TAGASI KOOLI: Trendikad koolikotid, mugavad jalatsid ja praktilised riided lastele edukaks kooliaastaks!
Käes on see mõru-magus hetk, mis tähistab suve lõppu ja kooliaasta algust. Kooliaeg on peagi ukse ees ning nüüd on parim aeg hakata mõtlema, mida sinu laps uueks kooliaastaks vajab. Tagasi kooli minek on põnev – see tähendab uut algust, uusi teadmisi ja sõpradega taaskohtumist ning ka uusi asju, mis aitavad lapse kooliteed sujuvalt alustada. Et kooliaasta algaks rõõmsalt ja muretult, tasub varakult hoolitseda selle eest, et kõik vajalik oleks olemas – alates mugavatest jalatsitest ja vastupidavatest riietest kuni hästi valitud seljakotini.
Koolikoti ABC – millele koolikoti valikul tähelepanu pöörata.
Trendikad mustrid ja erksad värvid teevad koolikotid laste jaoks eriti ahvatlevaks, kuid hea koolikott peab olema enamat kui lihtsalt kena välimusega. Siin on kolm kõige olulisemat asja, millele tähelepanu pöörata, et koolikott toetaks last kogu kooliaasta vältel.
- Ergonoomilisus ja tugi: Veendu, et seljakott oleks ergonoomiline ja toetaks lapse selga. Laiad, pehmendatud õlarihmad ja polsterdatud seljaosa aitavad raskust ühtlaselt jaotada, vähendades seljale tekkivat koormust.
- Mahutavus ja praktilised sahtlid: Seljakott peaks olema piisavalt suur, et see mahutaks kõik vajalikud õpikud, vihikud ja muud vajalikud koolitarbed. Sahtlite rohkus aitab asju paremini ja organiseeritumalt paigutada.
- Kvaliteet: Investeeri kvaliteetsesse koolikotti, mis on valmistatud vastupidavatest materjalides ja millel oleks olemas eelnimetatud omadused. Selline seljakott peab vastu igapäevasele kasutamisele ning teeb sinu lapse seljale ainult head. Paljud kvaliteetsed seljakotid on valmistatud materjalides, mis hülgavad vett, et kaitsta lapse koolitarbeid vihma eest.
Laste jalatsid – kas üks jalats sobib nii liikumistunniks kui ka vahetusjalatsina koolis?
Kui oled kaalumas, kas lapsele valida ühed universaalsed jalatsid, mis sobiksid nii liikumistunniks kui ka vahetusjalatsiteks koolis sees, siis tasuks siiski mõelda kahe erineva paari soetamisele. Kummalgi paaril on täita lapse koolipäevas oma eesmärk ning just sellepärast ei sobigi samad jalatsid nii aktiivseks liikumiseks tunniks kui ka põnevaks, tihti pikale venivaks, koolipäevaks.
- Liikumistundideks vali kindlasti spordijalatsid, mis toetavad lapse jalga füüsilise koormuse ajal ja summutavad lööke jooksmisel ning hüppamisel. Spordijalatsite valimisel lase lapsel neid proovida ning pigem olgu seda tüüpi jalatsid 0,5-1 cm suuremad kui täpselt parajad, sest aktiivsel liikumisel jalg paisub ja sellega välistad traumasid nii jalgadel kui ka varvastel. Spordijalats peaks olema kohe proovides mõnus ja mugav.
- Sisejalatsite valimisel saab lähtuda ka koolis kehtivast korrast – osad koolid lubavad sisejalatsina kasutada ainult lahtiseid rihmikuid, mõned teised on selles osas vähe paindlikumad. Üks tingimus, mis kõiki koole ühendab, on see, et sisejalatsi välistald ei tohiks määrida põrandaid, seega soovitame enne jalatsi soetamist selles veenduda. Üldiselt ei määri põrandaid heleda tallaga jalatsid ning tihti on sellistele jalatsitele märgitud talla alla „non-marking“. Sisejalatsina sobivad väga hästi õhku läbilaskvatest materjalidest valmistatud jalavarjud või siis rihmikud.
Tänapäeval on valik väga suur – jalanõud lastele on saadaval erinevates stiilides, värvides ja funktsionaalsetes lahendustes, nii et iga koolilaps leiab kindlasti endale sobiva variandi.
Kooliriided lastele – lase lapsel otsustada, mida ta rõõmuga kannab.
Parim nipp, et leida just need kõige ägedamad ja stiilsemad lasteriided kooliks, on lasta lapsel ise otsustada, mida ta soovib kanda. See, mis sulle meeldib, ei pruugi talle sama palju meeldida – ning nii võib juhtuda, et lapse kapp on täidetud riietega, mida ta kanda ei soovi.
Julgusta last valima rõivaid põnevates mustrites ja värvides, mis peegeldavad tema olemust ja isikupära – näiteks T-särke lemmiktoonides ja vahvates printides. Lisa juurde mõned paarid klassikalisi teksaseid, mugavad retuusid ning kampsik või pusa. Nii saab laps kombineerida ja kanda erinevaid komplekte, mis sobivad talle nii stiili kui ka mugavuse poolest.
Hästi valitud lasteriided loovad lapsele koolipäevaks hea enesetunde ja enesekindluse – kui laps tunneb end oma riietes hästi, möödub ka koolipäev rõõmsalt ja ladusamalt.
Kliki koolikaubad koju või kauplusesse ning proovi midagi maksmata!
Kooliaasta algus on eriline hetk nii lapsele kui ka lapsevanemale – see toob kaasa uued teadmised, kogemused ja sõprussuhted. See teekond loob aluse lapse edasisele haridusele ja elule. Et uus kooliaasta algaks rõõmsalt ja muretult, vali hoolikalt koolikaubad, mis toetavad lapse enesekindlust ja keskendumisvõimet – riided, jalatsid ja koolikott on selles võtmerollis. Proovi Weekend.ee mugavat teenust „Kliki & Proovi” – telli vajalikud koolikaubad otse koju või lähimasse kauplusesse, ilma kohese maksmise kohustuseta. Nii saate lapsega koos tooted üle vaadata ja valida välja just need, mis sobivad kõige paremini. Soovime kõikidele koolilastele toredat kooliaastat!