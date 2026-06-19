Rakvere riigigümnaasiumis näeb noorte näitust
Juunikuu jooksul saab Rakvere riigigümnaasiumi aatriumis kaeda väljapanekut „Uuesti mõeldud maailm“. Tegu on gümnasistide poolt loodud näitusega, kus noored võtavad ette suured küsimused: mis meie maailmas ei toimi ja kuidas võiks olla teisiti.
Väljapanekuid esitati teemadel: ebavõrdsed võimalused, tarbimiskultuurist, alternatiivsed majandusmudelid, kiirmoe kahjulikust mõjust, inimtegevuse mõjust teistele liikidele.
Näitus on loodud valikaine „Tasaareng“ raames, valikkursuse esmakordset andmist Eestis toetas Mondo NO Planet B projekt. Ühtlasi oli see läbiviijate sõnul tõenäoliselt esimest korda maailmas kui avalikus koolis õpetatakse tasaarengu teadust. Kursuse loomist vedasid eest Mayri Tiido ja Maiko Mathiesen Tasaarengu Eesti MTÜst.
„Valikaines osalesid kokku 19 õpilast. Ettekanded said inspiratsiooni nii õppeprotsessi käigus rühmatööde tulemusel kui ka nende varasemast õppetööst ja kogemustest,“ kommenteeris Maiko Mathiesen näituse ja seda tutvustavate ettekannete valmimise tausta.
Kuid kuidas niisugune valikaine leidis tee just Rakvere riigigümnaasiumisse? „Kunagise Rakvere gümnaasiumi vilistlasena on minu töö tasaarengu teadusraamistiku populariseerimisel jäänud silma minu endistele õpetajatele ja koolikaaslastele, kes nüüdsest õpetavad RRGs. Eelnevatel aastatel on nad kutsunud mind andma külalisloenguid abituuriumile,“ rääkis Mathiesen. „Keskkondlik ja sotsiaalne õiglus on RRG kesksed väärtused. Tasaareng peaasjalikult uuribki, kuidas meie ühiskonda ja majandust õiglaselt toimima saada,“ lisas ta.
Liisi Kanna