Aasta kõmulisim film
Täna jõuab kinodesse vast kõige kõmulisem dokumentaalfilm „Sa võid näha kõike“. Kolmetunnine film kulgeb aeglases tempos, kuid imeb su jäägitult endasse. Väga huvipakkuv võib see olla krimisõpradele ja psühhiaatria- ja psühholoogiahuvilistele.
Margit Adorf
Rakvere teatrikino kavast seda veel küll ei leia, kuid kuna film linastub PÖFFi kava väliselt, siis üldiselt kõikide maakondade Apollo-keti kinodes on film olemas. Hiljem peaks see ilmselt jõudma ka meie regiooni AppleTV filmide sekka, kuid kel võimalik, siis soovitan seda minna vaatama kinno, sest suurel ekraanil on parem jälgida peenemaid tundenüansse.
Filmi peategelaseks on maailmas ühe suurema finantspettuse toime pannud noor naine Elizabeth Holmes, kes rääkis kõigile, et on loonud imelise tehnoloogia, mille abil saab vaid ühest veretilgast võtta erinevaid analüüse, tuvastamaks haigusi ja terviseseisundit. Ilus jutt aitas tal kaasata olulisi investoreid, kes panustasid firmasse nimega Theranos oma raha. Me ei räägi miljonitest, vaid tegemist on miljardipettusega.
Taustast
Enne dokfilmi vaatamist võiks olla veidi eelteadmisi taustast. Holmes rajas Theranose 2003. aastal, firma ei paisunud suureks üleöö, kõik algas rahulikus tempos, kuni 2010. aastal tuldi välja jutuga, et vaid ühe näpuvere tilgaga saab tulevikus teha erinevaid terviseanalüüse. 2015. aastaks oli Holmesist saanud üks USA rikkamaid naisi, tema vara väärtuseks arvestati 9 miljardit dollarit ning ajakiri Forbes nimetas ta noorimaks ise väljateenitud naismiljardäriks. Impeerium hakkas kokku varisema juba samal aastal, mil uurivad ajakirjanikud hakkasid Holmesi väidetes kahtlema ja ilmus seeria artikleid. Juba 2016. aastal oli Holmesi turuväärtus Forbesi hinnangul kukkunud nulli ja ta leidis koha ajakirja nimekirjas „Maailma 19 kõige suurema pettumuse valmistanud juhti“.
2018. aastal esitati Holmesi ja tema elukaaslasest äripartnerile Ramesh Sunny Balwanile süüdistus, et nad on investoritelt pettuse teel saanud 700 miljonit dollarit. Holmes läks kokkuleppele ning tasus 500 miljonit trahvi, astus juhatuse liikme kohalt tagasi ning nõustus tingimusega, et ta ei tohi 10 aastat tegutseda ettevõtluses juhina. Kohtuasjad aga ei vaibunud ja 2022. aastal mõisteti Holmes 11 aastaks vangi. Vanglakaristuse algusajaks oli määratud 30. mai 2023. Lisaks esitati nõue tagasi maksta veel 452 miljonit dollarit.
Nii et enne vanglatee ettevõtmist sai Holmes 20 aastat nautida pururikka inimese elu. Või noh, mis nautimine see ikka on, kui kõik on valedele üles ehitatud ja kuklas on pidev hirm, et sa jääd vahele või et sind pannaksegi päriselt vangi.
Ettepanek filmitegijale
Viimases hädas pöördusid Holmes ja tema toonane uus elukaaslane William (Billy) Evans Kanada filmitegija Nathan Fielderi poole. Nathan on tuntud selle poolest, et ta on oma töödes terav ja satiiriline, on teinud musta huumoriga telesarju. Fielder oli ettepanekuga pärast mõningat kaalumist nõus, kuid jõudis lõpuks järeldusele, et ega Holmes vist tegelikult üldse ei saanudki aru sellest, kelle ta oma filmi tegema kutsus. Või kas see ikka on nii?
Film „Sa võid näha kõike“, saab alguse 2023. aastal, veidi enam kui kuu aega enne Holmesi vanglasse minemise tähtaega. Elizabeth ja Billy rendivad mere ääres üsna suurt maja, mis ei paista küll väga luksuslik, kuid on hea asukohaga. Neil on kaks väikest last, üks alles imikueas. Nad on filmimees Nathanile öelnud, et annavad talle ligipääsu igale poole ja ta „võib näha kõike“. Ehk siis – nad on täiesti avameelsed ega varja midagi.
Muidugi hakkab varjamine ja valetamine pihta kohe esimestest kaadritest. Nathan valib filmitegijana pisut kohtlase rolli, püüab olla hästi neutraalne ja mitte anda koheseid hinnanguid situatsioonides, milles ta sügavalt kahtleb. Ta küll ääri-veeri esitab oma kõhklusi, kuid nii Elizabeth kui Billy jäävad oma rollidesse. Juba päris alguses tekib vaatajal kahtlus Billy ja Elizabethi suhte osas. Alguses jääb mulje, et äkki naine on meest ära kasutanud, hiljem aga tekib tugev poolehoid naise suunas ja arvamus, et hoopis Billy on suurem psühhopaat ja manipulaator kui tema naine.
Keda uskuda?
Filmi võib mõtteliselt jagada kolmeks osaks. Esimese tunni jooksul kahtled sa kõiges ja püüad aru saada, mis toimub. Teise tunni jooksul sul hakkab koitma, et oot-oot, see mees on ju puhta hull ja kolmandal tunnil kahtled sa jälle kõiges ning püüad sotti saada, misasi see oli, mida sa just nägid ja kes kellega mängib.
Filmi lõpuosas tuuakse mängu ka näitleja Amanda Seyfried, kes tegi Elizabeth Holmesi rolli 2022. aastal välja tulnud Hulu minisarjas „Väljalangenu“ („The Dropout“). Dokfilmi teises pooles kehastab ta samuti osades stseenides Holmesi, sest vanglamüüride vahel ei saa filmimas käia ja osad stseenid on režissööri kirjelduse järgi taaslavastatud.
Seyfried esindab siin kaine mõistuse häält, ta küll teeb rolli nii nagu talle öeldakse, kuid rolliväliselt on tema kõrvalseisjaks, keda osavad manipulaatorid ei ole suutnud ära tinistada. Muide, sarja on võimalik vaadata Disney+ voogedastusplatvormi kaudu ja ka Go3/Paramount+ kanalil näiteks Telia TV-s.
Film kulgeb aeglases tempos, kuid imeb su nii enda sisse, et ma väga ei usu, et keegi poole pealt saalist lahkuda suudaks. Väga huvipakkuv võib see olla kõikidele krimisõpradele ja neile, keda huvitab psühhiaatria ja psühholoogia. Keda sa usud või kellele sa kaasa tunned? Keda sa mõista suudad? Seda filmi on üsna võimatu ümber jutustada, seda peab ise nägema. Ja arutlemise materjali tuleb sealt kuhjaga. Kui teid huvitab, siis Youtubest saate hiljem otsida erinevate psühhiaatrite arvamusi selle filmi teemal, kus nad püüavad nähtut analüüsida. Kas see neil ka õnnestub, jäägu teie otsustada.