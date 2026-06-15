Tartu ilm täna: ilmateade ja sademete radar enne üritust
Suvi on põhilisi ja tähtsamaid ürituste toimumise aegu. Inimestel on puhkused, reisitakse rohkem ringi ning külastatakse erinevaid väliõhuüritusi. Tartu on peale ülikoolilinnaku staatuse ka väga populaarne ürituste toimumispaik. Väljas toimuva ürituse planeerimist kui ka külastamist mõjutab väga tugevalt ilm. Seetõttu on hea jälgida ilmaennustust juba varakult, nii on rohkem aega otsuste tegemiseks ja ümberkorraldusteks.
Eesti ilm on üsna muutliku iseloomuga, mistõttu tasub tihti jälgida ilmaprognoosi kui on plaan veeta päev õues. Ilm mängib suurt rolli selles, kuidas üritus kulgeb ning kuidas osalejad end tunnevad. Abiks on erinevad radarid ning reaalajas uuenevad andmed. Täpne ilmateade weather.ee lehelt aitab planeerida nii transporti, riietust kui ka alternatiivseid tegevusi.
Ilmateade Tartus – mida jälgida?
Tartu asub sisemaal, mis tähendab, et seal mere mõju pole nii tugev kui rannikul. Siiski on sisemaal ilm väga vahelduv ja muutlik, eriti suvekuudel, kui soojad ja jahedad õhumassid kohtuvad. Suvine ilm Tartus on üsna soe ja kuiv kuid ka hoovihmad ei ole erand. Nii nagu ka mujal Eestis, siis ilm ei ole Tartus täielikult ette ennustatav, mistõttu on oluline jälgida pidevalt uuenevaid andmeid. Hea on vaadata reaalajas ilmaennustust, mis näitab ära hetkeolukorra. Näiteks erinevad radarid annavad üsna head infot. Kaugemate plaanide jaoks on vajalikud mitmepäevased ilmaennustused.
Ennustuste jälgimisel on oluline tähelepanu pöörata tuule tugevusele ja suunale, õhutemperatuurile, sademetele ning ka näiteks õhuniiskusele. Kõik need võivad üsna tugevalt mõjutada nii ürituse toimumist kui ka osalemist. Kui see info on olemas, siis korraldajad saavad vajadusel teha ürituses muudatusi ning osalejad valida vastava riietuse.
Sademete radar – oluline abivahend
Üks kasulikumaid tööriistu on sademete radar, eriti kui üritus on juba lähenemas. See näitab reaalajas sademete liikumist ning intensiivsust. Nii on võimalik hinnata kas vihmapilved liiguvad vastavast piirkonnast mööda või on hoopiski teel sinna. Eriti tähtis on seda jälgida suvel kui võivad kiiresti tekkida hoovihmad ja äike. See on vajalik abivahend nii festivalide ja laatade korraldajatele, sest selle järgi saab vajadusel lisada rohkem varjualuseid kui ka ürituste külastajatele, et saaks valida transporti ja kohendada riietust.
Ettevalmistus algab ilmateabest
Tartu ilm võib olla muutlik ja sellepärast on oluline olla hästi ette valmistatud. Tasub meeles pidada, et peale üldise ilmaennustuse, on olemas ka erinevad radarid, mis aitavad planeerimisele või otsustamisele kaasa. Need aitavad jälgida vihmasadu, äikest ja tuule suunda ning annavad täpsemat infot. Nii on võimalik teha teadlikumaid otsuseid ja vähendada ilmast tingitud riske. Hea ettevalmistus tähendab ka seda, et alati on olemas alternatiivne plaan juhuks, kui ilm ei soosi algset tegevust.