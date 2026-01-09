Tartu–Riia rongiliin tegi avasõidu
Esmaspäeval tegi avasõidu Tallinn–Tartu–Riia rongiliin. Regulaarsed liinireisid Tallinn–Tartu–Riia vahel algavad 12. jaanuarist.
„Tartu–Riia rong võeti kogu teekonna jooksul väga soojalt vastu, sest seda on aastaid oodatud,“ ütles Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem. „Ka aasta aega toiminud ümberistumisega Tallinn–Tartu–Riia – Vilnius kinnitab, et vajadus ja huvi kolme riigi vahel reisimiseks on olemas,“ lisas ta.
Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on uus rongiliin kogu Eesti jaoks oluline värav Euroopasse. „Tartu–Riia ühendus on lisaks Tartule kogu Eesti jaoks oluline värav ja loogiline algus teel Euroopasse,“ lausus Klaas. „Läti on Tartu jaoks lisaks akadeemilistele suhetele oluline ka majandussuhetes ning turismis,“ märkis ta.
Eesti taristuminister Kuldar Leis ütles, et uus liin ja välisühendus on oluline kogu Lõuna- ja Kesk-Eestile: „Eesti on Tallinnast palju suurem ja peame pidevalt hoolitsema, et kõikjal Eestis oleksid head võimalused majanduse edendamiseks. Täiendavad välisühendused toetavad tugevalt Lõuna-Eesti turismisektorit, sest Läti on oluline sihtturg.“
Läti transpordiministri Atis Švinka sõnul on uue rongiliinikäivitamine suurepärane näide Läti ja Eesti koostööst. „See liin tugevdab ka piirkondade omavahelist ühendatust ja pakub Valmierale, Cesisele ja Siguldale otsest rahvusvahelist rongiühendust Valga, Tartu ja Tallinnaga ning edendab turismi ja majandust,“ nentis Švinka. „Minu jaoks on eriti oluline, et see avardab haridus- ja akadeemilise koostöö võimalusi meie ülikoolilinnade vahel. Samal ajal annavad raudteed kui üks keskkonnasäästlikumaid transpordiviise olulise panuse kestlikku liikumisse ja kliimaeesmärkide saavutamisse,“ jätkas Läti transpordiminister.
Avasõidust võtsid osa Eesti taristuminister Kuldar Leis, Läti transpordiminister Atis Švinka, Tartu linnapea Urmas Klaas, Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem, Läti reisirongioperaatori Vivi juhatuse esimees Raitis Nešpors ning Elva, Valga, Valmiera, Cesise ja Sigulda linnapead ja vallavanemad. Läti pealinnas oli rongil vastas Riia linnapea Viesturs Kleinbergs.
Tartu–Valga–Riia reisirongiühenduse käivitamine toimub koostöös kliimaministeeriumi, regionaal- ja põllumajandusministeeriumi, Tartu linna, Läti reisirongioperaatori Vivi ning teiste Läti koostööpartneritega.
Tallinn–Tartu–Riia rongiliin käivitub 12. jaanuaril
- 12. jaanuarist väljub Tallinn–Tartu–Riia rong Tallinnast kell 14.50, Tartust kell 17.05 ja jõuab Riiga kell 20.46.
- Riiast väljub rong kell 7.38, jõuab Tartusse kell 11.45 ja Tallinna kell 13.57. Esimene väljumine suunal Riia–Tartu–Tallinn toimub 13. jaanuaril kell 7.38.
- Tartu–Riia reis võtab kehtiva sõiduplaani järgi aega 3 tundi ja 41 minutit, Tallinn–Riia reis 5 tundi ja 56 minutit.
- Pilet Tartust Riiga hakkab maksma 19–22 eurot, Tallinnast Riiga 29–32 eurot. Liini teenindatakse kahevagunilise Stadler Flirt diiselrongiga.
Juba toimivad ühendused Tallinn–Tartu–Riia vahel
- Jaanuaris 2025 käivitus Tallinna–Tartu–Valga–Riia–Vilniuse vahel ka kord päevas toimuv ühe ümberistumisega reisirongiühendus, mida Tallinna–Valga vahel teenindab Elron, Valga–Riia vahel Läti reisirongioperaator Vivi ning Riia–Vilniuse vahel Leedu reisirongioperaator LTG Link.
- Septembris 2025 käivitus reedest pühapäevani täiendav ümberistumisega rongiühendus Tallinn–Tartu–Riia, mida Tallinna–Valga vahel teenindab Elron ja Valga–Riia vahel Läti reisirongioperaator Vivi.