Tere Kadrina Karude kodumäng toimub sel reedel Jõhvis ja järgmisel nädalal 5. veebruaril Rakveres

| 26. jaanuar 2026 | SPORT | Kommentaare pole

Tere Kadrina Karud

Juba täna, 30. jaanuaril toimub taas Karudel kodumäng, aga sel korral võõrustatakse vastasmeeskonda Ida-Virumaal Jõhvi Spordihallis. 

Hea uudis korvpallisõpradele – lisaks juba tuttavatele koostööpartneritele panevad loosimängus auhinnad välja mitmed Ida-Virumaa ettevõtted: Kiviõli Seikluskeskus, Eve Rest massaažisalong, Kohvik ja Restoran Wironia, Toila SPA Hotell, Purtse Pruulikoda ja Valge Hobu Trahter.

Järgmise nädalal neljapäeval, 5. veebruaril võetakse kodusaalis Rakveres vastu korvpallimeeskond Rae Koss/ Hansaviimistlus.

Jälgi Tere Kadrina Karusid sotsiaalmeedias ja tule omadele kaasa elama! 

Instagram: @bckadrinakarud

Facebook: TERE Kadrina Karud

