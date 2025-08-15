Kadrina Karud alustavad juubelihooaega
Selle aasta esimesel sügiskuul algab Kadrina Karude kümnes hooaeg. Tõeline juubeliaasta! Noormehed, kes kunagi alustasid kahekümnendates eluaastates, tähistavad juba oma kolmekümnendaid.
Nende aastate jooksul on Karude eest mänginud kümneid mehi, kes on panustanud nii platsil kui väljaspool seda. Nüüd on noorem põlvkond peale kasvamas – juba viis noormängijat Lääne-Virumaalt on meeskonna juures treeningutel iganädalaselt kaasas ja valmis võimalusel meeskonna liikmena väljakule tormama.
Alustame algusest…
Meie meeskonna sotsiaalmeediatiim teeb tublit tööd. Karina ja Annegret hoiavad silma peal kogu klubi tegevusel – nii sellel, mis on tehtud, kui ka sellel, mis ees ootamas. Heidi vastutab klubi visuaalse näo ja kodumängude üldise taseme eest.
Erik Kadrinast hoolitseb selle eest, et treeningud toimuksid sujuvalt, alustades joogiveest ja lõpetades jääkottidega. Allan jätkab peatreenerina ja vastutab meeskonna tulemuste eest.
Kus meie kodumängud toimuvad?
Peaaegu kõik kodumängud toimuvad Rakvere spordihallis. Lisaks plaanime tänavu kaks mängu ka väljaspool Rakveret. Ühe Väike-Maarjas ja teise Jõhvis, et jõuda rohkemate korvpallisõpradeni Lääne- ja Ida-Virumaal.
Tere Kadrina Karude meeskond
Põhituumik jääb samaks, mis eelmisel aastal. Lõplik koosseis selgub septembri alguses, kui osaleme traditsioonilisel Viru Karikal, mis toimub 5. ja 6. septembril Rakveres. Turniiril mängivad kaks klubi meistriliigast Pärnu ja Keila KK ning esiliigast Tere Kadrina Karud ja Haljala NGU.
Viru Karikal on sel korral 5-eurone kahepäevapilet. Koolieelikutele, õpilastele (õpilaspileti ette näitamisel) ja pensionäridele on sissepääs tasuta.
Kaasa lööme eelseisval hooajal ka Eesti meeste karikasarjas, kus loodame teha tugeva esituse.
Esiliiga muutub aina põnevamaks
Esiliiga tase on aasta-aastalt tõusnud, konkurents on tihe ja iga mäng loeb. Meil on hea meel, et meie naaberklubi Haljala NGU, kus korvpallil on pikad traditsioonid, teeb oma debüüdi esiliigas. Nende ridadesse on sellest hooajast lisandunud tuntud mängijad.
Tugevad ambitsioonid on ka teistel esiliiga klubidel:
• Rapla, kes loobus kõrgliigast ja keskendub nüüd esiliigale;
• Haapsalu ja Paide, kes on tõsiselt „rel vastu as“;
• püsivalt tugevad Rae Koss, Reinar Halliku Korvpallikool, EMÜ, Tamsalu Los Toros/TalTech, Rock Tartu;
• Audentese Spordigümnaasiumi noored, kes on alati ohtlikud.
Kõik 12 meeskonda lähevad tänavu kullajahile. Eelmise hooaja veerandfinaalid juba näitasid, et üllatusi võib tulla ja iga punkt loeb.
Info ja kodumängud
Alustame koostööd Kuulutaja ajalehega, kust saab regulaarselt meie tegemiste kohta lugeda – nii internetist kui paberväljaandest, mis on kättesaadav üle Eesti.
Tere Kadrina Karude esiliigaturniiri kodumängudele on sissepääs fännidele endiselt tasuta – selle eest täname oma toetajaid!
Jätkub ka meie koostöö Amici Tantsustuudioga. Nii nende väikesed kui ka suured tantsijad muudavad Karude kodumängude pausid särtsakaks ja säravaks. Endiselt jätkub kodusaalis loosipiletite müük, millega saab meie klubi toetada ja samas võita auhindu, mis on välja pannud kohalikud ettevõtted.
Kohtume saalis!
Raivo Tribuntsov,
Tere Kadrina Karude mänedžer