Kas kehaspreid hakkavad parfüümidele konkurentsi pakkuma?
Kui veel mõni aeg tagasi seostusid kehaspreid paljude jaoks eelkõige teismeliste ja kooliaegsete ilurutiinidega, siis nüüd on need taas tähelepanu keskpunktis. Üha rohkem inimesi avastab, et igaks olukorraks ei olegi vaja tugevat parfüümi. Mõnikord piisab hoopis kergest värskest lõhnast, mida saab päeva jooksul uuendada ja mis ei jää ruumi tundideks hõljuma.
See ei tähenda, et parfüümid oleksid oma tähtsust kaotamas. Pigem on muutunud see, kuidas me lõhnu kasutame. Kui varem otsiti üht ideaalset lõhna, mis sobiks kõigeks, siis nüüd ollakse valmis valima erinevaid variante vastavalt päevale, meeleolule või aastaajale. Just siin on kehaspreid leidnud endale uue koha.
Lõhn ei pea enam kogu ruumi täitma
Veel kümme või viisteist aastat tagasi peeti heaks parfüümiks sageli sellist, mille olemasolu oli võimatu ignoreerida. Mida kauem lõhn püsis ja mida tugevamalt see välja paistis, seda väärtuslikumaks seda peeti.
Praegu eelistavad paljud hoopis tagasihoidlikumaid lõhnu. Inimestele meeldib mõte, et lõhna tunnevad eelkõige nemad ise või need, kes seisavad lähedal. See ei tähenda vähem luksust, vaid lihtsalt teistsugust suhtumist.
Ka töökeskkondades ja igapäevaelus hinnatakse üha rohkem mõõdukust. Tugev parfüüm ei pruugi enam olla eesmärk omaette. Seetõttu sobivad kehaspreid paljude inimeste harjumustega üllatavalt hästi.
Miks kehaspreid jälle populaarsed on?
Põhjus on tegelikult üsna lihtne. Kehaspreid on kerged ja mugavad kasutada. Kui parfüümi puhul piisab sageli ühest või kahest pihustusest, siis kehaspreid võib kasutada heldemalt ja vajadusel päeva jooksul uuendada.
Paljudele meeldib ka see, et kehaspreid mõjuvad vähem pidulikult. Neid võib kasutada hommikul pärast dušši, enne trenni minekut või lihtsalt siis, kui tahad end päeva keskel värskemalt tunda.
Oluline roll on ka hinnal. Kui kvaliteetse parfüümi ostmine võib olla läbimõeldud väljaminek, siis kehaspreide puhul julgetakse rohkem katsetada. Nii võib vannitoariiulile tekkida mitu erinevat lõhna, mille vahel vastavalt tujule valida.
Ühest lemmiklõhnast terve lõhnagarderoobini
Kunagi oli üsna tavaline, et inimesel oli üks kindel lõhn, mida ta kasutas aastaid. Mõnikord muutus see lausa tema visiitkaardiks.
Täna nähakse lõhnu palju paindlikumalt. Nii nagu keegi ei kanna iga päev samu riideid, ei soovita enam alati kasutada ka üht ja sama lõhna.
Suvel võivad meeldida värsked tsitruselised noodid, sügisel soojemad vanilje- või puidused lõhnad. Mõni lõhn sobib tööpäevaks, teine nädalavahetuseks. Mõni lihtsalt selleks päevaks, kui tuju nõuab midagi teistsugust.
Kehaspreid sobivad sellise mõtteviisiga suurepäraselt. Nende puhul ei pea tegema suurt investeeringut ning erinevate lõhnade proovimine on lihtne.
Kas parfüümitootjad peaksid muretsema?
Tõenäoliselt mitte. Parfüümidel ja kehaspreidel on tegelikult erinev roll. Kui kehasprei on sageli seotud värskuse ja kergusega, siis parfüüm jääb endiselt valikuks olukordades, kus soovitakse midagi intensiivsemat ja kauem püsivat.
Paljud inimesed kasutavad mõlemat. Hommikul võib peale minna kehasprei, õhtul aga parfüüm. Mõnikord kasutatakse neid isegi koos, et luua veidi isikupärasem lõhn.
Seega ei käi niivõrd võistlus selle üle, kumb toode võidab. Pigem on küsimus selles, kuidas inimeste harjumused muutuvad.
Rohkem valikuvabadust kui kunagi varem
Kui midagi on lõhnamaailmas viimastel aastatel selgelt muutunud, siis on see suhtumine. Üha vähem otsitakse üht universaalset lahendust ja üha rohkem väärtustatakse võimalust valida.
Kehaspreide populaarsuse kasv näitab hästi, et inimesed soovivad lõhnu kasutada vabamalt ja mängulisemalt. Mõnikord on vaja tugevat parfüümi, mõnikord piisab kergest värskusest.
Ja just sellepärast on kehaspreid taas pildile tõusnud. Mitte selleks, et parfüüme välja vahetada, vaid selleks, et pakkuda veel üht võimalust väljendada oma stiili, meeleolu ja isikupära.