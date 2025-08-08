Eesti annetas Ukrainale 22 politseiautot
Möödunud nädalal saatis Eesti politsei koos Tallinna Rotary klubiga Ukrainasse 22 politseiautot, millest osa soetati annetuste toel. Politseiautod lähevad Ukraina politsei ja piirivalve kasutusse.
PPA peadirektor Egert Belitšev rääkis, et Ukraina politseil on oluline roll riigi võitluses kurja vastu ja oma iseseisvuse säilitamise eest. „Riigi tugevus algab sisejulgeolekust ning politsei ja piirivalve on Ukrainas eesliinil oma inimesi aitamas. Küll aga napib neil selleks sõidukeid, sest need on vanad ja paljud autod Venemaa rünnakutes hävinud. Peame omalt poolt tegema kõik endast oleneva, et sealseid kolleege aidata ning nende politseiautodega aitame uuendada sealset sõidukiparki, et politseinikud ja piirivalvurid saaksid oma tööd teha,“ sõnas Belitšev.
Seekord saadeti Ukrainasse 22 autot, nende hulgas 13 Volkswagen Amaroki, kaheksa Škoda Scalat ja üks Nissan Patrol. Autod lähevad Ukraina piirivalvele ning Hersoni, Žõtomõri, Sumõ ja Tšernihivi politseile.
„Meie politseinikel on suur soov Ukrainat aidata ja pärast esimest korda, kui Ukrainasse autod saatsime, uurisid meie enda ametnikud, kuidas nad panustada saavad. Seetõttu kogusime tänavu politseiautode ostmiseks ja saatmiseks ka annetusi, seda eelkõike politseinike ja abipolitseinike endi seas, kuid annetada said kõik soovijad. Kokku kogusime ligi 75 000 eurot, mis on märkimisväärne panus ja mille abil saime mitu autot välja osta,“ lisas peadirektor.
Annetatud raha ees osteti välja kaheksa Škoda Scalat. Tegemist on varem PPA kasutuses olnud alarmsõidukitega, mis liisingperioodi lõppedes tagastati müüjale ja nüüd Ukraina jaoks soetati. Ülejäänud sõidukid olid PPA omandis, kuid Eesti politsei neid enam ei kasutanud.
Alates 2024. aastast on see juba kolmas kord kui Eesti annetab Ukrainale politseiautosid. Kokku on Ukrainasse saadetud 57 alarmsõidukit.
Annetuse tegemisele aitasid kaasa Tallinna Rotary klubi, Rahvusvahelise politseiassotsiatsiooni (IPA) Eesti osakond, Eesti abipolitseinike kogu, DefSecIntel, Circle K ja Rohe Auto AS.
