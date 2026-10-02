Kirde maakaitseringkond korraldab kolmandat korda nooremallohvitseride baaskursust
Septembrikuus algas Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonnas nooremallohvitseride baaskursus, mille käigus koolitatakse Alutaguse, Jõgeva, Järva ja Viru malevate üksustele sõjaaja nooremallohvitsere.
„Kursusega alustasime septembrikuu alguses ja tänaseks on selja taga juba kaks korralikku väljaõppenädalavahetust, kuid pikk tee on veel minna,“ rääkis Kirde maakaitseringkonna nooremallohvitseride baaskursuse läbiviija, staabiveebel Indrek Roosaar möödunud reedel.
„Enam kui poole aastane kursus paneb kaitseliitlased korralikult proovile, kuid selle info andsime neile enne kursust, et see saab olema tõsine väljakutse. Kursus koosneb erinevatest teemamoodulitest, lisaks tegevustele maastikul saavad kaitseliitlased ka erinevaid teoreetilisi loenguid, sealhulgas paljudele kaitseliitlastele juba tuttavas virtuaalses õpikeskkonnas,“ jätkas kursuse läbiviija.
„Kuna kursuslaste tase õpingute eel oli erinev, siis selle me ühtlustasime kiirelt. Väljaõppenädalatel on põhirõhk juhiomaduste kujundamisel ja juhi enda kujunemisel läbi erinevate ülesannete. Kui jaoõppes on olulised erinevad taktikalised drillid, siis need teadmised on tulevastel sõjaaja jaoülematel juba olemas, nii saamegi keskenduda antud kursuse kontekstis vaid kõige olulisemale ehk juhile endale,“ selgitas Roosaar.
„Kujundikult öeldes, et kui tööriista kast on kursuse alguses tühi, siis iga õppur paneb sinna oma käega, omad instrumendid. Seejuures ei keskendu me n-ö universaalsetele valmislahendustele, vaid iga juht peab ise võtma vastutuse oma tööriistade eest, mida ta sinna kasti paneb, et osata nad vastavalt ülesandele õigel ajal välja võtta ja kombineeritult kasutada,“ ütles staabiveebel.
Viru maleva maakaitsekompanii liige kapral Toivo Pihlakas liitus kursusega, et saada uusi kogemusi, mida hiljem oma võitluskaaslastele edasi anda ja nii panustada väljaõppe parendamisse oma üksuses edaspidi. „Kuigi jaodrille oleme teinud palju, siis kordamine on tarkuse ema, võttes kasvõi taktikalist tegevust nagu tuli ja liikumine, mis oli ka selle väljaõppenädalavahetuse üks fookusteemadest. Olen tänulik kursuse instruktoritele, kes panustavad meie arengusse, mõeldes igati sellele kaasa, mida meile siin õpetatakse,“ jagas Pihlakas kogemust.
Kapral Märt Olde Järva malevast tuli kursusele heal meelel. „Kuigi mul varasemalt edasiõppimise mõtet ei olnud, siis see kursus annab mulle juhtimisalasied teadmisi, mis on väga vajalikud. Kuna mu enda töö on igapäevaselt teistsuguse komplitseeritusega, siis praegune tegevus on minu jaoks vahelduse mõttes vajalik ja füüsiliselt liikuda on alati kasulik. Praegu on alles teine nädalavahetus, kuid juba on enda osas teatud edasiminekut märgata, see annab mulle kindluse kursust jätkata,“ rääkis Olde.
Kuna vabatahtliku elu on mitmekülgne ja kaitseliitlane harjutab valdavalt nädalavahetustel, siis on mõnikord aega keeruline leida. “Mul enda malevas ei õnnestunud aega klappima saada, kuid siinne graafik sobis, seega teen selle kursuse läbi Kirde maakaitseringkonnas. Ajateenistus on mul varasemal läbitud, kaitseliitlane olen juba üle viie aasta, NAK siiani veel läbimata. Antud kursust soovitati juba mitu aastat, otsus osaleda sündis tegelikult lihtsalt. Olen saanud kogemusi, juhtimisalaselt, kuidas mitte kokkutöötanud jaoga toime tulla. Oma tööriistakasti panen nende kahe väljaõppenädalavahetusega selle, kuidas juba olemasolevaid teadmisi paremini ära kasutada,“ ütles Lääne maakaitseringkonna Saaremaa maleva liige, kapral Jüri Veskimeister.
Sõjaaja jaoülema ülesanne on juhtida jagu sõjaaja olukorras nii ettevalmistatud lahingutegevuses kui ka sattudes ootamatult kontakti. Tulevane sõjaaja jaoülem peab oskama valmistada jagu ette taktikaliseks tegevuseks rühma koosseisus ja rühmaülema plaani alusel. Jaoülem juhib jao planeeritud taktikalist tegevust erinevates lahinguliikides iseseisvalt ja rühma koosseisus, samuti peab ta olema suuteline lahendama käigult tekkinud taktikalise olukorra jao drillide baasil ja ilma rühmaülema otseste juhisteta.
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