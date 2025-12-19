Grossi Toidukaubad avas 86. kaupluse

| 19. detsember 2025 | Uudised | Kommentaare pole
Fotod: Silja Part

Karksi-Nuia kaupluse avapÃ¤ev oli jaeketi omaniku Oleg Grossi jaoks eriti emotsionaalne, sest ettevÃµtja on just sealtsamast pÃ¤rit.

Liisi Kanna, Silja Part

â€žSinna kaupluse ehitamine oli emotsiooniprojekt. Olen lapsena elanud maal, kahe kilomeetri kaugusel Karksi-Nuiast. Isa vanemate kodu on samuti kaks-kolm kilomeetrit Karksi-Nuiast eemal, nooruses neil oligi kooskÃ¤imise kohaks ikka Karksi-Nuia,â€œ rÃ¤Ã¤kis Oleg Gross.

â€žSee linn on lÃ¤bi mitme pÃµlve seotud meie perega ja siia kaupluse rajamine tekitas mulle erilise tunde. Ã„rilistel kaalutlustel oleks vÃµinud areneda ka mujale, aga see on niisugune sÃ¼damelÃ¤hedane projekt,â€œ jÃ¤tkas ta.

Eriliselt emotsionaalne vastuvÃµtt oli nÃ¤ha ka kohalike poolt. Kui ettevÃµtja kopter maandus, olid inimesed vÃ¤ljas ning Ã¼ks naisterahvas tuli koguni lilledega vastu. â€žRahvas oli kÃµik nii elevil ja mul tekkis nii soe tunne â€“ tulin tÃµesti nagu oma koju. Kuigi ma kolisin Mulgimaalt Ã¤ra 12-aastase poisina, tulin Rakverre kuuendasse klassi, aga ilmselt inimesed mÃ¤letavad, et olen sealt kunagi sirgunud ja Grosside suguvÃµsa juured seal on,â€œ mÃµtiskles Oleg Gross, lisades, et kuigi neid vÃµetakse kÃµigil uute kaupluste avamistel sÃµbralikult vastu, oli seekord natuke teistmoodi.

Teine kauplus Mulgi vallas

LindilÃµikamisel osales muidugi ka Mulgi vallavanem Imre JugomÃ¤e, kes avaldas siirast tÃ¤nu, et Mulgi valda juba teine Grossi Toidukaupade kauplus rajatud sai (esimene neist Abja-Paluojasse mÃ¶Ã¶dunud aastal â€“ toim). â€žMeile, meie inimestele annab see enesekindlust. See nÃ¤itab, et meie piirkond on atraktiivsem kui enne, konkurentsivÃµimeline â€“ siia investeeritakse, siia tulevad juurde tÃ¶Ã¶kohad, mis selle hoonega kaasnevad,â€œ sÃµnas vallavanem.

â€žJa loomulikult eluterve konkurents, mis kindlasti kajastub meie inimeste ostukorvis! Teame, et toiduained eeskÃ¤tt on kÃµige suurem vÃ¤ljaminek Eesti inimese rahakotist, kui see lÃ¤heb madalamaks, siis on oluliselt kergem ja jÃ¤Ã¤b ka muu jaoks natukene rohkem. Ma arvan, et siit vÃµidavad kÃµik,â€œ rÃµÃµmustas JugomÃ¤e. SeejÃ¤rel andis ta Ã¼le ka kingituse â€“ kui Abja-Paljuojas kinkis vallavanem Oleg Grossile Mulgi maamehe kaabu, siis seekord korralikud Mulgi labakud.

Lindi lÃµikasid paremalt AS OG Elektra omanik Oleg Gross, OÃœ Moodul Projekti juhatuse liige Artur MitÅ¡ulis ning Mulgi vallavanem Imre JugomÃ¤e.

Rohkelt sooje sÃµnu

Kiitust jÃ¤tkus nii uue kaupluse kui ka selle omaniku suhtes isiklikult rahvagi hulgas. â€žTÃµesti vÃ¤ga ootasime, siinne valik on ju hoopis teine,â€œ sÃµnas Ã¼ks naisterahvas. â€žLoodan, et Oleg Grossil on jaksu pidada veel sigalaid, nende vÃ¤rsked lihatooted on suurepÃ¤rased,â€œ lausus aga Ã¼ks hÃ¤rrasmees. â€žGrossi poodi tahad juba sellepÃ¤rast tulla, et selle omanik on nii soe ja Ãµiglane inimene!â€œ vÃµis kuulda kolmandat hinnangut.

Kirsiks tordil aga lausus Ã¼ks vanaproua huumori vÃµtmes: â€žPidin tÃ¤naseni elama, et ikkagi see uus pood ja Oleg Gross oma silmaga Ã¤ra nÃ¤ha!â€œ

Ehitus lÃ¤ks ladusalt

Uus kauplus asub Karksi-Nuia Ã¤Ã¤res â€“ linnast vÃ¤ljuvate teede Ã¼hinemiskohas, n-Ã¶ kolmnurga sees. â€žSeal sai vÃµsa maha vÃµetud, kui linna poolt tuled, avaneb ilusti vaade kauplusele,â€œ sÃµnas Gross hoonet tutvustades.

Ta nentis, et ehitus sujus ladusalt ning avaldas kiidusÃµnu ehitajale, kelleks oli Moodul Projekt OÃœ. â€žNad on meie pikemaaegsed Ã¤ripartnerid, oleme ehituskvaliteediga vÃ¤ga rahul!â€œ kinnitas ettevÃµtja.

Kaupluse pindalaks on 1600 ruutmeetrit, ostjaid teenindab kaks tava- ja kaks iseteeninduskassat ning pakutakse muidugi jaeketi tÃ¤issortimenti. Hoones asub ka SÃ¼dameapteek ning SmartPosti pakiautomaat.

AvapÃ¤eval pakuti uudistajatele rohkelt ampse degusteerimiseks. Igal tÃ¤istunnil loositi vÃ¤lja tasuta ostukorv ning alates 30-eurosest ostust saadi kaasa ka kingitus.

Oleg Gross rÃ¤Ã¤kis, et kuigi rahvast oli avamisel taaskord palju, ei toimunud mingisugust trÃ¼gimist, inimesed kÃ¤itusid nii rahulikult ja viisakalt â€“ nagu vÃ¤iksemates piirkondades varemgi nÃ¤htud.

Related Posts

Add a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. NÃµutavad vÃ¤ljad on tÃ¤histatud *-ga