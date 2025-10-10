Viikingite maetud varandus vs krüptomiljonid
Samal ajal kui kinodesse on maandunud eesti komöödia „Uus raha“, jõuab sinna ka taanlaste rahateemaline must komöödia „Viimane viiking“.
Margit Adorf
Maitse asi, kumba eelistate, mina soovitaksin kinosõbral kindlasti üles otsida Anders Thomas Jenseni autorifilm pangaröövlist, kes ei tea, kuhu raha sai. Pangaröövel Anker (Nikolaj Lie Kaas) vabaneb vanglast pärast seal veedetud 14 aastat. Tema vend Manfred (Mads Mikkelsen) on ainus, kes teab seda, kuhu röövitud raha sai peidetud. Jama on selles, et Manfredil on vahepealse aja jooksul tekkinud vaimse tervise probleeme, tal on kujunenud lõhenenud isiksuse sündroom ja seega ta eriti nagu ei mäleta, kuhu raha peideti. Nüüd peab Anker Manfredis äratama suikunud tegelase, kellel on raha asukoht meeles.
Tänu sellele olukorrale, kus vahepeal justkui midagi koidaks ja siis jälle mitte, on filmis palju erinevat situatsioonikoomikat. Asja teeb hullemaks see, et Ankeri paariline, kes on pehmelt öeldes agressiivne kurjam, elab kambajõmmil kukil ja nõuab unarusse vajunud rahast oma osa. Võin lubada, et silm saab märjaks, kuid seekord naeru, mitte kurbuse tagajärjel.
Filmi maailmaesilinastus oli sel suvel augustis Veneetsia filmifestivalil. Kuskile see nomineeritud ei olnud, nii et vara veel oodata, et suuri preemiaid oleks kukkunud, aga Mads Mikkelsen on end juba varemgi komöödianäitlejana tõestanud ja selles filmis ei pea tema rolliesituses pettuma. Vähemalt sama hea või ehk üllatavalt isegi tsutike parem on Nikolaj Lie Kaasi rolliesitus, nii et siin näeme suurepärast näitlejate ansamblit, mitte vaid üht põhilist staari. Kaas ja Mikkelsen on varemgi koos sama režissööri filmides mänginud, nii et kui olete sattunud nägema Jenseni varasemaid filme, siis juba teate, mida oodata.
No näiteks on Jenseni looming ka komöödia „Kanad ja mehed“, mis oli meie kinodes 2016. aastal ja kus olid peaosades samuti Mikkelsen ja Kaas. Muide, kui te soovite seda filmi praegu vaadata, siis Apple TV pealt saab seda („Men& Chicken“) rentida vaid 99 sendi eest. Telia TV videolaenutuses on „Mehed ja kanad“ samuti olemas, seal on laenutuse hinnaks 3,10 eurot.
Meie kinopublikule peaks igal juhul „Viimase viikingi“ sarkastiline naljategemise toon ka meeltmööda olema, mis on mõnevõrra tummisem kui tavaliste lihtsamate Hollywoodi komöödiate oma. Mis võib veidi kibedalt mõjuda, on täisealiste meeste lapsepõlve kujutamine. See polnud mingi meelakkumine. Samas, meie Eesti keskealine ja vanem publik võib ehk siingi mõningast äratundmist tajuda ja mineviku varjude üle siiski naeru puksuda. Mis ei tapa, teeb tugevamaks. Filmi tempo on väga hea, kaks tundi möödub kiiresti.
Linateost juba näinud kriitikud on selle erakordselt soojalt vastu võtnud ja mul ei ole õnnestunud selle kohta leida ühtegi negatiivset arvamust. Ma ise ka sugugi ei kurda, vaid liitun kiidukooriga. Kui tahate vaadata üht korralikku komöödiat, siis minge vaadake „Viimast viikingit“. Sel nädalal Apollo kinodes ja Artises.
Kodumaine film „Uus raha“, Rain Rannu käe alt, on samuti komöödia. Siin on peaosalisteks nooremapoolne mees Taavi (Märt Pius) ja tema abikaasa Liisa (Steffi Pähn), kes saavad ootamatult 50 miljonit ühikut raha. Ma ütlen ühikut, sest esialgu on tegemist krüptorahaga. „Uus raha“ peaks olema Rannu eelmise filmi „Vaba raha“ järg. Kui see on nägemata, siis seda saab praegu vaadata näiteks Go3 kanalil, ja film on olemas ka videolaenutuses, kuid seda juba märksa kallima hinnaga kui taani väärtkino – üle 6 euro laenutuskord.
Kui „Vaba raha“ ei meeldinud, siis ei ole eriti kinno asja ka nüüd. Kui meeldis, siis laske käia. Krüptoraha iseärasuseks on, et enne kui saad seda kasutama hakata, on see vaja muuta toimivaks (euro)ühikuks. Krüptoraha saab häkkida, kaotada investeerimisplatvormil jne. Rahal on omadus sõrmede vahelt läbi voolata, kaduda kõige igaviku teed, eriti kui see on kergelt saadud, seda teadis juba vanarahvas. Rannu ongi oma uue komöödia üles ehitanud sellele, mis saab siis, kui sa pole harjunud rikas olema ja järsku lausa supled kullas. Või siis näilises kullas…
Mina soovitaksin oma raha esialgu viia taani filmi seansile ja taani filmi laenutusse. Nalja saab siiski ka see, kes läheb „Uut raha“ vaatama, ainult et sama raha eest veidi vähem ja lahjemat.