laserprinterid on tuntud oma vastupidavate komponentide, suure võimsuse, suurepärase printimiskvaliteedi ja laia funktsionaalsuse poolest.

Konica Minolta multifunktsionaalsete printerite eelised:

  • INTUITIIVNE KASUTAMINE –  nutiseadmetega sarnane kasutajaliides
  • MOBIILNE ÜHENDUS – sisseehitatud WiFi või LAN-võimalused ja mobiilifunktsioonid Androidile või iOS-ile
  • TURVALISUS – funktsioonid võrgu integreerimiseks, andmete krüptimiseks, kõvaketta ülekirjutamiseks ja täiustatud kasutaja autentimiseks
  • RAKENDUSED – mugavad ja tõhusad integreeritud Konica Minolta rakenduse funktsioonid
  • TOOTLIKKUS– usaldusväärsus, kiire skaneerimine ja printimine koos võimsate viimistlusvõimalustega
  • LIGIPÄÄSETAVUS – sujuv MFP kasutamine ja väärtuslik abi lihtsama juurdepääsu ja kasutatavuse tagamiseks, mis on kohandatud erivajadustega kasutajatele
  • TEENUSED keskenduge oma äriprotsessidele ja jätke printerite hooldus spetsialistide hooleks. Konica Minolta tagab tõhusa ja õigeaegse seadmete haldamise ning garanteerib:
    • automatiseeritud kulumaterjalide tarnimise
    • ennetava hoolduse ja remondi
    • kaugseire ja konfigureerimisvõimalused

Multifunktsionaalsete printerite hinnad

Multifunktsionaalse laserprinteri hinnad sõltuvad mitmest põhitegurist:

  1. Printeri tüüp ja funktsioonid
    1. Mustvalge (koos skaneerimise, kopeerimise ja faksimisega): ~150 -400 €
    1. Värviline (koos skaneerimise, kopeerimise ja faksimisega): ~300-800 €
  2. Printimiskiirus ja eraldusvõime
    1. Aeglasem (kuni 20 lk/min, kuni 1200 DPI): ~100-250 €
    1. Keskmine kiirus (20-40 lk/min, 1200-2400 DPI): ~250-600 €
    1. Kiire ja kõrge resolutsiooniga (40+ lk/min, 2400+ DPI): ~600-2000 €
  3. Kasutuskulud
    1. Odavamad tooneri valikud 100-300 €
    1. Keskmise hinnaklassi toonerid 250-600 €
    1. Suure tootlikkusega toonerid 500-2000 €
  4. Ühenduvusvõimalused
    1. Ainult USB: ~100-250 €
    1. USB + LAN või Wi-Fi: ~200-600 €
    1. Täielik võrgutugi (Wi-Fi, LAN, mobiilne printimine, NFC): ~300-1000 €
  5. Tootja kaubamärk
    1. Tavaklassi multifunktsionaalsed laserprinterid: ~100-400 €
    1. Äriklassi multifunktsionaalsed laserprinterid: ~400-2000+ €
  6. Lisatarvikud ja lisafunktsioonid
    1. Ilma kahepoolse printimiseta: ~100-300 €
    1. Kahepoolse printimisega (dupleks): +50-€150 € põhihinnale lisaks
    1. Lisapaberisalved: +100-300 €

