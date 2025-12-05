Lasteekraani jõulukalender üllatab iga päev uue looga
5. detsember 2025
Lasteekraan toob pühadeaega rõõmu ja avastamislusti jõulukalendriga, kus iga päev avaneb uus lastejutt tuntud näitlejate esituses.
1. detsembrist kuni jõululaupäevani saab kuulata ja vaadata ajakirjade Täheke ja Hea Laps autorite lastejutte. Iga päev toob uue pühadeaja loo ja koos sellega ka kauni animatsiooni.
2025. aasta jõulukalendri leiab Lasteekraani lehelt https://lasteekraan.err.ee/1609857186/joulukalender-2025.
Kuulutaja