Tulekaitsevärvid – ohutu ja esteetiline lahendus puidust arhitektuurile
Foto: Nordtreat tulekaitsevahendiga viimistletud puitfassaad. Renkomäki.
Puit on üks hinnatumaid looduslikke ehitusmaterjale – see on soe, esteetiline ja taastuv. Samas on tegemist põleva materjaliga, mistõttu vajab puit täiendavat töötlust, et vastata tuleohutusnõuetele. Seetõttu on tulekaitsevärvid ja -immutused muutunud tänapäevase puitehituse lahutamatuks osaks, võimaldades kasutada puitu ka hoonetes, kus nõutakse kõrgemat tuleohutusklassi. Levinumad kasutusalad on avalikes hoonetes, korterelamutes, büroohoonetes, puitkarkass- ja moodulhoonetes ning samuti rõdudel, varikatustel, tuulekastidel ja kõrghoonete fassaadidel, kus kehtib tuleohutusklass B-s1,d0.
Miks vajab puit tulekaitset?
Kuigi puit on taastuv ja loodussõbralik materjal, reageerib see tulele hoopis teistmoodi kui metallid või mineraalsed pinnad. Tulekaitsetöötluse eesmärk on vähendada puidu süttivust ja aeglustada leegilevikut, suitsu tekkimist ning hõõguvate osakeste eraldumist. Tänu sellele saab puitu kasutada ka hoonetes, kus tuleohutusnõuded on kõrgemad – näiteks avalikes ruumides, korterelamutes ja fassaadidel.
Tulekindlust parandavaid lahendusi on põhimõtteliselt kahte tüüpi: immutamine või pinnaviimistlus. Viimase puhul kasutatakse spetsiaalseid tulekaitsevärve ja -lakke, mis kuumuse mõjul paisuvad ning moodustavad puidule kaitsekihi. See isoleeriv kiht aeglustab süttimist ja aitab hoida temperatuuri tõusu kontrolli all.
Foto: Nordtreat tulekaitsevahendiga viimistlemine.
Euroopa tuleohutusklassid ja nende selgitus
Euroopas määratakse materjalide tulepüsivus klassides A1 kuni F vastavalt standardile EN 13501-1.
|Klass
|Kirjeldus
|Selgitus
|A1 / A2
|Mittepõlevad materjalid
|nt metall, kivi, betoon
|B
|Väga piiratud põlevusega materjal
|Tule levik on minimaalne
|C
|Piiratud põlevusega materjal
|Tule levik on mõõdukas
|D / E / F
|Põlevad materjalid
|Tule levik kiire, puudub tulekaitse
Lisaks hinnatakse suitsu ja tilkumise omadusi:
- s1, s2, s3 – suitsu intensiivsus (väiksem number = vähem suitsu)
- d0, d1, d2 – hõõguvate osakeste teke (d0 = ei teki)
Kõrgeim tuleohutusklass, mida puidule reaalselt saavutada saab, on B-s1,d0 – see tähendab, et tuli levib väga aeglaselt, suitsu tekib minimaalselt ning hõõguvaid osakesi ei eraldu. Just sellise klassiga puidust välisvooder vastab ka kõige rangematele tuleohutusnõuetele.
Foto: Nordtreat tulekaitsevahendiga viimistletud välisvoodrilaud.
Tulekaitseviimistlused: kattev või lasuurne lahendus
Tulekaitset saab edukalt ühendada esteetilise viimistlusega, et puit säilitaks nii oma visuaalse kui ka tehnilise väärtuse.
Kattev viimistlus
Selle viimistluse puhul kaetakse puit ühtlase, läbipaistmatu värvikihiga, mis loob modernse ja puhta tulemuse. Kattev pind sobib hästi avalikele ja kaasaegsetele hoonetele, kus soovitakse ühtlast tooni ja tugevat kaitset keskkonnamõjude vastu. Viimistlus tagab hea vastupidavuse UV-kiirguse ja niiskuse suhtes ning aitab säilitada pinna stabiilsust ja värvi.
Lasuurne viimistlus
Lasuurne töötlus jätab puidu loomuliku struktuuri osaliselt nähtavaks, säilitades selle loodusliku iseloomu. Selline viimistlus sobib arhitektuurile, kus hinnatakse materjali ehedust ja naturaalset ilmet. Lasuur koos tulekaitsevahendiga annab puidule samaaegselt tuleohutuse ja ilmastikukindluse.
Mõlemad lahendused võimaldavad saavutada tuleohutusklassi B-s1,d0, kui kasutada sertifitseeritud ja kvaliteetseid süsteeme.
Nõuded ja sertifikaadid
Tulekaitsetoodete ja -viimistluste puhul on esmatähtis, et nende kvaliteet ja tuleohutus oleksid ametlikult testitud ning sõltumatult tõendatud. Kõik kasutatavad süsteemid peavad olema vastavuses Euroopa standarditega ja korrektselt dokumenteeritud.
Peamised nõuded on järgmised:
- EN 13501-1 – määrab tuleohutusklassid ja hindamismeetodid
- EN 14915 – kirjeldab puidupõhiste välisvoodrimaterjalide omadusi ning tulekaitse nõudeid
- iga tulekaitsetoode peab olema varustatud ametliku sertifikaadiga, mis kinnitab vastavust klassile B-s1,d0
- nii tootja kui ka töötluse teostaja peavad olema kolmanda osapoole poolt auditeeritud ja sertifitseeritud.
Eestis kasutab Natural AS ainult ametlikult sertifitseeritud tulekaitsesüsteeme, mille omadused ja tuleohutus on testitud vastavalt Euroopa nõuetele. Naturali tulekaitsetooted leiab nende kodulehelt.
Foto: Eesti puidutootja Natural.
Usaldusväärsed tulekaitselahendused: Nordtreat
Nordtreat – looduslähedane ja läbikumav tulekaitse
Nordtreat valmistab veepõhiseid tulekaitsevahendeid, millel on madal VOC-sisaldus ning mis ei sisalda raskmetalle ega mürgiseid lisandeid. Ettevõtte populaarne süsteem NT DECO aitab saavutada tuleohutusklassi B-s1,d0, säilitades puidu loomuliku ilme. Lahendus sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välisviimistluses ning on CE-sertifikaadiga kinnitatud.
Eestis rakendab Nordtreati tooteid Natural AS, pakkudes arhitektidele ja ehitajatele usaldusväärseid ning tõendatud tulekaitselahendusi.
Foto: Nordtreat tulekaitsevahendiga viimistletud puitfassaad.
Katvad tulekaitsesüsteemid – paisuv kaitsekiht puitfassaadidele
Katvad tulekaitsesüsteemid loovad kuumuse mõjul puidule isoleeriva kihi, mis aeglustab tule levikut ja kaitseb konstruktsiooni. Sellise süsteemiga on võimalik saavutada tuleohutusklass B-s1,d0, mistõttu sobib see hästi hoonete välisfassaadidele, kus lisaks tulekindlusele on oluline ka värvitooni püsivus ja visuaalne ühtlus. Natural AS pakub mitmekesist valikut katvaid tulekaitsesüsteeme ning nende spetsialistid aitavad valida sobiva lahenduse vastavalt hoone iseloomule ja arhitektuursele eesmärgile.
Tulekaitse hooldus ja kestvus
Puitfassaadi tulekaitse peab säilitama oma efektiivsuse kogu hoone kasutusaja jooksul, kuid ilmastik, UV-kiirgus ja niiskus mõjutavad ka kõige vastupidavamaid süsteeme. Seetõttu pole olemas täiesti hooldusvaba tulekaitset.
Nordtreati tooted vastavad standardile EN 16755 (Durability of Reaction to Fire Performance) ning nende tehnoloogia võimaldab kaitseainetel imenduda sügavale puitu, tagades tulepüsivuse aastateks.
Et säilitada nii välimus kui ka tuleohutus, tuleks puitfassaadi kaitsekihti uuendada olenevalt tingimustest iga 5–10 aasta tagant.
Hooldust tuleks teha sama tulekaitsevahendiga, millega pind algselt töödeldi, sest tavaline kattevärv võib vähendada tulekaitse tõhusust ja suurendada konstruktsiooni tuleohtu.
Nordtreati hooldusprogrammid ja pidev testimine laboritingimustes tagavad, et nende süsteemid säilitavad oma kaitseomadused kogu hoone eluea jooksul. See pakub turvalist ja kauakestvat lahendust ka muutuvates kliimatingimustes.