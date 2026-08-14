Rakvere taekwondosportlased lõpetasid eduka treeninglaagri Lõuna-Koreas
Rakvere ML SPORTi taekwondosportlased Miliana Gross ja Ronja Aru arendasid end juulis Lõuna-Koreas kõrgetasemelises treening- ja võistluslaagris ning osalesid kahel suurel rahvusvahelisel võistlusel, kus nopiti kahepeale kokku üheksa medalit.
Miliana Gross alustas võistlusreisi 18. juulil Chuncheoni linnas toimunud Korea Open 2026 taekwondoturniiriga, kus saavutas kyorugi ehk sportliku sparringu võistlusel hõbemedali. Mõni päev hiljem saabus Lõuna-Koreasse koos treeneriga ka Ronja Aru ning sportlaste ettevalmistus jätkus ühiselt Seoulis.
Treeninglaagri oluline osa toimus Korea ühes tugevamas ja kõrgelt hinnatud taekwondokoolis Sinnam, kus Rakvere sportlastel avanes võimalus harjutada koos kohalike tipptasemel treenerite ja sportlastega ning kogeda taekwondo sünnimaa kõrget treeningkultuuri.
Laagri jooksul tehti ühistreeninguid nii maailmameistrite kui ka Korea rahvuskoondise liikmetega, samuti koos Mehhiko, Austraalia ja Prantsuse Polüneesia tugevate sportlastega. Selline rahvusvaheline treeningkeskkond andis noortele võimaluse õppida erinevate riikide sportlastelt ja treeneritelt ning koguda kogemusi, mida kodustes treeningtingimustes on keeruline saada.
Võistluslik väljakutse oli eestlannadele ka 25.–26. juulil rahvusvahelisel suurturniiril Kimunyong Cup 2026. Laagri ja võistluste peamine fookus oli kyorugi’l ehk sportlikul sparringul. Noored võistlesid mitmes kaalukategoorias, mis andis võimaluse pidada rohkem matše ning kohtuda erineva stiili ja tasemega vastastega. Lisaks osaleti poomsae’s ehk tehniliste kompleksharjutuste võistlusel.
Kahe Rakvere sportlase võistlused Kimunyong Cupil lõppesid kokku kaheksa medaliga – kahe kulla, kolme hõbeda ja kolme pronksiga.
Treenerite sõnul oli Lõuna-Koreasse sõitmise peamine eesmärk siiski anda noortele võimalus treenida taekwondo sünnimaal, näha maailma tipptaseme treeninguid ning koguda võimalikult palju rahvusvahelist võistlus- ja treeningkogemust. Klubi ML SPORTi jaoks oli Lõuna-Korea laager oluline võimalus saada vahetut tagasisidet selle kohta, millises suunas noorte sportlaste ettevalmistusega edasi liikuda. ML SPORT tänab Sinnami taekwondokooli treenereid ja sportlasi järjekordse sooja ning professionaalse vastuvõtu eest. Samuti täname meie toetajat Grossi Toidukaubad, kelle panus aitab noortel sportlastel osaleda treeninglaagrites ja rahvusvahelistel võistlustel.
Sportlastega töötasid treenerid Ronald Smorodin, Jung Young Hun ja Marko Levtšenko.
Juba 14. augustil toimub ML SPORTi järgmine treeninglaager Kiviõlis, kuhu ootame sportlasi, kes soovivad treenida meie läbimõeldud treeningmetoodika järgi, arendada oma oskusi ning panna end proovile nõudlikus ja motiveerivas treeningkeskkonnas.
Alates 1. septembrist võtame kolmekuulisele taekwondo baaskursusele vastu kümme uut 1.– 4. klassi õpilast. Kursuse jooksul saavad lapsed harjuda treeningkorra, baastehnikate ja meie treeningmetoodikaga. Pärast kursuse edukat läbimist on võimalik jätkata treeninguid sobivas püsigrupis.
Marko Levtšenko