Lõhnamaailma muutuv nägu: miks koguvad Lähis-Ida parfüümid populaarsust?
Parfüümide valik on tänapäeval palju mitmekesisem kui varem. Kui aastaid tagasi seostati kvaliteetset parfümeeriat peamiselt mõne tuntud Euroopa moemajaga, siis nüüd on tarbijatel võimalik avastada lõhnu väga erinevatest maailma piirkondadest. Eriti palju tähelepanu on viimastel aastatel saanud Lähis-Ida parfüümid, mis paistavad silma julgemate kompositsioonide, rikkalike nootide ja sageli ka hea hinna ning kvaliteedi suhte poolest.
Lähis-Ida parfümeeria traditsioonid ulatuvad sajandite taha. Piirkonna kultuuris on lõhnadel olnud alati oluline roll ning laialdaselt kasutatakse selliseid koostisosi nagu oud, merevaik, muskus, vanill, roos ja erinevad vürtsid. Tänapäevased tootjad ühendavad neid traditsioonilisi elemente kaasaegsete parfümeeriatrendidega, mistõttu võivad tulemused olla ühtaegu tuttavad ja täiesti omanäolised.
Üks põhjuseid, miks sellised lõhnad paljudele huvi pakuvad, on nende mitmekülgsus. Valikus leidub nii värskeid ja kergeid päevaseid aroome kui ka magusaid, soojemaid ja intensiivsemaid kompositsioone õhtuseks kandmiseks. See võimaldab erinevate eelistustega inimestel leida endale sobiva variandi ilma, et peaks piirduma ainult ühe lõhnastiiliga.
Selles arengus on oma koha leidnud ka Lattafa, millest on saanud üks rahvusvaheliselt tuntumaid Lähis-Ida parfüümibrände. Brändi valikus leidub väga erineva iseloomuga lõhnu, alates värsketest ja puuviljalistest kompositsioonidest kuni sügavamate puidu-, vanilli-, muskuse- ja vürtsinootidega aromaatideni. Just lai valik on üks tegureid, mis on aidanud sellel kaubamärgil jõuda erinevate riikide parfüümihuvilisteni.
Parfüümi valimisel tasub siiski vaadata kaugemale ainult brändi nimest. Sama oluline on mõelda, millal ja millises keskkonnas lõhna kandma hakatakse. Tööle või igapäevasteks asjaajamisteks sobivad sageli värskemad ja tagasihoidlikumad kompositsioonid, samas kui õhtustele üritustele võib valida tugevama ja sügavama aroomi.
Oluline on ka arvestada sellega, et parfüüm areneb nahal järk-järgult. Esmane lõhn võib mõne tunni pärast oluliselt muutuda, sest tipunootidele järgnevad südamenoodid ja lõpuks baasakordid. Seetõttu tasub uut parfüümi võimaluse korral nahal proovida ning mitte teha otsust ainult esimese paari minuti põhjal.
Samuti mõjutavad lõhna tajumist aastaaeg ja temperatuur. Soojas õhus võivad magusad ja intensiivsed noodid tunduda tugevamad, samas kui jahedam ilm toob sageli paremini esile puiduseid, vürtsikaid ja vanilliseid akorde. Seetõttu võib sama parfüüm olla suvel ja talvel täiesti erineva iseloomuga.
Parfüümide maailm pakub võimalust eksperimenteerida ning leida lõhn, mis sobib konkreetse inimese isiksuse ja elustiiliga. Lähis-Ida tootjate kasvav populaarsus näitab, et tarbijad otsivad üha rohkem alternatiive tavapärastele valikutele ning hindavad omanäolisust.
Lõppkokkuvõttes ei ole olemas ühte universaalselt parimat parfüümi. Kõige parem valik on see, millega inimene ise tunneb end mugavalt ja enesekindlalt. Erinevate kompositsioonidega tutvumine võib avada täiesti uue maailma ning muuta parfüümi valimise tavalisest ostust hoopis põnevaks avastamisprotsessiks.