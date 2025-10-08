Heads Up Casting otsib väikest andekat osatäitjat Tallifornia uue põneva mängufilmi “Kaameraga poiss” jaoks!
Otsime 6-8 aastast eesti- ja venekeelt rääkivat poissi filmi teise pearolli, kelle abiga luua eksperimentaalne nostalgiline lugu üles kasvamisest Ida-Virumaa tööstuslinnas 2000ndate alguses kõige selle ilus ja valus. Laps ei pea ilmtingimata omama suurt eelnevat esinemise kogemust, vaid peaks olema uudishimulik ja loominguline ning tundma rõõmu näitlemisest ja filmitegemise protsessist.. eriti kuna suur osa filmist võetakse üles just läbi lapse käes oleva vana videokaamera!
Filmivõtted toimuvad nii 2025 sügisel kui ka 2026 kevadel IDA-VIRUMAAL.
CASTINGUD RAKVERES
Kõik huvilised võiksid end castingule eel-registreerida, et saaksime kõigile ka eelnevalt projekti infokirja saata ja täpsema castingu aja paika panna, aga võib ka endale sobival ajal kohale tulla ja saame kohapeal asjast lähemalt rääkida!
RAKVERE – Rakvere Põhikool (Tartu tn 2, Rakvere)
LAUPÄEV 11.10 – kell 12:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00
Castingule tuleku eel-registreerimine ja täpse castingu aja eelnev paika panemine e-maili teel: casting@headsupcasting.com
Pealkirjaks: KAAMERAGA POISS Rakvere
Kirja juurde lisa lapse tutvustus, keeleoskuste ülevaade, elukoha linna info, hetke välimuse fotod ja lapsevanema kontakt number!
TÄPSEM INFO: www.headsupcasting.com/kaameragapoiss
Kuulutust võib julgelt edasi jagada!
KOHTUMISENI CASTINGUL!