Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda tunnustas põllumajanduse ja maaelu eestvedajaid
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) tähistas eelmisel nädalal Rakveres Arvo Pärdile pühendatud muusikamajas Ukuaru oma 30. tegevusaastat. Pidulikul õhtul anti aumärk „EestiMAA Heaks“ ehk C. R. Jakobsoni märk kaheksale põllumajanduse, toidutootmise ja maaelu eestvedajale.
Auhindade üleandmise tegi eriliseks õhtujuht Jalmar Vabarna, kes põimis iga laureaadi nime mõne tuntud loo või regilaulu sisse. Nii sai kogu saal igale tunnustusele meeleolukalt kaasa elada.
„Kolmkümmend aastat tagasi loodud koja ülesanne oli koondada põllumajanduse ja toidutootmise inimesed ühise laua taha ning anda nende huvidele tugevam hääl. See ülesanne on täna sama oluline kui koja algusaastatel. Meie ümber on muutunud turud, tehnoloogiad, majanduskeskkond ja ootused tootmisele, kuid üks pole muutunud – Eesti vajab inimesi, kes oskavad, julgevad ja tahavad siin toitu toota ning maaelu edasi viia,“ ütles EPKK nõukogu esimees Sivar Irval.
EPKK annab C. R. Jakobsoni märgi inimestele, kelle pikaajaline töö ja isiklik panus on aidanud kaasa Eesti põllumajanduse, toidutootmise ja maaelu arengule ning tugevdanud koja tegevust.
Aumärgi saajad:
Priit Dreimann – panus Eesti loomakasvatuse ja toidutootmise arendamisse. EPKK piima- ja lihatoimkonna liikmena on ta aidanud ühendada põllumajandustootjate ja toidutööstuse vaateid ning seisnud toidujulgeoleku eest.
Morgan Hammerbeck – pikaajaline panus maaelu ja looduslähedase loomakasvatuse edendamisse. Tema tegevus Rägaveres ja kogemuste jagamine on toonud avalikkuse ette karjamaapõhise tootmise võimalused ning näidanud, et põllumajandusel ja elurikkuse hoidmisel on ühised huvid.
Ülle Jaakma – põllumajandusteaduse ja kõrghariduse arendamine. Tema teadus- ja juhtimistöö Eesti Maaülikoolis on aidanud siduda teaduse, innovatsiooni ja spetsialistide järelkasvu põllumajanduse praktiliste vajadustega.
Raul Jeets – panus Eesti põllumajandusettevõtluse ja kodumaise toidutootmise arendamisse. Agrone grupi juhina on toonud põllumajandussektori vaate ka riigi tasandi majandusaruteludesse, seistes parema ettevõtluskeskkonna ja väiksema halduskoormuse eest.
Ahti Kalde – uuenduslike lahenduste rakendamine ja kogemuste jagamine. Sadala Agro juhina on näidanud, kuidas ühendada konkurentsivõimeline tootmine, keskkonnahoid ja teaduskoostöö ning tuua praktiline tootjavaade sektori ühistesse aruteludesse.
Rain Kuldjärv – pikaajaline panus toidukvaliteedi hindamisse ja teadmussiirdesse. Pääsukesemärgi hindamiskomisjoni esimehena on ta aidanud hoida kvaliteedihindamise kõrget taset ja tugevdada kodumaise toidu usaldusväärsust. Samuti on ta edendanud teadlaste ja toidutootjate koostööd.
Hannes Prits – Eesti suurima taimekasvatajate ühistu KEVILI juht, kes on arendanud põllumajanduslikku ühistegevust. Ta on toonud EPKK tegevusse tootjate praktilise vaate ning aidanud tugevdada sektori ühishäält ja huvikaitset.
Vilma Rauniste – ajakirjanikuna on ta toonud avalikkuse ette põllumeeste ja maaettevõtjate lood, mured ja saavutused ning selgitanud, miks on kodumaine toidutootmine ja elujõuline maaelu olulised kogu ühiskonnale.
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Maaelu Edendamise Sihtasutuse aunimetused:
Parim maamajanduseriala õpilane – Eduard Siim
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli põllumajanduse eriala kolmanda kursuse õpilane, kes on saavutanud häid tulemusi nii rahvusvahelistel kutsevõistlustel kui ka künnivõistlustel. Paistab silma algatusvõimega, näiteks ehitas ta koos juhendajaga võistlusteks uue adra raami.
Parim maamajanduseriala õpetaja – Kristjan Reino
Järvamaa Rakendusliku Kolledži põllumajanduse ja veterinaaria valdkonna õpetaja, kes on vedanud rahvusvahelisi projekte ja tutvustanud Eestis piimalehmade ja vasikate kooskasvatamise süsteemi, mida rakendab ka kooli õppefarmis.
Parim loomakasvataja – Mati Tuvi
Juhib OÜ-s Saimre Agro Grupp seakasvatust ja piimatootmist. Tema juhtimisel on investeeritud loomakasvatusse ka väga keerulistel aegadel, kus tootmine on pidanud seisma silmitsi seakatkust põhjustatud kahjuga ning müügihinnad on väga madalad.
Parim taimekasvataja – Vardo Lund
Avispeamees OÜ taimekasvatusjuht juhib Lääne-Virumaal 2300 hektari harimist. Lisaks headele tootmistulemustele peab ta oluliseks mullaviljakuse säilitamist ja keskkonnahoidu: tema töö keskmes on otsekülv, vahekultuuride laialdane kasutamine ja orgaanilised väetised, mis tagavad tootmise pikaajalise jätkusuutlikkuse.
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