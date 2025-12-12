Ujuja Ralf Tribuntsovi tunnustatakse VallimÃ¤e medaliga
Ralf Tribuntsov vÃµitis Poolas Lublinis toimunud lÃ¼hirajaujumise Euroopa meistrivÃµistlustel laupÃ¤eval meeste 50 meetri seliliujumise poolfinaali Eesti rekordiga ning juhtis pÃ¼hapÃ¤evast finaali algusest lÃµpuni.
Tegemist on ajaloolise saavutusega, kuna Ralf Tribuntsov on esimene Eesti meesujuja, kes on tulnud tÃ¤iskasvanute tiitlivÃµistlustel Euroopa meistriks. Rakvere linnavalitsus tunnustab Ralf Tribuntsovi linna aumÃ¤rgi â€“ VallimÃ¤e medaliga.
Tribuntsov on Rakvere spordikooli kasvandik ja vilistlane, kes alustas omal ajal treeninguid Gunnar TÃµnningu kÃ¤e all. 2022. aasta sÃ¼gisest tÃ¶Ã¶tas ta lÃ¼hikest aega Rakvere spordikooli treenerina, kelle edukaim Ãµpilane Egle Salu lÃµpetas 6. detsembril Euroopa meistrivÃµistlustel oma tÃ¤iskasvanute tiitlivÃµistluste debÃ¼Ã¼di 50 meetri rinnuliujumise poolfinaali 10. koha ja isikliku rekordiga.
Kuldmedalid tulid Eestisse aga ka naiste rindelt, nimelt saavutas Eneli Jefimova esikoha nii naiste 50 meetri rinnuliujumise finaalis pÃ¼hapÃ¤eval kui kolmapÃ¤eval peetud 100 meetri rinnuliujumises, pÃ¼stitades mÃµlema puhul Euroopa meistrivÃµistluste rekordi.
Rakvere linnapea Triin Vareki sÃµnul ei ole sellised saavutused ainult isiklikud vÃµidud, vaid innustuseks noortele ning tunnustuseks nii Eestile kui piirkondadele, mis tegijatega seotud.
â€žKuigi Ralf Tribuntsov on sÃ¼ndinud hoopis Taanis, on tal seos Rakvere linnaga lÃ¤bi oma sportlaseks kujunemise karjÃ¤Ã¤ri. Ise spordikoolis trenne tehes ning neid siis Aqva spaa ujulas andes, on Ralfi panus ujumise propageerimisse ning arengusse ja noorte sporti Ã¼ldisemalt kindlasti suure vÃ¤Ã¤rtusega. Oleme vÃ¤ga uhked ja Ãµnnitlen suure saavutuse puhul! Kes teab, ehk toob elutee Ã¼hel pÃ¤eval meistri Rakveresse trenne andma tagasi. Soovin linnavalitsuse nimel ikka edu ja uusi vÃµite!â€œ Ã¼tles linnapea.
Rakvere linna aumÃ¤rki, VallimÃ¤e medalit, antakse fÃ¼Ã¼silisele isikule silmapaistvate saavutuste eest ja selle andmise otsustab linnavalitsus. AumÃ¤rki antakse vÃ¤lja 2009. aastast, viimati sai selle 2024. aastal mÃ¤gironija Kaspar Eevald maailma kÃµrgeima mÃ¤e, Mount Everesti vallutamise eest.