Mida osta enne beebi sündi?
Beebi tulekuks valmistumine on korraga nii elev kui ka veidi hirmutav aeg. Nimekirju on internet täis ja igaüks justkui teab täpselt, mida päriselt vaja läheb. Tegelikkus on aga see, et iga pere on erinev. Mõned asjad on siiski universaalsed – näiteks riided, turvahäll ja hügieenitarbed. Paljud lapsevanemad panevad juba enne sünnitust valmis ka esimesed Pampers mähkmed, sest mähkmeid kulub esimestel nädalatel rohkem, kui keegi ette oskab kujutada. Kui kodus on põhiline olemas, on esimesed päevad rahulikumad ja vähem närvesöövad.
Samas ei tasu üle osta. Beebi vajadused on küll lihtsad, kuid neid asju ei pea olema kümneid erinevaid versioone. Mõistlik planeerimine aitab hoida nii eelarvet kui ka närve.
Esimesed riided – vähem on rohkem
Beebiriideid on keeruline mitte osta. Need on väikesed, pehmed ja lihtsalt nii armsad. Kuid tasub meeles pidada, et vastsündinu kasvab esimestel kuudel väga kiiresti. Piisab mõnest bodyst, sipupükstest ja paarist soojemast komplektist.
Oluline on mugavus – nii lapsele kui ka vanemale. Trukkidega bodyd ja lihtsasti avatavad riided teevad mähkmevahetuse märksa kergemaks. Riideid ei pea olema palju, kuid need võiksid olla praktilised ja kergesti pestavad.
Mähkmed ja hooldustarbed
Mähkmed on üks suuremaid kuluartikleid beebi esimestel elukuudel. Seetõttu on mõistlik varuda vähemalt üks-kaks pakki juba enne sünnitust. Pampersi mähkmed on paljude perede valik just seetõttu, et need on kergesti kättesaadavad ja pakuvad erinevaid suuruseid.
Lisaks mähkmetele tasub valmis panna ka niisked salvrätikud, mähkimisalus ning lihtne beebikreem. Pigem on oluline õrn hooldus ja naha puhtana hoidmine.
Magamiskoht ja turvalisus
Üks olulisemaid oste enne beebi sündi on turvaline magamiskoht. Olgu selleks võrevoodi, häll või beebipesa – tähtis on, et see vastaks ohutusnõuetele. Madrats peaks olema piisavalt tugev ning voodipesu hingav.
Turvahäll on samuti kohustuslik, eriti kui plaanite sünnitusmajast koju sõita autoga. Siin ei tasu kompromisse teha – turvalisus on esikohal. Soovi korral võib kaaluda ka kasutatud varianti, kuid ainult siis, kui selle ajalugu on täielikult teada.
Söötmine – planeeri, aga ole paindlik
Enne lapse sündi võib olla keeruline täpselt teada, kuidas söötmine kujuneb. Kui plaanis on rinnaga toitmine, tasub valmis panna mõned rinnapadjad ja mugav imetamispadi. Kui kaalute piimasegu kasutamist, võiks kodus olla vähemalt üks sobiv lutipudel.
Oluline on meeles pidada, et kõik ei lähe alati plaani järgi. Seetõttu ei pea varuma suures koguses erinevaid tooteid ette. Alustada võib minimaalsest ning vajadusel hiljem täiendada.
Igapäevane mugavus
Lisaks suurtele ja ilmsetele ostudele tasub mõelda ka enda mugavusele. Mugav tool või diivaninurk, kus last toita ja hoida, võib esimestel kuudel osutuda hindamatuks. Samuti on kasu lihtsast öövalgustist, mis ei ole liiga ere, kuid aitab öiste ärkamiste ajal piisavalt näha.
Paljud pered hindavad ka beebimonitori, eriti kui kodu on suurem. See annab meelerahu ja võimaldab vanematel hetkeks puhata, teades, et laps on kuulde- või vaateulatuses.
Rahu on kõige tähtsam
Beebi tulek on suur elumuutus. On täiesti normaalne tunda ärevust ja kahtlust, kas kõik on ikka valmis. Tegelikult ei ole kunagi võimalik kõike ette näha. Kui olemas on põhilised asjad – riided, mähkmed, turvahäll ja magamiskoht –, on algus tehtud.
Kõige olulisem ei ole täiuslik nimekiri, vaid rahulik meel. Beebi ei vaja täiuslikku kodu ega lõputut hulka tarbeid. Ta vajab hoolivaid vanemaid, kes õpivad koos temaga iga päev midagi uut.
Ja võib-olla ongi kõige parem nõuanne enne beebi sündi see: osta vajalik, jäta ruumi paindlikkusele ning usalda, et ülejäänu kujuneb ajaga.