Kooli alguse ärevus on tavapärane, abi on olemas
Kooliaasta algus võib noortes lisaks elevusele tekitada pinget, teadmatust ning ärevust.
„Stressi ei ole võimalik täielikult vältida, kuid noor saab õppida sellega paremini toime tulema. Ärevuse ja pinge leevendamisel võivad abiks olla lihtsad hingamis- ja lõõgastusharjutused ning tähelepanu teadlik suunamine käesolevale hetkele,“ kinnitab SA Tallinna Koolitervishoiu vaimse tervise õe Eve Viilma.
Viilma soovitab leida aega ka regulaarseks liikumiseks, mis aitab pingeid maandada ja toetab vaimset heaolu. Selleks sobib noorele endale meeldiv tegevus, olgu selleks jalutamine, rattasõit, ujumine, jooksmine või tantsimine.
Ka loomingulised tegevused võivad aidata pingeid maandada ja oma tundeid paremini mõista. Kirjutamine, joonistamine, maalimine või muusikaga tegelemine annavad noorele võimaluse oma emotsioone väljendada ja neid enda jaoks lahti mõtestada.
Vaimse tervise õde rõhutab, et oluline on arendada ka vastupidavust ja õpetada lapsele, et raskused ja tagasilöögid kuuluvad õppimise ja kasvamise juurde. „See aitab mõista, et pingutus on oluline, vigadest õpitakse ja edu kujuneb järjepidevuse kaudu.“
„Abi tasub otsida, kui ärevus on intensiivne, püsib pikemat aega või süveneb, laps keeldub korduvalt kooli minemast, eemaldub sõpradest ja varem huvi pakkunud tegevustest või tal tekivad sagedased seletamatud kehalised vaevused,“ toonitab vaimse tervise õde.
Tähelepanu vajavad ka olulised muutused söömis- või magamisharjumustes, lootusetuse väljendamine ning enesevigastamisest rääkimine või enesevigastamine.
Peaasi.ee tuletab meelde, et tasuta Peahea nõustamisele on oodatud 12–26-aastased noored, kes tunnevad, et neil on vaimse tervisega probleeme.
Peaasi.ee nõustamissuuna juht Andre Berezin ütles, et enamasti pöörduvad nõustamisele kahekümnendates eluaastates noored. „See ei tähenda, et noorematel vaimse tervise raskusi vähem oleks. Teismelised ei pruugi mõista, et nende muutunud mõtted ja käitumine võivad olla seotud vaimse tervise raskustega,“ selgitas ta.
Ootejärjekord Peahea nõustamisele pääsemiseks on maksimaalselt kaks nädalat ning nõustamised toimuvad enamasti veebis, et noortel oleks lihtne osaleda, olenemata sellest, kus nad elavad. Alates möödunud aastast pakub Peaasi.ee 16–26-aastastele noortele ka raviteenuseid, mis võimaldab nõustajatel vajadusel suunata abivajajaid organisatsioonisiseselt diagnoosimisele ja ravile
„Meie eesmärk on, et noor saaks kogu vajaliku abi ühest kohast, järgime niinimetatud ühe ukse põhimõtet. Nõustamine on vaimse tervise raskuste korral esimene samm: nõustaja kuulab, toetab ning vajadusel suunab noore edasi ravimeeskonna juurde,“ selgitas Andre Berezin. Peahea nõustamisele saab registreeruda: https://noustamine.peaasi.ee/noored.
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