Sokeeriv sokijaht Rakvere teatris
Detsembris võtavad aiapäkapikud Rakvere teatri suurel laval ette kosutava puhkusereisi üksikule saarele, kui lavale jõuab David Woodi näidend „Päkapikkude parim puhkus“. Nagu juba traditsiooniks saanud, kutsub teater ka sellel aastal kõiki nobenäppe osalema jõululavastuse üleskutses, et aidata päkapikkudel reisiettevalmistusi teha ja nende sokitagavara täiendada.
Sokeerival sokijahil tuleb enda kodustest sokitagavaradest välja otsida üks üksikuks jäänud sokk ja muuta see päkapikkudele sobivaks. Nõeluda kinni augud, tikkida toreduse pärast lilli või liblikaid ja lisada lipse ja lehve. Kui majapidamises üksikuid sokke ei leidu, võib meelepärase soki ka ise õmmelda, kududa või heegeldada, ole loov ja lase fantaasia lendu! Vaid paberist sokkidega pole vaja päkapikke sokeerida, neid nad ei oota!
Päkapikusokk saada või too teatrimajja 17. novembriks (aadress Rakvere Teater, Fr. R. Kreutzwaldi 2a, Rakvere, 44314 Lääne-Viru maakond) või mõnda Rakvere pakiautomaati (telefon 5345 6119).
Etenduse vaheajal saab publik osa tõelisest sokiteraapiast, sest enne reisi tuulutame sokkidest välja koid ja paneme nad vaatamiseks välja.
Kõik sokid jäävad päkapikkude sokisahtlisse ja tagasi neid ei saadeta.
Sokijahil osalejate vahel loositakse välja sokke Suva sokivabrikult ja kutseid etendusele „Presidendi lustakas vastuvõtt ulakatele lastele“.
„Päkapikkude parim puhkus“ on Robi Varuli lavastatud mänguline ja muusikaline lastelugu maailma avastamisest ja julgest pealehakkamisest.
Osades astuvad üles Tuuli Maarja Möller, Madis Mäeorg, Tarvo Sõmer, Johannes Richard Sepping ja Liisa Aibel. Esietendus toimub 6. detsembril.
Kuulutaja