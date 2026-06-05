Rakvere sai sisekardiraja
Aqva Kart on Rakvere uusim ja kÃµige elektrilisem adrenaliinikeskus, kus kohtuvad kiirus, tehnoloogia ja professionaalsus. Sind ootab 320-meetrine sisekardirada, millel sÃµidetakse tipptasemel Sodi elektriliste kartidega ning kogetakse unustamatuid emotsioone.
Eraldi rada on loodud ka 3â€“6-aastastele lastele ja kÃµige noorematele liiklushuvilistele. Kosutust pakub Aqva Kart kohvik, kus kvaliteet kohtub kiirusega.
Meie juures saab korraldada meeldejÃ¤Ã¤vaid sÃ¼nnipÃ¤evi, ettevÃµtteÃ¼ritusi ja muid seltskondlikke sÃ¼ndmusi. Lisaks on Aqva Kardis kaasaegne konverentsiala, kus saab lÃ¤bi viia koolitusi, seminare ja koosolekuid kuni 50 inimesele.
Keskuses toimub igal kuul ka vÃµistlussari Rakvere Cup, kuhu on oodatud kÃµik harrastajad, olenemata varasemast kogemusest. KardisÃµit on mÃµeldud kÃµigile â€“ alustajatest kuni tÃµeliste kiirusearmastajateni. Muretsemiseks pole pÃµhjust, sest kohapeal on kogenud instruktorid, kes Ãµpetavad sind sÃµitma ja aitavad rajal enesekindlalt alustada.
Aqva Kart