Ehitajad andsid Rakvere linnale üle muusikamaja võtmed
Revin Grupi projektijuht Andre Liiva ulatas nädala alguses abilinnapea Kert Karusele muusikamaja Ukuaru võtmed, mis tähistas üle aasta kestnud ehitustööde lõppu.
Arvo Pärdile pühendatud muusikamaja Ukuaru oli esmaspäeval elevust täis – ehitajad lõpetasid töö, viimased kardinad riputati üles ja Revin Grupi pealikud said maja võtmed linnale üle anda. „Oli keeruline!“ võttis Revin Grupi projektijuht Andre Liiva üle aasta kestnud tööd lühidalt kokku. „Aga keeruline ongi huvitav!“ täiendas ta.
„Igal juhul oli raske väljakutse,“ lisas Revin Grupi juht Kristjan Madisson.
Nüüd, kus keeruline tööaasta on lõppenud, on ehitajate järgmine suund selge. „Puhkama!“ ütles Madisson naerdes.
Nii ehitajad kui linna esindajad tunnistasid, et seisid oma elu põnevaima projekti juures uhkuse ja auga. „Ma tunnen küll, et olen seotud olulise ajaloosündmusega Rakvere linnas,“ tõdes abilinnapea Kert Karus. „Mul oli õnn olla abilinnapea ajal, mil alustati ja lõpetati Arvo Pärdile pühendatud kontserdimaja ehitust. See on sajandi objekt!“ avaldas ta heameelt.
Karusel jagus Revin Grupile vaid kiidusõnu: „Nad komplekteerisid heal tasemel meeskonna, kes tegi tööd suure ja kiiduväärt hoolsusega.“
Rakvere kultuurikeskuse direktor Kertu Orro lisas, et muusikamaja valmimine on midagi palju enamat kui ühe ehitusprojekti lõpp. „See on investeering kogukonna hingeellu, meie laste ja noorte tulevikku ning kogu piirkonna kultuuripotentsiaali. Täna võime öelda, et muusika ja kultuur on saanud Rakveres väärilise kodu,“ lausus ta.
Orro rõhutas seejuures maestro Arvo Pärdi meeles pidamist. „Tema vaimne pärand olgu selle maja hingeks ning inspiratsiooniallikas. Tänasest algab uus peatükk, kus muusika saab rääkida meie eest ja meie nimel. Suur tänu kõigile, kes muusikamaja valmimisele on kaasa aidanud!“ sõnas kultuurikeskuse direktor.
Orro lisas, et töö muusikamaja sisuga on juba hoos: „Planeerime koostöid, kontserte, haridusprogramme ja kohtumisi, mis kõnetaksid publikut nii siin kui mujal.“
Linnapea Triin Varek lausus, et on uhke ja tänulik tunne, et suur unistus muusikamajast on saanud teoks. „Täname ehitajat OÜ Revin Gruppi väga hea koostöö eest. Samuti tänu abilinnapea Kert Karusele, kes professionaalselt projekti juhtides linna esindas ning aitäh ehitusspetsialist Marianne Klopets, linnaarhitekt Angeelika Pärna, linnakunstnik Marju Püümets ja kõik teised, kes ehituse perioodil nõu ja jõuga abiks olid,“ lausus linnapea.
„Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste nimekirja kuuluva Arvo Pärdile pühendatud muusikamaja Ukuaru rajamine on viimaste aastate suurim investeering nii Rakvere linna kui kogu Lääne-Virumaa jaoks. Aitäh kõigi oluliste otsuste eest, aitäh Eesti kultuurkapitalile 21 miljoni euro suuruse toetuse eest!“ jätkas Varek.
Muusikamaja ametlik avamine koos tänuüritusega toimub jaanuari lõpus.
