Terve Keha Ruum ootab tutvuma
Sel nädalavahetusel on Terve Keha Ruumi teraapiasalongis avatud uste päevad, kus huvilised saavad tulla, tutvuda, esitada küsimusi ning samuti saada esimese teraapiakogemuse tasuta.
Rakvere kesklinnas Vilde tn 14 on Terve Keha Ruum tegutsenud maikuust saadik, pakkudes klientidele valgusteraapiat, sagedusteraapiat ning kraniosakraalteraapiat.
Teraapiasalongi eestvedaja on Andre Pronin, kes teeb koostööd Jaanika Vikiga. „Meid viis kokku ühine huvi uute tehnoloogiate, teadmiste ja toimivate lahenduste osas,“ ütles Jaanika Vikk, kel on nii õe-ja ämmaemanda kutse, kui ka lümfi- ja funktsionaalterapeudi kutse.
15 aastat Rakveres oma praksist pidanuna viis töö ta pealinna, kuid aeg-ajalt teeb ta vastuvõtte ka Terve Keha Ruumis.
Kui Jaanika Vikk on sagedusteraapiaga tegelenud viisteist aastat, siis Andre Pronin ütleb, et tema on viimased kümme aastat tegelenud enesearenguga ning jõudnud samuti sagedusteraapia juurde.
Jaanika Vikk selgitas, et sagedusteraapia on toetav teraapia erinevate probleemide korral. „Ma näen, kuidas uued tehnoloogiad – sagedusteraapia, valgusteraapia, lümfiteraapia annavad olulist efekti meie keha taastumisel. Olgu siis põletik, äge valu, krooniline valu, tursed. On tore vaadata, kuidas tehnoloogia areneb ning juba mõne seansiga saab suurt leevendust,“ rääkis Vikk.
Ta selgitas, et salongis kasutatavad seadmed ei ole meditsiiniaparaadid, vaid toetavad seadmed, mida targalt kombineerides saavutatakse hea tulemus. Enamasti pöördutakse nende juurde alaseljavaludega, liigesvaludega, õlaprobleemide ja tursetega.
„Seadmed on andnud esimeste kuude jooksul häid tulemusi,“ märkis Andre Pronin.
Jaanika Vikk tõi näiteks närvivalu, mis väga häirib elukvaliteeti, aga nende aparaatidega saab abi.
„Inimesed on elektriliselt laetud olevused, me sõltume rakkude elektrilaengust. Miks tekivad kroonilised põletikud – siis kui rakkude elektriline laeng langeb. Seda mõjutavad toksiinid meie kehas, erinevad patogeenid, viirused, bakterid, parasiidid, kiirgused meie ümber. Ühel hetkel on see rakke nii palju mõjutanud, et need ei saa täisväärtuslikult töötada – jääkained ei pääse rakust välja, toitained ei jõua rakku. Tulemuseks on see, et inimesed tunnevad end halvasti, jäävad haigeks. Nende seadmetega saame aga rakkude elektrilist laengut taastada ehk me paneme keha uuesti tööle. Keha hakkab ise probleemsed kohti tervendama,“ selgitas Jaanika Vikk teraapia põhimõtteid.
Näiteks üks salongis kasutatav aparaat on mõeldud jalgade kaudu keha elektrilist laengut taastama – klient istub ning asetab jalatallad plaadile – impulsid tulevad läbi jalgade, rakkude elektriline laeng paraneb. „Aparaat tekitab mustri PEMF-sagedustest, mis on madalad kehasõbralikud sagedused, ja kõrgetest kehale sobilikest sagedust. Need lähevad kehast läbi, teevad korrastuse ja lähevad kehast välja,“ selgitas Jaanika Vikk, kuidas aktiveeruvad vereringe ja lümfisüsteem.
Terapeut lisas, et masinad ei tee inimest uueks, vaid leevendavad tõhusalt kaebusi. „Tuleb silmas pidada, et inimene on tervik, väga oluline on ka toitumine ja liikumine,“ lisas Vikk.
Andre Pronin märkis, et salongis on kasutusel uute aparaadina ka vöö, mis aitab alaseljavalude ja menstruatsioonivalude leevendamisel, toetab soolestiku tööd ning aitab kõhurasva põletada, ja prillid, mis lõdvestavad väsinud silmi. Aga teha saab ka faceliftingut, kus aparaadi mõju suurendab kollageeni tootmist ja treenib näolihaseid.
Kas aga kõik aparaadid sobivad kõigile? Jaanika Vikk selgitab, et PEMF (Pulsed Electromagnetic Field) aparaat on mõeldud alates 14aastast, aga näiteks valgusteraapia sobib igale eale – kõige noorem klient on olnud tal kolmenädalalne beebi, kellel oli vastsündinute akne. „Beebi keha oli ville täis. Tegin viieminutilise protseduuri ning õhtuks olid villid oluliselt tagasi tõmmanud ja järgmisel päeval oli nahk juba palju parem,“ tõi ta näiteks.
„Kuna meil on tulnud uusi ja põnevaid masinaid juurde, tuleme välja kampaaniaga: septembris on esimene sagedusteraapia seanss tasuta, et inimene saaks tulla ja kogeda. Lisaks on 5.-6. septembril ka avatud uste päevad,“ lisas Andre Pronin.
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Kogemuslood
Monika 12aastane tütar kukkus augustis õnnetult rattaga sõites, nii et õlg sai viga ning käsi küünarnukist allapoole oli paistes. „Tütar käis kaks korda teraapias ning pärast seda ta ütles, et käsi on parem,“ selgitas Monika.
Tütre puhul kasutati nii valgusteraapiat kui ka jalaaparaati. Paranemine oli kiire ja juba nädala pärast osales tütar ratsavõistlustel ning saavutas 2. ja 3. koha.
Mare Uue, Biore Tervisestuudio tegevjuht:
Rentisin Terve Keha Ruumist jalaaparaadi, kasutasin seda nädala aja jooksul iga päev 20 minutit ning tulemused olid väga head. Nimelt on mul kaelatrauma tõttu varbad külmad ja tuimad ning hüppeliigese koha pealt jalad turses.
Aparaati kasutades muutusid jalad aga kergeks – tuimus kadus, turse kadus ning jalad muutusid ka soojaks.
Varasemast on mul ka meniskirebend, mis annab tunda, kuid protseduuride ajal ei olnud mingit tagasilangust. Oluliseks pean ka aluselise vee joomist protseduuride perioodil.
Aparaadi tööpõhimõte on ju elektromagnetravi, mida on polikliinikud kasutanud juba 1970ndatest saadik ja kuna mul on olnud hüppeliigese traumasid, siis Rakvere polikliinikust sain alati abi.
Nüüd plaanin jalaaparaadi osta ning pakkuda selle kasutusvõimalust ka Biore Tervisestuudios.