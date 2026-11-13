Aasta Põllumees 2026 on teraviljakasvataja Jakob Lindam
Tänavune Aasta Põllumees on teraviljakasvataja ja Aru Põllumajanduse OÜ juht Jakob Lindam Lääne-Virumaalt. Rahvapõllumehe tiitli pälvis Saaremaa mahemunatootja Tanel Tang.
Kolmapäeval toimus Riigikogus konverents ja auhinnatseremoonia „Aasta Põllumees 2026: põllumajandus ristteel“. Sel aastal otsis žürii eelkõige innovatsiooni. Hinnati uuenduslikke lahendusi ja nende kasutamist tootmises, aga ka tootmise edukust ja majandustegevuse ulatust.
Hindamiskomisjon külastas juulis ja augustis kõiki kaheksat finalisti. Komisjoni kuulusid regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kantsler Triin Kõrgmaa (žürii esimees), Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse esimees Meelis Annus, Riigikogu maaelukomisjoni esimees Urmas Kruuse, Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu tegevjuht Tanel-Taavi Bulitko, Aasta Põllumees 2025 Taavi Tull, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esinaine Kerli Ats, Maalehe peatoimetaja Rain Pruul ning konkursi toetaja Selveri esindaja Kristi Simonsen.
Seitsmenda põlvkonna põllumees
„Aasta põllumehe konkursi kandidaadid osutusid seekord vägagi eriilmelisteks, kuid parima valikul oli hindamiskomisjon üksmeelne. Tänavune võitja Jakob Lindam panustab kogu hingega taastavasse põllumajandusse kui lahendusse tuleviku ebakindluse ees. Pärast kriisiaastaid ei jäänud ta lootma õnne pöördumisele, vaid julges otsida uusi lahendusi, mis on nüüdseks ka kasu toonud. Just otsimine, eksperimenteerimine ning teaduse aktiivne kaasamine paremate tulemuste nimel on see, miks Lindam seekord võitu vääris,“ ütles Maalehe peatoimetaja Rain Pruul.
Jakob Lindam on seitsmenda põlvkonna põllumees ja Eesti Maaülikooli agronoomia magister. Aru Põllumajanduse juhtimise võttis ta isalt Andreselt üle viis aastat tagasi.
Ettevõte on kasvanud 40 hektarilt 4200 hektarile. Põldudel kasvavad nisu, oder, raps, rukis, kaer, hernes, tatar, kanep ja vahekultuurid. Lai kultuuride valik aitab riske hajutada. 17liikmeline meeskond saab põldudelt kuni 20 000 tonni saaki.
Lindami eesmärk on muuta teraviljakasvatus kestlikumaks ja kasumlikumaks. Meeskond teeb aasta ringi oma katseid: talvel potikatseid, seemnetöötluskatseid ja leheproove. Põllule jõuab ainult see, mis on katsetes ennast tõestanud. Mineraalväetiste ja taimekaitsevahendite kõrval kasutatakse amino- ja fulvohappeid, ise valmistatud vihmaussikomposti ekstrakti ja laktobatsille.
Lindam osaleb ka kliimaseaduse töögrupis ning on Balti- ja Põhjamaade põllumehi, teadlasi ja poliitikakujundajaid ühendava MTÜ Northern Roots kaasasutaja.
„See on väärikas tunnustus tehtud töö eest ja suur au saada see nii noorelt. Olen oma teekonna algusest peale seadnud endale kõrged standardid ja püüan neid ka edaspidi täita,“ ütles Jakob Lindam tiitlit vastu võttes ja tänades toetajaid, keda on lähedastest-naabritest kuni töökaaslaste ja mentoriteni.
„Kui mulle pakuti konkursil osalemist, oli mu esimene vastus ilmselt „ei“. Mitte sellepärast, et tunnustus poleks väärt, vaid sellepärast, et projekte on palju ja sektoril läheb praegu keeruliselt. Kui aga kuulsin, et tänavu on teemaks innovatsioon, sain aru, et see on minu teema. Olen selle tee ette võtnud just selleks, et sektoril läheks paremini,“ märkis Lindam.
Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras märkis, et Eesti põllumajanduse järgmine arenguhüpe sõltub sellest, kas suudame ühendada meie põllumeeste aastakümnete jooksul kogunenud teadmised uue põlvkonna oskuse ja julgusega tehnoloogiat rakendada. „Jakob Lindam esindab seda põlvkonda, kes ei näe põllumajandust ainult traditsioonilise tootmisvaldkonnana, vaid kõrgtehnoloogilise ja teadmistepõhise ettevõtlusena. Tema tegevus näitab, et ka Eestis on võimalik kujundada põllumajandust, kus tootmise tulemuslikkus, innovatsioon ja mulla pikaajaline viljakus toetavad üksteist. Just selliste ettevõtjate najal saame ehitada Eesti põllumajanduse konkurentsivõimet järgmistel aastakümnetel,“ kõneles Terras.
Rahvapõllumees 2026 on Tanel Tang
Maalehe veebihääletusel käis tihe rebimine kolme kandidaadi vahel ja napi võidu sai Saaremaa mahemunatootja, Tang OÜ juht Tanel Tang.
Tang kolis Saaremaale 2020. aastal pärast tööd ministeeriumis ja alustas Salmel mahemunade tootmist. Munade kõrvale on tulnud pagaritöökoda koos kohvikuga ning majoneesid. Majonees kurgiga pälvis tänavu Eesti parima toiduaine konkursil rahva lemmiku tiitli. Tang OÜ käive oli 2025. aastal 548 414 eurot, ligi neli korda suurem kui 2021. aastal. Ettevõtte rahaasjade analüüsimisel kasutab Tang tehisintellekti. Tema elu ja ettevõtet on kolm hooaega jälginud ETV sari „Tanel ja kanad“.
Aasta Põllumehe konkurss toimus 26. korda. Kandidaate said esitada põllumajandus- ja maaeluorganisatsioonid ning erialaliidud. Konkurssi korraldavad Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Maaleht, toetab Selver.
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