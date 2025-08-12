Parimad multifunktsionaalsed printerid
12. august 2025 | SISUTURUNDUS | Kommentaare pole|
Multifunktsionaalsed printerid (MFP – Multifunction Printer) on seadmed, mis ühendavad mitu funktsiooni ühes seadmes: printimine, kopeerimine, skaneerimine ja sageli ka faksimine. Need on populaarsed nii kontorites kui ka kodus tänu oma mugavusele ja ruumisäästliku disaini tõttu.
Konica Minolta-multifunktsionaalsed laserprinterid on tuntud oma vastupidavate komponentide, suure võimsuse, suurepärase printimiskvaliteedi ja laia funktsionaalsuse poolest.
Konica Minolta multifunktsionaalsete printerite eelised:
- INTUITIIVNE KASUTAMINE – nutiseadmetega sarnane kasutajaliides
- MOBIILNE ÜHENDUS – sisseehitatud WiFi või LAN-võimalused ja mobiilifunktsioonid Androidile või iOS-ile
- TURVALISUS – funktsioonid võrgu integreerimiseks, andmete krüptimiseks, kõvaketta ülekirjutamiseks ja täiustatud kasutaja autentimiseks
- RAKENDUSED – mugavad ja tõhusad integreeritud Konica Minolta rakenduse funktsioonid
- TOOTLIKKUS– usaldusväärsus, kiire skaneerimine ja printimine koos võimsate viimistlusvõimalustega
- LIGIPÄÄSETAVUS – sujuv MFP kasutamine ja väärtuslik abi lihtsama juurdepääsu ja kasutatavuse tagamiseks, mis on kohandatud erivajadustega kasutajatele
- TEENUSED keskenduge oma äriprotsessidele ja jätke printerite hooldus spetsialistide hooleks. Konica Minolta tagab tõhusa ja õigeaegse seadmete haldamise ning garanteerib:
- automatiseeritud kulumaterjalide tarnimise
- ennetava hoolduse ja remondi
- kaugseire ja konfigureerimisvõimalused
Multifunktsionaalsete printerite hinnad
Multifunktsionaalse laserprinteri hinnad sõltuvad mitmest põhitegurist:
- Printeri tüüp ja funktsioonid
- Mustvalge (koos skaneerimise, kopeerimise ja faksimisega): ~150 -400 €
- Värviline (koos skaneerimise, kopeerimise ja faksimisega): ~300-800 €
- Printimiskiirus ja eraldusvõime
- Aeglasem (kuni 20 lk/min, kuni 1200 DPI): ~100-250 €
- Keskmine kiirus (20-40 lk/min, 1200-2400 DPI): ~250-600 €
- Kiire ja kõrge resolutsiooniga (40+ lk/min, 2400+ DPI): ~600-2000 €
- Kasutuskulud
- Odavamad tooneri valikud 100-300 €
- Keskmise hinnaklassi toonerid 250-600 €
- Suure tootlikkusega toonerid 500-2000 €
- Ühenduvusvõimalused
- Ainult USB: ~100-250 €
- USB + LAN või Wi-Fi: ~200-600 €
- Täielik võrgutugi (Wi-Fi, LAN, mobiilne printimine, NFC): ~300-1000 €
- Tootja kaubamärk
- Tavaklassi multifunktsionaalsed laserprinterid: ~100-400 €
- Äriklassi multifunktsionaalsed laserprinterid: ~400-2000+ €
- Lisatarvikud ja lisafunktsioonid
- Ilma kahepoolse printimiseta: ~100-300 €
- Kahepoolse printimisega (dupleks): +50-€150 € põhihinnale lisaks
- Lisapaberisalved: +100-300 €