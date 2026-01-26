Tere Kadrina Karude kodumäng toimub sel reedel Jõhvis ja järgmisel nädalal 5. veebruaril Rakveres
26. jaanuar 2026
Tere Kadrina Karud
Juba täna, 30. jaanuaril toimub taas Karudel kodumäng, aga sel korral võõrustatakse vastasmeeskonda Ida-Virumaal Jõhvi Spordihallis.
Hea uudis korvpallisõpradele – lisaks juba tuttavatele koostööpartneritele panevad loosimängus auhinnad välja mitmed Ida-Virumaa ettevõtted: Kiviõli Seikluskeskus, Eve Rest massaažisalong, Kohvik ja Restoran Wironia, Toila SPA Hotell, Purtse Pruulikoda ja Valge Hobu Trahter.
Järgmise nädalal neljapäeval, 5. veebruaril võetakse kodusaalis Rakveres vastu korvpallimeeskond Rae Koss/ Hansaviimistlus.
Jälgi Tere Kadrina Karusid sotsiaalmeedias ja tule omadele kaasa elama!
