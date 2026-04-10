Aespa kaupluse avamine Ã¼llatas rahvarohkusega
MÃ¶Ã¶dunud neljapÃ¤eval alustas tÃ¶Ã¶d Grossi Toidukaupade kauplus Aespa alevikus. Nii nagu kevadine muutlik ilm Ã¼llatas sel hommikul lubatud vihmasaju asemel selge taevaga, tÃµi avapÃ¤ev uue kaupluse avamisele kohale Ã¼llatuslikult palju uudistajaid.
Silja Part, Liisi Kanna
AS OG Elektra omanik Oleg Gross rÃ¤Ã¤kis, et sel korral nii suurt huvi oodata ei osatud, sest tegu on pigem aedlinna tÃ¼Ã¼pi paigaga, mitte kÃµrgete korrusmajadega asulaga, kus rahvamassi kogunemist tÃµenÃ¤olisemalt prognoosida vÃµiks. Kuid parkla kogunes autosid tÃ¤is ning Aespa kaupluse kÃ¤ive Ã¼letas esimesel pÃ¤eval jaeketi kÃµigi teiste kaupluste omi.
â€žEsimesel pÃ¤eval tegi Aespa kauplus meie 88 poest rekordkÃ¤ibe,â€œ tÃµdes Gross. â€žRahvast oli palju ja jÃ¤tkus kogu pikaks pÃ¤evaks.â€œ
â€žAespa nimi inimestele veel vÃ¤ga palju ei Ã¼tle. Kui kuuldakse, et asub Kiisa kÃµrval, siis inimesed teavad, kus see on, sest Kiisa on vana asula. Aga tegelikult on Kiisa mitu korda vÃ¤iksem. Aespa on tundmatu koht, aga jÃ¤Ã¤b Tallinna kuldsesse ringi â€“ hÃ¤sti kiiresti arenev piirkond,â€œ tutvustas jaeketi omanik uue kaupluse asukohta.
â€žMets kasvab taga estakaadi juures poodi n-Ã¶ sisse â€“ niisugune tunne nagu oleks metsa ehitatud kauplus. Aespa on vÃ¤ga petlik koht selles mÃµttes, aedlinn puude ja metsa all on meeletult rahvast tÃ¤is. Aga esmapilgul vaadates nÃ¤ib, et pood on tÃ¤itsa valesse kohta tehtud. Loogikavastane vÃµib tunduda ka see, et meil on kaks kilomeetrit eemal Kiisal juba kauplus olemas â€“ Ã¼ks pood Ã¼hele poole metsa, teine teisele poole,â€œ naljatas Gross â€žAga teades, palju seal puude all rahvast peitub, on asukohad Ãµiged,â€œ jÃ¤tkas ettevÃµtja.
â€žMuidugi pani Aespa avamine kÃµva paugu Kiisa kÃ¤ibele, aga Aespa on lihtsalt mitu korda Kiisast suurem ja koht oli parem,â€œ selgitas ta, miks otsustati niivÃµrd lÃ¼hikese vahemaaga teine kauplus veel rajada. â€žVÃ¤hendasime Kiisal mÃ¼Ã¼jaid, viisime Aespale. Loogiline on, et Kiisa kÃ¤ive kukub, aga kokku saame tohutult kÃ¤ivet juurde. Majanduslikult tasub kindlasti see ehitus ennast Ã¤ra.â€œ
Aespa kauplus paistab silma ka suure ostukorviga. â€žOstukorv oli pika puuga kÃµige suurem kÃµikidest kauplustest. See nÃ¤itab Ã¼htepidi, et Aespa inimestel on ostujÃµud suurem, ja teisipidi seda, et meil puudub seal sisuliselt konkurents â€“ ostetakse Ã¼hest poest kogu ostukorv Ã¤ra,â€œ lisas jaeketi omanik.
â€žJa vÃ¤ga tugev kÃ¤ive Aespa kaupluses jÃ¤tkub â€“ see polnud ainult esimese pÃ¤eva puhul. Eks Ã¼ks pÃµhjus on muidugi see, et meie kett on kÃµige odavam kett Eestis. Oleme Postimehe vaatluses kÃµige odavam ja pÃ¤riselt ka kÃµige odavam. JÃ¤relikult Aespa lÃ¤hikonna inimesed leidsid, et neil tasub sinna tulla,â€œ arutles Gross.
Heites pilgu jaeketi tÃ¤navustele arenguplaanidele, on kavas avada uued kauplused veel ArukÃ¼las ning Suure-Jaanis.
Viljandi spaahotelli ehitus
Oleg Gross: â€žViljandi spaa ehitus lÃ¤heb maksma 45â€“50 miljonit, mis vÃµib uute kaupluste arengut pidurdada, kuid tÃ¤naseni me ei ole Ã¼htegi kauplust jÃ¤tnud Viljandi pÃ¤rast ehitamata. Oleme loomulikult ka pankade poole pÃ¶Ã¶rdunud, et tÃ¤ie jÃµuga edasi areneda. Oleksime vÃµinud Viljandi tarbeks mitte laenata ja panna kaupluste arengu seisma, kuid oleme rehkendanud, et igal juhul peame kaupluste arenguga edasi minema. Viljandi projekt mÃ¤hib meid tÃµsiselt laenudesse, enne meil sisuliselt laene polnud. Aga me ei lase Viljandi spaal kvaliteeti alla. TÃ¤na teame, et sellisel turul pead saavutama premium-klassi taseme, pead olema teistest parem. Ainult head hinda mÃ¼Ã¼es spaaÃ¤riga hakkama ei saa, siin tuleb kindlasti kvaliteeti mÃ¼Ã¼a. Oleme Viljandi projektis pannud kÃµik selle kaardi peale, et kuludes me kokku ei hoia â€“ sinna peab tulema parima spaa Eestis. Viljandi spaa sarikapidu toimub juba 6. mail kell 15.â€œ