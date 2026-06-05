Veidrad asjad vanadekodus
Sel nÃ¤dalal soovitan vaadata Netflixi pealt uut fantaasiasarja â€žThe Boroughsâ€œ, mille tegevustik toimub vanadekodus ja kus vastavalt ka seiklustesse sattuvad peategelased on juba elusÃ¼gisesse jÃµudnud.
Margit Adorf
Sarja taga seisavad produtsentidena Ã¼lipopulaarse Netflixi seriaali â€žThe Stranger Thingsâ€œ(eesti keelde vÃµiks tÃµlkida nt â€žVeidraimad asjadâ€œ) loojad Dufferi vennad. Kuigi otseselt ei ole kÃµnealused lood omavahel kuidagi seotud, siis kui olete vaadanud sarja, kus teismelised vÃµitlevad paralleelmaailma tontidega (â€žVeidraimad asjadâ€œ), siis teie aju Ã¼hendab kindlasti kohe need kaks seriaali Ã¤ra.
MÃµnevÃµrra kummaline on see, et tundub nagu siin mÃ¤ngiks ka Ã¼ks nÃ¤itleja, kes oli â€žStranger Thingsisâ€œ peategelase Eleveni kasuisa â€“ David Harbour. Tegelikult see nii ei ole ja nÃ¤itleja, kes Harbourile vÃ¤ga sarnaneb, on hoopis Eric Edelstein, tema teeb uues sarjas kurja turvamehe Hanki rolli. Nende vÃ¤line sarnasus on rabav.
Peategelaste pÃµhigrupi moodustavad kuus pensionÃ¤ri, kes elavad The Boroughs nimelises pansionaadis keset kÃµrbe. See pole otseselt niisugune vanadekodu, kus kÃµik asunikud samas majas koos elaksid, vaid kobedamalt oma eluga hakkama saavatel eakatel on oma maja. KÃ¼ll aga on see siiski vanadekodu, sest noori peresid seal ei ela ja vanainimesed saadetakse sinna ikkagi peamiselt selleks, et hoolduspersonal saaks neil silma peal hoida ja aidata kui vaja.
Vanadekommuuni saabub uus elanik, Sam Cooper (Alfred Molina), kes on hiljuti leseks jÃ¤Ã¤nud. Ta kolib majja, kus varem elas abielupaar, ent mees viidi vanadekodu haiglamajja ja naine suri ebaharilikel pÃµhjustel sealsamas majas. Kohe alguses nÃ¤eb ka vaataja Ã¤ra, et naist hirmutas enne surma mingi hiiglaslik Ã¤mblikulaadne kummituslik olend, jÃ¤Ã¤b mulje, et selle olendi tÃµttu naine ka oma Ãµnnetu otsa leidis.
Sam Cooper on alguses vÃ¤ga tÃµrges, esiteks ta ei taha Ã¼ldse vanadekommuuni kolida (see oli olnud tema kadunud naise soov) ja teiseks talle ei meeldi ei vanadekodu personal ega ka naabrid. JÃ¤Ã¤d hakkab siiski sulatama tema lÃ¤him naaber Jack (Bill Pullman), kes tuleb esimesena kÃ¼lla ja teeb ettepaneku grilliÃµhtu korraldada, et uustulnuk naabritega paremini tuttavaks saaks. Esialgu ei ole Sam sellest sugugi vaimustuses, kuid otsustab erinevate vÃ¤ikeste kokkusattumuste ajel siiski pakkumise vastu vÃµtta.
Ootamatult Jack sureb, vahetult pÃ¤rast grillipidu, ja Sam on selle tunnistajaks. Ta nÃ¤eb midagi ebamaist ja seletamatut ning asub Ã¼ha enam kahtlustama, et vanadekodus ei ole kÃµik asjad nii nagu need paistavad. Koos grillipeol olnud seltskonnaga asub ta nÃ¼Ã¼d jÃ¤lgi ajama, mis mÃ¼stilised lood kogukonnas toimuvad.
Lugu on kohati kÃµhe, kuid jÃ¤Ã¤b siiski turvalistesse raamidesse â€“ kollid ei muutu liiga hirmsaks ja sarja edenedes saab neile olenditele lÃµpuks hoopis kaasa tunda. TÃµelisteks koletisteks osutuvad muidugi hoopis inimesed, kuid samas on lugu lahendatud nii, et kes soovib, see saab neidki mÃµista ja neile kaasa tunda. Siin on suurt ja igavest armastust, igatsust koos olla aegade lÃµpuni, arutlust igavese elu ja surma Ã¼le. PÃ¤ris lÃµpus jÃ¤Ã¤b Ãµhku lootus, et Ã¤kki on tulemas ka teine hooaeg.
Seda on siiski veel vara loota, sest kuigi kriitikud on juba jÃµudnud sarja kÃµrgelt hinnata ja kiita, siis publiku huvi on esialgu madal. Minagi kiidan, et vaadake ikka, sest lugu on haarav, karakterid sÃ¼mpaatsed ja ka kunstnikutÃ¶Ã¶, mis viib kergelt 1950â€“1970ndate ajastusse, on silmapaitav. VÃµin kÃ¼ll Ã¶elda, et sarja stsenaristidel on meeles mÃµlkumas valmis teha kolm hooaega, aga kui publik seriaali loiult vastu vÃµtab, siis vÃµib see lootus liiva joosta. Nii et vaadake, Nertflixis on kÃµik esimese hooaja kaheksa osa korraga saadaval, paraku eestikeelseid subtiitreid seal valikus ei ole.
Sarja muudab sÃ¼mpaatseks ka see, et kÃµik tegelased on juba eakad, niisuguseid vanadekodu seriaale naljalt ei leidu, samas on eakate tuumik sÃ¤ilitanud noorusliku elusÃ¤deme ja hoolimata vananeva keha takistustest seiklevad ringi nagu Ã¼hes seiklussarjas peabki. KÃ¼ll aga ei ole seal inimeste puhul mingeid supervÃµimeid mÃ¤ngus, selles osas on asi realistlik. Eraldi vÃµib mainida, et Ã¼ht noorema naise peaosa teeb Geena Davis, kes sai laiemalt tuntuks 1992. aasta filmiga â€žThelma & Louiseâ€œ, ja siin seriaaliski on tema roll (Renee) erinevates stseenides sellele filmile vihjav. PÃµnev vaatamine!