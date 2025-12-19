Grossi Toidukaubad avas 86. kaupluse
Karksi-Nuia kaupluse avapÃ¤ev oli jaeketi omaniku Oleg Grossi jaoks eriti emotsionaalne, sest ettevÃµtja on just sealtsamast pÃ¤rit.
Liisi Kanna, Silja Part
â€žSinna kaupluse ehitamine oli emotsiooniprojekt. Olen lapsena elanud maal, kahe kilomeetri kaugusel Karksi-Nuiast. Isa vanemate kodu on samuti kaks-kolm kilomeetrit Karksi-Nuiast eemal, nooruses neil oligi kooskÃ¤imise kohaks ikka Karksi-Nuia,â€œ rÃ¤Ã¤kis Oleg Gross.
â€žSee linn on lÃ¤bi mitme pÃµlve seotud meie perega ja siia kaupluse rajamine tekitas mulle erilise tunde. Ã„rilistel kaalutlustel oleks vÃµinud areneda ka mujale, aga see on niisugune sÃ¼damelÃ¤hedane projekt,â€œ jÃ¤tkas ta.
Eriliselt emotsionaalne vastuvÃµtt oli nÃ¤ha ka kohalike poolt. Kui ettevÃµtja kopter maandus, olid inimesed vÃ¤ljas ning Ã¼ks naisterahvas tuli koguni lilledega vastu. â€žRahvas oli kÃµik nii elevil ja mul tekkis nii soe tunne â€“ tulin tÃµesti nagu oma koju. Kuigi ma kolisin Mulgimaalt Ã¤ra 12-aastase poisina, tulin Rakverre kuuendasse klassi, aga ilmselt inimesed mÃ¤letavad, et olen sealt kunagi sirgunud ja Grosside suguvÃµsa juured seal on,â€œ mÃµtiskles Oleg Gross, lisades, et kuigi neid vÃµetakse kÃµigil uute kaupluste avamistel sÃµbralikult vastu, oli seekord natuke teistmoodi.
Teine kauplus Mulgi vallas
LindilÃµikamisel osales muidugi ka Mulgi vallavanem Imre JugomÃ¤e, kes avaldas siirast tÃ¤nu, et Mulgi valda juba teine Grossi Toidukaupade kauplus rajatud sai (esimene neist Abja-Paluojasse mÃ¶Ã¶dunud aastal â€“ toim). â€žMeile, meie inimestele annab see enesekindlust. See nÃ¤itab, et meie piirkond on atraktiivsem kui enne, konkurentsivÃµimeline â€“ siia investeeritakse, siia tulevad juurde tÃ¶Ã¶kohad, mis selle hoonega kaasnevad,â€œ sÃµnas vallavanem.
â€žJa loomulikult eluterve konkurents, mis kindlasti kajastub meie inimeste ostukorvis! Teame, et toiduained eeskÃ¤tt on kÃµige suurem vÃ¤ljaminek Eesti inimese rahakotist, kui see lÃ¤heb madalamaks, siis on oluliselt kergem ja jÃ¤Ã¤b ka muu jaoks natukene rohkem. Ma arvan, et siit vÃµidavad kÃµik,â€œ rÃµÃµmustas JugomÃ¤e. SeejÃ¤rel andis ta Ã¼le ka kingituse â€“ kui Abja-Paljuojas kinkis vallavanem Oleg Grossile Mulgi maamehe kaabu, siis seekord korralikud Mulgi labakud.
Rohkelt sooje sÃµnu
Kiitust jÃ¤tkus nii uue kaupluse kui ka selle omaniku suhtes isiklikult rahvagi hulgas. â€žTÃµesti vÃ¤ga ootasime, siinne valik on ju hoopis teine,â€œ sÃµnas Ã¼ks naisterahvas. â€žLoodan, et Oleg Grossil on jaksu pidada veel sigalaid, nende vÃ¤rsked lihatooted on suurepÃ¤rased,â€œ lausus aga Ã¼ks hÃ¤rrasmees. â€žGrossi poodi tahad juba sellepÃ¤rast tulla, et selle omanik on nii soe ja Ãµiglane inimene!â€œ vÃµis kuulda kolmandat hinnangut.
Kirsiks tordil aga lausus Ã¼ks vanaproua huumori vÃµtmes: â€žPidin tÃ¤naseni elama, et ikkagi see uus pood ja Oleg Gross oma silmaga Ã¤ra nÃ¤ha!â€œ
Ehitus lÃ¤ks ladusalt
Uus kauplus asub Karksi-Nuia Ã¤Ã¤res â€“ linnast vÃ¤ljuvate teede Ã¼hinemiskohas, n-Ã¶ kolmnurga sees. â€žSeal sai vÃµsa maha vÃµetud, kui linna poolt tuled, avaneb ilusti vaade kauplusele,â€œ sÃµnas Gross hoonet tutvustades.
Ta nentis, et ehitus sujus ladusalt ning avaldas kiidusÃµnu ehitajale, kelleks oli Moodul Projekt OÃœ. â€žNad on meie pikemaaegsed Ã¤ripartnerid, oleme ehituskvaliteediga vÃ¤ga rahul!â€œ kinnitas ettevÃµtja.
Kaupluse pindalaks on 1600 ruutmeetrit, ostjaid teenindab kaks tava- ja kaks iseteeninduskassat ning pakutakse muidugi jaeketi tÃ¤issortimenti. Hoones asub ka SÃ¼dameapteek ning SmartPosti pakiautomaat.
AvapÃ¤eval pakuti uudistajatele rohkelt ampse degusteerimiseks. Igal tÃ¤istunnil loositi vÃ¤lja tasuta ostukorv ning alates 30-eurosest ostust saadi kaasa ka kingitus.
Oleg Gross rÃ¤Ã¤kis, et kuigi rahvast oli avamisel taaskord palju, ei toimunud mingisugust trÃ¼gimist, inimesed kÃ¤itusid nii rahulikult ja viisakalt â€“ nagu vÃ¤iksemates piirkondades varemgi nÃ¤htud.