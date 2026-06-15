Lai valik terastalasid hoiab projekti graafikus
Ehitusprojekti ajakava sõltub sageli ühest lihtsast asjaolust: kas vajalik teras on laos olemas või mitte. Projekteerija määratud profiili ja teraseklassi ei saa suvaliselt asendada, mistõttu tähendab puuduv tala seisvat objekti, ootavat montaažibrigaadi ja kasvavaid kulusid. Seetõttu on tarnija sortimendi laius praktiline tegur, mis mõjutab otseselt nii eelarvet kui ka tähtaegu.
Miks ühest profiilitüübist ei piisa?
Kandekonstruktsioon koosneb elementidest, mis esitavad materjalile väga erinevaid nõudeid. Paindekoormust kandvad I-talad on korruse- ja katusekonstruktsioonide alus: IPE-seeria sobib enamikule tavahoonetele, raskemate koormuste juures tulevad mängu laia äärikuga HEA- ja HEB-talad, mis sobivad eelkõige sammasteks. Raamides ja kinnitustes kasutatakse U-profiile (UNP, UPE), kergemates konstruktsioonides ja fassaadides aga õõnesprofiile. Kui kõik need tüübid tulevad ühest laost ja mitmes mõõdus, väheneb tarnete arv ja logistikakulu. Iga lisanduv vahetarnija seevastu tähendab uut tellimust, uut transporti ja uut võimalust, et midagi hilineb.
Standardsortiment teraseklassides S235JR kuni S355J2 katab enamiku projektidest, kuid otsustav on see, mitu mõõtu igast profiilist on reaalselt laos. Mida rohkem mõõte ja klasse on lattu varutud, seda harvem tuleb oodata tehasetellimust, mille tarneaeg võib ulatuda nädalatesse. Just see vahe määrab, kas montaaž jätkub plaanipäraselt või seisab kraana nädal aega jõude.
Mida annab S355 võrreldes S235-ga?
Sama koormust saab kanda mitme erineva lahendusega. Klassi S235 voolavuspiir on 235 N/mm², klassil S355 aga 355 N/mm² ehk üle poole kõrgem. Praktikas tähendab see, et S355 terasest võib valida väiksema ja kergema profiili, mis vähendab konstruktsiooni kaalu, transpordikulu ja paigaldusaega. Lai valik mõlemas klassis annab projekteerijale vabaduse optimeerida ning ehitajale võimaluse leida sobiv asendus, kui konkreetne mõõt on parasjagu otsas. Seda eelist kasutatakse eelkõige suurematel objektidel, kus iga säästetud tonn kajastub otse eelarves.
Laia sortimendi tegelik väärtus ilmnebki hetkel, kui midagi on otsas: asendus leitakse samast laost, mitte uue tehasetellimusega.
Töödeldud teras jõuab objektile paigaldusvalmis
Üha rohkem ettevõtteid tellib terase juba töödelduna, sest objektil tehtav lisatöö on kallis ja aeglane. Mõõtu lõigatud, puuritud ning krunditud talad jõuavad otse montaaži, ilma et materjali tuleks ehitusplatsil eraldi ette valmistada. Levinumad teenused on:
- Lõikamine mõõtu – vähem jääke ja vähem käsitööd objektil
- Puurimine ja painutamine – detailid sobivad kohe montaaži
- Liivapritsiga puhastamine ja kruntimine – pind on lõppvärvimiseks valmis
Vahe on käegakatsutav. Krunditud tala vajab pärast paigaldust ainult lõppvärvimist, samas kui töötlemata tala puhastamine ja kruntimine objektil nõuab iga elemendi kohta lisatunde, tellinguid ja ilmastikust sõltuvat ajaakent. Suuremate objektide puhul koguneb sellest nädalate jagu tööaega.
Üks partner kogu metallivajaduse jaoks
Põhjamaades ja Baltikumis on kõige laiem terasesortiment koondunud suurte distribuutorite kätte, kes ühendavad lao, töötlemise ja tehnilise nõustamise. Üks neist on Tibnor, Rootsi terasekontserni SSAB tütarettevõte, mille Eesti üksus pakub talade ja profiilide kõrval ka lehtterast, torusid, latte, roostevaba terast ja alumiiniumi. Tehniline nõustamine aitab ühtlasi valida õige klassi ja profiili juba enne tellimist, mis hoiab ära kalleid ümbertegemisi. Selline ulatus tähendab, et nii väike töökoda kui ka suur ehitusettevõte saab kogu materjalivajaduse katta ühe tarnija kaudu.
Lai valik ei ole pelgalt müügiargument, vaid riskijuhtimise tööriist. Mida rohkem profiile, mõõte ja teraseklasse on ühest kohast saadaval, seda väiksem on tõenäosus, et projekt jääb materjali taha seisma. Tarnijat valides tasub seega hinnata mitte ainult hinda, vaid ka sortimendi tegelikku laiust ja laoseisu – lõpuks otsustavad just need, kas graafik peab.