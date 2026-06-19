Rakveres avati uus teraapiaruum
Mais alustas Rakveres aadressil Vilde 14 tööd teraapiaid pakkuv Terve keha ruum. Selle eestvedaja Andre Pronin tutvustas, millega tegu.
Ettevõtte eesmärgiks on pakkuda keha, närvisüsteemi ja meelerahu toetavaid teraapiaid turvalises ja hoitud ruumis. Kokkuvõtvalt ootab teraapiaruumis kliente ees kolm teenust – valgusravi, PEMA mati kasutamine ning kraniosakraalteraapia.
Milliseid teraapiaid kasutatakse?
Viimati nimetatu, kraniosakraalteraapia on õrn ja sügavalt lõõgastav teraapiameetod, mille eesmärk on toetada keha loomulikku tasakaalu ja taastumisvõimet. Teraapia keskendub kraniosakraalsüsteemile – kolju, lülisamba, ristluu ja tserebrospinaalvedelikuga seotud süsteemile, mille tasakaal mõjutab kogu organismi toimimist.
„Mina saan luua sellise sageduse ja ruumi inimesele, kus tema närvisüsteemil on võimalus hakata rahunema ja kehal lõdvestuma. Läbi selle, teatud käte asenditega toetades, saab keha alustada isetervenemise protsesse. Ja see võib väga erinevalt väljenduda, kuidas kellelgi mingil hetkel aistingud kehas tekivad. Aga eesmärk on algselt alati rahunemine,“ tutvustas Andre Pronin.
„Esimene seanss on tavaliselt lõõgastumiseks, sealt saab järgmistel seanssidel minna järgmiste protsesside juurde – siis, kui meie ja meie närvisüsteemid juba tunnevad üksteist.“
Teraapiaruumis pakutav Bioptron valgusravi on kaasaegne mitteinvasiivne teraapiameetod, mis kasutab polariseeritud polükromaatilist valgust organismi loomulike bioloogiliste protsesside toetamiseks. Teraapia põhineb valguse biostimuleerival toimel, mille eesmärk on toetada rakkude ainevahetust, mikrovereringet ja kudede taastumisvõimet.
„See on mõeldud põhimõtteliselt kogu keha jaoks. Igasugused nihestused, nikastused, väänamised, põrutused, põletikud – neid leevendab väga hästi. Operatsioonidest taastumised, ka naha pindmised vigastused, köhaga on tuldud,“ loetles Pronin, millele selle meetodiga abi saab. „Paari-kolme seansiga on asjad muutuses juba.“
Kolmandaks pakutakse teraapiaruumis PEMA mati hoolitsust. PEMA matt kasutab spetsiaalset elektromagnetilise stimulatsiooni tehnoloogiat, mille eesmärk on toetada organismi loomulikku tasakaalu ja heaolu. Seansi ajal saab keha võimaluse rahuneda ning minna sügavama taastumise seisundisse, mida igapäevases kiires tempos sageli ei saavutata.
„PEMA matiga töötades on minul viis erinevat programmi, mida kombineerin ja kasutan vastavalt sellele, mis mure või ootusega klient tuleb. Esimene programm on sünkronisatsioon, et keha hakkaks omavahel n-ö suhtlema – vereringe paraneb, lümfisüsteem paraneb, organid omavahel saavad paremasse toimimisse. Kogu keha elektromagnetvälja sünkroniseerimine – tasakaalustamine. Teine programm, mida üldjuhul kohe esimesele lisaks kasutan, aitab kehal kiiremini terveneda, annab sellist impulssi,“ tutvustas teraapiaruumi omanik.
Lisaks on PEMA matil energia programm – kui oled loid, vajad reibast olemist, saab energiat tõsta. Maandamise programm – neile, kes on ülestimuleeritud, ärevad, pinges, toob maandussagedust kehasse. Ja unetuse puhul toetav programm – aitab kehal lõdvestuda, et saak unerežiimi kergemini minna.
Tagasiside annab motivatsiooni
Seni on klientide tagasiside Andre Pronini sõnul olnud väga positiivne ja innustav. „Vau efekti esineb palju, kuna kraniosakraalteraapiast ei teata midagi. Kõige suurem tänu minu jaoks on, kui näen neid tulemusi – kirjutatakse hiljem, kuidas ei ole enam valusid. Näiteks peavalude puhul, mis on ju väga levinud, olen saanud tagasiside, et kolme seansi järel pole mitu nädalat enam migreenihooge peale tulnud. Tagasiside annab kõige rohkem motivatsiooni ja indu jätkata,“ sõnas ta.
Tulevikuplaanidest rääkides nentis Pronin, et soov on ikka jätkata, jõuda rohkemate inimesteni. „Sest tean, mismoodi see töötab. Missioonitunne!“ märkis ta.
„Tablett on võibolla esimene asi, mille poole käsi sirutatakse, aga saab ka muud moodi. Kes ei taha nii palju tablette neelata või soovib leida pikemaaegsetele kaebustele leevendust, püüda jõuda tuumani, siis nii palju kui mina ja need aparaadid saavad abiks olla, võib proovida seda kaudu liikuda,“ julgustas teraapiaruumi omanik katsetama ka neid meetodeid.
Kuidas aga iga inimene ise oma heaolu ja tasakaalu hoida saaks? „Minu soovitus, millega eelkõige saame endi heaolu toetada, on leida aega iseendale! Lihtsalt olemiseks, kasvõi looduses käimiseks. Me kaotame iseennast selles kiires elutempos ära. See minu aeg – see on esmane asi, mida saame kõik endale pakkuda,“ lausus Pronin lõpetuseks.
Kellel tekkis aga huvi teraapiaruumis pakutava vastu, see leiab rohkem infot Facebooki lehelt Terve Keha Ruum, kus ootab juunikuu jooksul uusi kliente ka väike kingitus.
Kogemus
Silja Part: „Hiljuti avastasin enda jaoks kraniosakraalteraapia ning see kogemus puudutas mind palju sügavamalt, kui oskasin oodata.
Kui teraapialauale heitsin, tundsin kohe üle kogu keha värinat ja sisemist rahutust. Mu keha justkui andis märku kõigest sellest pingest, mida olin endasse kogunud. Kui terapeut liikus jalgade piirkonda, tekkis tunne, nagu keegi õrnalt raputaks mu jalgu – need tõmblesid iseenesest ning lasid pingetel tasapisi vabaneda.
Mind ümbritses hubane ja turvaline õhkkond, mida täiendas rahustav muusika. Mida aeg edasi, seda rohkem tundsin, kuidas mu keha lõdvestub ja meel rahuneb. Oli imeline kogeda, kuidas algne rahutus asendus järjest sügavama sisemise vaikusega.
Kui terapeut jõudis pea piirkonda, valdas mind täielik rahutunne. Mu keha oli lõdvestunud, hingamine muutus rahulikumaks ning mõtted justkui selginesid ja vaikisid. Tundsin end kergema, tasakaalukama ja rohkem iseendana.
See kogemus tuletas mulle meelde, kui oluline on võtta aega iseenda jaoks ja kuulata oma keha.
Soovitan südamest seda kõigile, kes tunnevad, et igapäevane tempo, stress ja pinged on kogunenud. Vahel vajame lihtsalt hetke, et peatuda, puhata ja lubada oma kehal ning närvisüsteemil taastuda.“