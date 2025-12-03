Liikluskindlustus ja kasko: mis on nende erinevused?
Iga autoomanik teab, et sÃµidukil peab liikluses osalemiseks olema kehtiv liikluskindlustus. Kindlasti on paljud kuulnud ka kaskokindlustusest. ERGO sÃµidukikindlustuse portfellijuht Kaido Naarits selgitab, mille poolest liiklus- ja kaskokindlustus erinevad ja mida nende kaitsed katavad.
Liikluskindlustus on kohustuslik vastutuskindlustus, millega hÃ¼vitatakse liiklusÃµnnetuse korral kahjud, mis sÃµiduki juht pÃµhjustas teistele isikutele vÃµi nende varale. â€žLihtsustatult Ã¶eldes tÃ¤hendab see seda, et kui pÃµhjustad liiklusÃµnnetuse, korvab sinu kindlustusselts teistele isikutele sinu poolt tekitatud kahjud,â€œ selgitas Naarits. Oluline on aga teada, et liikluskindlustus ei kata sinu enda sÃµidukile tekkinud kahjustusi.
Kasko on vabatahtlik kindlustus, mis on abiks juhtudel, kus oled ise avarii pÃµhjustanud vÃµi toimub mÃµni muu Ãµnnetus, mille kÃ¤igus saab auto viga. MÃµnel juhul vÃµib kaskokindlustus olla ka kohustuslik, nÃ¤iteks liisingusse vÃµetud autode puhul. Naaritsa sÃµnul ostavad autoomanikud kaskokindlustuse Ã¼ha enam ka vabatahtlikult, ilma liisinguta sÃµidukitele, kuna see annab meelerahu ja aitab Ãµnnetuste puhul kuludega toime tulla. â€žKui liikluskindlustus korvab ainult teistele tekitatud kahjud, siis kasko katab sinu enda sÃµiduki kahjustused sÃµltumata sellest, kes kahju pÃµhjustas,â€œ sÃµnas Naarits ja lisas, et kaskokindlustus hÃ¼vitab ka kahjud, mis on pÃµhjustatud loodusÃµnnetustest, loomale otsasÃµidust, vandalismist, vargusest vÃµi muudest ettenÃ¤gematutest sÃ¼ndmustest. â€žKui ootamatult teele hÃ¼panud kits lÃµhub sÃµiduki vÃµi tormi tÃµttu autole kukkunud puuoks tekitab sÃµidukile kahjustusi, siis kaskokindlustuse olemasolul sellised kahjud hÃ¼vitatakse,â€œ tÃµi ta nÃ¤iteid.
KÃµikide kindlustuspakkujate kaskokindlustuse tingimused ja kaitsed ei ole alati samad. NÃ¤iteks on kÃµigil pakkujatel olemas asendusauto kindlustuskaitse, kuid selle kaitse sisu ja saadav teenus vÃµib erineda nii kindlustuse poolt kaetud asendusauto pÃ¤evade arvu kui ka selle poolest, kas pakutakse teenusena asendusautot vÃµi lihtsalt rahalist hÃ¼vitist. SeepÃ¤rast tasub kaskokindlustust sÃµlmides uurida, mida konkreetne kaskokindlustus katab. Kuna klientide soovid ja vajadused on vÃ¤ga erinevad, pakub ERGO paindlikkust â€“ iga klient saab oma kaskokindlustuse lepingusse valida just tema jaoks vajalikud kaitsed.
Kaskokindlustuse lepingus tuleb alati mÃ¤Ã¤rata ka omavastutuse suurus. Tasub teada, et valides kÃµrgema omavastutuse, saab tegelikult samavÃ¤Ã¤rse kaitse suuremate kahjude vastu, lihtsalt vÃ¤ikeste kahjude korral kÃµrvaldab klient kahjud ise. Kindlustusmakse on seelÃ¤bi soodsam ja sÃµiduk just kÃµige suuremate kahjude vastu kindlustatud.
ERGO eraisikust klientidele rakendub ka omavastutuse soodustus: kliendid, kellel on vÃ¤hemalt kolm erinevat (liiklus-, kasko-, kodu-, Ãµnnetusjuhtumi-, korduvreisikindlustus ja Ãµigusabikulude kindlustus) aastaks sÃµlmitud kindlustust ERGOs, on jÃ¤rgmise kaskokindlustuse kahju korral omavastutus 100 euro vÃµrra vÃ¤iksem.
