Kui tihti tuleks tegelikult voodipesu vahetada? Mis juhtub, kui voodisse koguneb niiskus ja higi?
Millal vahetasite viimati voodipesu? Kuigi voodi võib tunduda täiesti puhas, koguneb sinna iga päev mustust, mida palja silmaga ei näe. Aja jooksul võib see põhjustada mitte ainult ebameeldivat lõhna, vaid ka nahaärritust või allergilisi reaktsioone. Eriti siis, kui voodipesu vahetatakse harva ja magamistuppa koguneb niiskust.
Mis siis tegelikult meie voodis toimub, kui jätame voodipesu mitmeks nädalaks vahetamata, ja kui sageli tuleks seda pesta?
Mis meie voodipesusse tegelikult koguneb?
Igal ööl eritab meie keha higi ja naharasu ning vabaneb surnud naharakkudest. Kõik see satub linadele, padjapüüridele ja tekikottidele. Koos sellega jõuavad kangastele ka inimese nahal looduslikult elavad bakterid.
Kuigi enamik neist bakteritest on kahjutud, võivad pikalt pesemata voodipesusse koguneda mikroorganismid ja mustus, mis soodustab nende paljunemist. Erilist tähelepanu tasub pöörata padjapüürile, mis puutub igal ööl kokku näonaha ja juustega. Sellele jäävad kosmeetika, higi ja juuksehooldustoodete jäägid, mis võivad tundlikku nahka ärritada.
Veel üheks probleemiks on tolmulestad. Need mikroskoopilised organismid elavad madratsites, patjades ja teistes tekstiilides ning toituvad inimese surnud naharakkudest. Eriti hästi sobib neile soe ja niiske keskkond. Kuigi tolmulestad inimesi ei hammusta, võivad nende allergeenid tundlikumatel inimestel põhjustada aevastamist, ninakinnisust või silmade sügelust.
Miks koguneb voodisse niiskust ja millal muutub see probleemiks?
Magamise ajal higistamine on organismi loomulik protsess, kuid osa eralduvast niiskusest imendub voodilinasse, patja või isegi madratsisse. Eriti palju võib niiskust koguneda soojadel öödel, liiga paksu teki all magades või halvasti ventileeritud ruumis.
Suurim probleem tekib siis, kui kangad ei jõua korralikult kuivada. Pidev niiskus võib luua soodsad tingimused mikroorganismide paljunemiseks ning aja jooksul võib tekkida ka ebameeldiv lõhn.
Olukord muutub keerulisemaks, kui niiskus imbub madratsisse, mida on märksa raskem kuivatada kui tavalist voodilina. Pikaajaline niiskus võib soodustada hallituse teket, eriti halvasti ventileeritud ruumides. Hallitus võib ärritada hingamisteid ning süvendada allergia- või astmasümptomeid, mistõttu on selle märkamisel oluline välja selgitada niiskuse põhjus.
Tavaline öine higistamine ei tähenda siiski automaatselt, et voodisse tekib hallitus. Suurem risk tekib siis, kui kangad või madrats jäävad pikaks ajaks niiskeks.
Vahetate voodipesu kord kuus? Seda võib olla liiga harva
Kujutage ette, et kannaksite terve kuu iga päev sama T-särki, seda kordagi pesemata. Enamiku inimeste jaoks tunduks see vastuvõetamatu, kuid voodilina puutub meie nahaga kokku igal ööl, mõnikord isegi kaheksa tundi või kauem.
Üldiselt soovitatakse voodilinu ja padjapüüre pesta umbes kord nädalas. Kui inimene higistab palju, magab koos lemmikloomadega või on tundlik tolmulestade allergeenide suhtes, võib voodipesu vajada sagedasemat vahetamist.
Padjapüüri, millele kogunevad naharasu, higi ja kosmeetikatoodete jäägid, tasub vahetada iga paari päeva tagant, eriti tundliku naha korral. Kõige olulisem on mitte oodata, kuni voodipesu hakkab ebameeldivalt lõhnama, sest mustus koguneb palju varem, kui me seda märkame.
Kas voodipesu materjal mõjutab niiskuse kogunemist?
Mõned kangad imavad higi paremini, teised kuivavad kiiremini. Seetõttu tasub voodipesu valides pöörata tähelepanu mitte ainult selle välimusele, vaid ka materjali koostisele. Õigesti valitud kangas võib aidata vähendada niiskustunnet ja muuta une mugavamaks.
Puuvillane voodipesu imab hästi niiskust, on naha vastas meeldiv ning sobib kasutamiseks aasta läbi. See on eriti praktiline valik neile, kes hindavad looduslikke ja kergesti hooldatavaid kangaid.
Puuvillasatiin on siledama ja pehmema pinnaga, säilitades samal ajal puuvillale omase niiskuse imamise võime. Tänu meeldivale tekstuurile ja õhu läbilaskvusele võib see olla mugav valik nii soojematel kui ka jahedamatel öödel.
Linane voodipesu paistab silma võimega niiskust imada ja seda kiiresti välja juhtida. Lina laseb hästi õhku läbi, mistõttu sobib see eriti hästi inimestele, kellel kipub magades liiga palav või kes higistavad öösiti rohkem.
Mikrokiust voodipesu hinnatakse lihtsa hoolduse, kortsumiskindluse ja kiire kuivamise tõttu pärast pesemist. Selle õhu läbilaskvus sõltub siiski kanga struktuurist, mistõttu tasub rohkem higistavatel inimestel materjali omadusi hoolikamalt hinnata.
Kas kvaliteetse ja hästi niiskust imava kanga valimine tähendab aga seda, et voodipesu võib harvemini vahetada? Spetsialistid rõhutavad, et materjali koostis ei muuda hügieeni põhireegleid. Olenemata sellest, kas magate puuvillases, puuvillasatiinist, linases või mikrokiust voodipesus, soovitatakse linu ja tekikotte vahetada umbes kord nädalas. Kui higistate öösiti palju, magate koos lemmikloomadega või voodipesu määrdub kiiresti, tasub seda vahetada sagedamini, vajaduse korral iga 3–4 päeva tagant.
SAVAS Home’i valikust leiab eri materjalidest voodilinu, voodipesukomplekte ja padjapüüre. Valiku tegemisel tasub arvestada oma magamisharjumuste, kanga koostise ning hooldussoovitustega.
Üks lihtne viga, mida teeme igal hommikul
Paljudel inimestel on kombeks kohe pärast ärkamist voodi ära teha. Kui aga voodipesusse on öö jooksul kogunenud niiskust, tasub lasta sellel esmalt tuulduda.
Hommikul on soovitatav lükata tekk voodi jalutsisse, avada aken ja jätta voodi mõneks ajaks tegemata. Nii saab voodipesu paremini tuulduda ning öö jooksul kogunenud niiskus kiiremini aurustuda. Oluline on panna kappi ainult täiesti kuiv voodipesu, sest kangasse jäänud niiskus võib põhjustada ebameeldivat lõhna ja luua soodsad tingimused hallituse tekkeks.
Sama oluline on ka madratsi hooldus. Sobiv madratsikaitse võib aidata kaitsta madratsit higi ja muude vedelike eest, kuid ka seda tuleb regulaarselt pesta.
Kui higistate öösiti pidevalt tugevalt, kuigi toas ei ole palav, või ärkate regulaarselt läbimärja voodipesuga, tasub nõu pidada arstiga, sest põhjus ei pruugi olla seotud ainult magamiskeskkonnaga.
Lõpetuseks tasub meeles pidada, et voodipesu puhtus ei tähenda ainult seda, mida silmaga näeme. Isegi kõige korras magamistoas koguneb iga päev voodisse higi, naharakke ja mitmesuguseid mikroorganisme. Regulaarne voodipesu vahetamine, korralik tuulutamine ja teadlik materjalivalik aitavad luua puhtama ning meeldivama magamiskeskkonna.