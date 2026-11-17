Auto ostmine samm-sammult: kuidas ostu ja rahastust planeerida?
Auto ostmine algab sageli selle õige kuulutuse otsimisest. Kaalutletum on aga alustada teisest otsast: vaadata üle kõigepealt eelarve ja vajadused ning alles siis valida välja konkreetne auto. Selline tegutsemine aitab vältida kiirustades tehtud otsuseid ja ootamatuid kulusid.
1. samm: määra kindlaks oma vajadused
Mõtle, kuidas autot igapäevaselt kasutad.
• Kui palju kilomeetreid sa umbes ühes kuus sõidad?
• Kas sõidad rohkem linnas või maanteel?
• Kui mitu inimest autos tavaliselt on?
• Kas vajad midagi spetsiifilist nagu suurt pagasiruumi või nelikvedu?
2. samm: pane paika eelarve
Eelarve ei koosne ainult auto hinnast. Arvesta eelarve planeerimisel järgmiste kuludega:
• mootorsõidukimaks, sealhulgas nii registreerimis- kui ka aastane maks;
• liikluskindlustus ja vajadusel kasko;
• kütuse- või elektrikulu;
• hooldus ja talverehvid.
3. samm: vali rahastus
Kui tead, kui suure summa saad säästudest maksta, on lihtsam otsustada, kas ja millises summas on vaja rahastust.
Üks võimalik lahendus on autolaen.
Pane tähele! Laenamine maksab raha!
Võrdle pakkumisi krediidi kulukuse määra, lepingutasu ja tagasimaksete kogusumma järgi. Kui tasud suurema osa summast säästudest, väheneb laenusumma ja koos sellega ka kogukulu.
4. samm: otsi ja võrdle autosid
Kui eelarve ja rahastus on selged, saad keskenduda nende põhjal sobiliku auto valimisele. Vali mitut varianti ja võrdle nende hinda, läbisõitu, varustust ja hooldusajalugu.
5. samm: kontrolli autot enne tehingut
Selleks, et vältida üllatusi ja veenduda, et auto sulle kindlasti sobib, tee enne lepingu allkirjastamist järgmist.
• Tee välja valitud autoga proovisõit.
• Kontrolli auto ajalugu ja registriandmeid.
• Lase auto sõltumatul tehnikul üle vaadata.
• Loe ostu-müügileping hoolikalt läbi.
6. samm: valmistu esimesteks kuudeks
Kulud ei lõppe peale auto ostu. Lisaks kütusele tuleb jätta oma eelarvesse varu hoolduseks ja väiksemateks remontideks või panna selle jaoks teadlikult iga kuu kindel summa kõrvale. Nii ei tule esimene ootamatu kulu üllatusena.
Plaan teeb ostu lihtsamaks
Kui alustad autot ostes eelarve ja rahastuse planeerimisest ning liigud sealt samm-sammult edasi, on otsuste tegemine lihtsam ja emotsioonide mõju väiksem. Teades, millist autot sa täpselt vajad, kui palju saad oma säästudest katta ja kuidas plaanid ostu rahastada, on lihtsam leida auto, mis sobib nii sinu igapäevaelu kui ka eelarvega.
Finantsteenust pakub AS Citadele banka Eesti filiaal. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ja pea vajadusel nõu asjatundjaga.