Selgusid 2025. aasta parimad väikeettevõtted
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) kuulutas Viimsi Artiumis toimunud väikeettevõtete aastakonverentsil „SÜDI“ välja 2025. aasta parimad väikeettevõtted. Aasta ettevõtluse sõbraks valiti Lääne-Virumaa ettevõtja Oleg Gross.
„Väikeettevõtted vajavad väga tunnustust ja tuge, sest nemad hoiavadki Eestit toimimas,“ ütles EVEA president Ille Nakurt-Murumaa. „Väikeettevõtlus pakub eneseteostuseks piiramatuid võimalusi ja on kasvulavaks tulevastele suurettevõtetele. Ühtlasi on väikeettevõtjad ka suurimaks tööandjaks, sest 95 protsenti Eesti enam kui 150 000 ettevõttest on kuni 10 töötajaga väikeettevõtted ehk väikeettevõtlus on Eesti majanduse selgroog.“
Konkursile Ettevõtlik Vaim 2025 esitati ligi 50 ettevõtte kandidatuur, millest viide kategooriasse nomineeriti 16 kandidaati. Osaleda said kõik mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtted (1–249 töötajat, aastakäive alla 50 miljoni euro).
EVEA presidendi sõnul kandideerisid parima väikeettevõtja tiitlite väga erinevad ettevõtted alates üle 30 aasta tegutsevast Hiiumaa turismiettevõttest kuni aasta tegutsenud sooloettevõtjateni. „Väga suur heameel on selle üle, et hoolimata viimaste aastate keerulistest majandusoludest, leiavad ettevõtlikud inimesed endiselt võimalusi, kuidas oma ärisid kasvatada või alustada täiesti uutega,“ ütles Nakurt-Murumaa.
Lisaks anti konverentsil üle „Ettevõtluse sõbra“ tiitel, mille pälvis seekord AS OG Elektra omanik Oleg Gross. „Ettevõtja Oleg Gross on hea näide ettevõtjast, kes on väiksena alustades läbi sihikindluse ja visa töö jõudnud väga suurte ning nähtavate tulemusteni,“ ütles EVEA president Ille Nakurt-Murumaa. „Oma ettevõtlikkuse ja sihikindlusega on ta kindlasti eeskujuks igale Eesti väikeettevõtjale.“
EVEA presidendi sõnul valiti ettevõtja Oleg Gross kandma tiitlit „Ettevõtluse sõber 2025“ eelkõige tema avaliku tegevuse eest ettevõtlusvabaduse kaitsmisel Eestis. „Kuigi ettevõtlusvabadus on põhiseadusest tulenev õigus, näeme peale pressiva ja vohava bürokraatia taustal, et see pole kõigile iseenesestmõistetav,“ ütles Nakurt-Murumaa. „Oleg Gross on lihtsama regulatsiooni eest pidevalt avalikult seisnud.“
Eesti Ettevõtlik Vaim 2025 võitjad
- Parim pereettevõte (ettevõttes löövad kaasa pere mitme põlvkonna esindajad) – Hiiumaa reisi- ja logistikaettevõte OÜ Tiit-Reisid
- Parim maapiirkonnas tegutsev ettevõte (ettevõtte tegevuskoht jääb väljapoole linnu ja üle 4000 elanikuga asulaid) – Ida-Virumaal Lüganuse alevikus Karukella Puhkemaja pidav Tertur OÜ
- Parim alustanud ettevõte (asutatud pärast 1. jaanuari 2023) – Hiiumaal Kärdlas restorani pidav Kärdla Resto OÜ
- Parim iseendale tööandja ehk sooloettevõtja (omanik on ainus töötaja) – Tallinnas Kalamajas tegutsev looduskosmeetika tootja MaiWistik OÜ
- Koostöö vedur 2025 (tiitliga tunnustatakse organisatsiooni või erialaühendust, mille tegevus on edendanud kohalikku elu ja (väike)ettevõtjate vahelist koostööd – Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon
- „Ettevõtluse sõber 2025“ tiitli kandjaks valisid väikeettevõtjad Lääne-Virumaa ettevõtja Oleg Grossi, kes on seisnud ettevõtlusvabaduse ja avaliku sektori võimalikult väikese majandusse sekkumise eest.
Liisi Kanna