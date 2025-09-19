Kust saab vaadata parimaid telesarju?
Selle nädala alguses jagati televisioonimaailma magusaimaid auhindu Emmysid. Sügis kogub tuure ja alati ei viitsigi toast kuskile välja minna – kui teil on premeeritud sarjad nägemata, siis siit leiate valiku nendest sarjadest, mida ka Eesti publik oma kodus vaadata saab.
Margit Adorf
Parim draamasari
„Pittsburghi kiirabihaigla“ („The Pitt“, HBO MAX), mida saab vaadata näiteks Telia HBO äpi kaudu (kuutasuline kanal) või Go3 vahendusel HBO Max Standard paketti kasutades (samuti kuutasuline). Boonuseks on mõlema puhul see, et võimalus vaadata koos eestikeelsete subtiitritega.
Nagu pealkirigi ütleb, toimub tegevus Pittsburghi kiirabihaiglas, täpsemalt selle traumapunktis. EMO-de probleemid on universaalsed, töötajaid napib, kliente on palju ja raha ei ole kunagi piisavalt. Iga osa katab EMO meeskonna päevast ühte töötundi. Sari on tähelepanuväärne, kuna see on väga realistlik, seda kiidavad ka meditsiinis päriselt töötavad inimesed, et seriaal pole ülepaisutatud või pastakast imetud teemadega, mida reaalses elus ei kohtagi.
Parima meespeaosatäitja preemia pälvis Noah Wyle, kes mängib Dr Michael Ribinavitchit, kes on meie mõistes osakonnajuhataja. Tema alluvuses on igas osas kümmekond meditsiinitöötajat, kes peavad lahendama patsientide muresid ja samas vastu pidama pidevas pingeolukorras. Parima naiskõrvalosa tiitli pälvis Katherine LaNasa.
Kiirabihaigla sarjal on praegu vaadatav vaid üks hooaeg, esmakordselt oli sari tele-eetris 2025. aasta jaanuaris. Sel talvel on oodata ka uut hooaega.
Parim komöödiasari
„Stuudio“ („The Studio“, Apple TV) – tegemist on Apple TV originaalsarjaga ja seda saab meilgi vaadata Apple TV kaudu (kuutasuline voogedastusplatvorm). Apple TV pakub oma seriaalidele ka eestikeelseid subtiitreid.
Sellegi sarja puhul on vaadatav esialgu vaid üks hooaeg. Lugu jälgib elu ühes hääbuvas Hollywoodi telestuudios, millele uus juht püüab elu sisse puhuda. See on satiiriline komöödia ja pakub rohkelt rõõmu neile, kes on huvitatud filmimaailmast või kes on ka ise televisiooniga kokku puutunud, olgu siis seal töötades või mõnes saates osaledes.
Emmyga pärjati siit: parim peaosaline komöödiasarjas Seth Rogen, parim komöödia stsenaarium, parim režii (Seth Rogen).
Parim lühisari
„Adolescence“ – Netflix. On võimalik ka Eestis vaadata, kahjuks Netflix eestikeelseid subtiitreid ei paku. „Adolescence“ ehk „Teismeiga“ noppis Emmydel kokku kuus preemiat, lisaks parima lühisarja tiitlile pärjati Emmyga ka parim meespeaosaline lühisarjas või filmis Stephen Graham (poisi isa), parim kõrvalosatäitja lühisarjas või filmis Owen Cooper (teismeline poiss, 15-aastane), parim naiskõrvalosaline Erin Doherty (psühholoog), parim stsenaarium (Jack Thorne, Stephen Graham), parim režii selles kategoorias (Philip Barantini).
Selle sarja puhul on üheks tähelepanuväärseks võtteks see, et iga osa on üles filmitud ühe jutiga. Kaamera hakkab mingist punktist liikuma ja käib tegelastel kannul ilma, et vahepeal oleks montaažiga üleminekuid ühest kohast teise. Liikumist on palju, liigutakse nii siseruumides kui ka õues ühest asukohast teise.
Mina ütleks, et peategelaseks on siin siiski teismeline poiss, kellele pannakse süüks klassiõe tapmist ja kes on sattunud maskuliinsete suunamudijate mõju alla internetis. Väga terava teemaga sari, mis räägib ka koolikiusust, seejuures näitab, et samuti on nn manosfääri mõju all teismelised tüdrukud, kes ka ise õli tulle valavad. Kui teil on sarja suhtes eelarvamus, et see on nagunii lihtsalt üks meestematerdamine, siis püüdke sellest üle olla ja vaadake. Tegemist on hästi tasakaalustatud ja psühholoogiliselt pingelise sarjaga, kokku on sellel neli osa.
Veel soovitusi
Kolm ülalmainitud sarja noppisid kõige rohkem preemiaid, lisaks aga võib soovitada ulmesarja „Severance“ („Lahkulöömine“, Apple TV), milles võitis parima naisosalise preemia Britt Lower ja parima kõrvalosalise preemia Tramell Tillman. „Severance“ oli nomineeritud kümnel korral.
Tegevustik toimub utoopilises kontoris, kus töötajatel on mälulahusus, väljaspool kontorit on neil teine identiteet, kontorisse saabudes mälu kustub (ajus on kiip). Ajapikku hakkavad kontoriinimesed siiski küsimusi esitama ja mõtlema sellele, missugust elu nad elavad väljaspool tööaega. Hoolimata lakoonilisest keskkonnast, on sari huvitav ja pingeline, sobib vaatamiseks hästi ka neile, kes muidu ulmet ei vaata – seal ei ole tulnukaid ja sõda, pigem on tegemist psühholoogilise draamaga.
„Severance’i“ saab vaadata Apple TV kaudu, sellel on praegu vaatamiseks kaks hooaega, kolmas hooaeg on välja kuulutatud, kuid veel ei oska öelda, millal see eetrisse jõuab.
„Pingviin“ („The Penguin, HBO MAX“) – ka seda saab vaadata näiteks Telia kaudu HBO tellitaval kanalil ja Go3 vastava HBO paketi raames. Tegemist on Batmani lugude sarjaga, ulmeline krimiseriaal. Selle sarja puhul on märkimisväärne asjaolu, et eriefektide eest pälvis Emmy Eesti firma Frost FX. Tõsi, eriefektide preemia anti mitte terve sarja, vaid ühe osa eest, sellegipoolest on see meie kohalikule firmale väga suur tunnustus. Eestlased said preemia suurepärase tormise ilma loomise eest. Lisaks pälvis „Pingviini“ sarjast Emmy parim naisosaline Cristin Milioti.
Apple TV pealt saab veel vaadata seriaali „Äraaetud hobused“ („Slow Horses“), mis sai parima draamasarja režii preemia (Adam Randall). See on briti spioonisari, mis põhineb Mick Herroni romaanidel. Kirjastus Varrak on sellelt autorilt käesoleval aastal avaldanud romaani „Surnud lõvid“, nii et keda huvitab, võib krimimõnu pikendada raamatuga. Äraaetud hobusteks kutsutakse luureteenistuse endisi töötajaid. Apple TV-s on seda sarja praegu neli hooaega. Soovitan.