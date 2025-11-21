Eesti balletikoolid kohtuvad taas Rakveres
Saabuval laupäeval on Rakveres võimalus taas näha kõiki Eesti balletikoole. VIII Eesti balletikoolide galal astuvad üles noored tantsijad Tallinnast, Tartust ja Rakverest.
Eesti balletihariduses on Rakvere galad unikaalne nähtus – tegemist on ainsa sündmusega, kus laval on kõigi Eesti balletikoolide esindajad. Läbi aastate on Rakvere gala olnud kohaks, kus kohtuvad balletihariduse andjad ning õpilased. Publikule on üritus ainukordseks võimaluseks saada terviklik ülevaade kogu Eesti balleti tulevikulootustest ühel laval.
Külalisesinejatena astuvad lavale Laura Maya ja Marcus Nilson (Eesti Rahvusballett). Traditsiooniliselt antakse galal üle ka Rakvere Kaurikooli stipendium ühele Eesti balletiharidust edendanud õpetajale.
Kaurikooli juht Anne Nõgu nentis: „On suur rõõm, et Eesti balletikoolid on meid üles leidnud. Gala korraldamine on suur au ja vastutus, mida rõõmuga kanname.“
Eesti balletikoolide gala toimub 23. novembril algusega kell 16 Rakvere teatris. Sündmuse korraldaja on hariduse- ja kultuuriselts Kaur, toimumist on toetanud Rakvere linn, Rakvere kultuurikeskus ja Eesti kultuurkapital.
