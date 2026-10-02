Tere Kadrina Karude järgmine kodumäng peetakse Jõhvis

| 2. oktoober 2026 | SPORT | Kommentaare pole
Allikas: Tere Kadrina Karud

Taas Jõhvis! Täna, 2. oktoobril võõrustavad Tere Kadrina Karud Jõhvi spordihallis korvpallimeeskonda Audentese SG/Swedbank. Hea kossufänn – tule saali!

Sissepääs on tasuta, üles astuvad Amici Dancers tantsijad ning ägedate auhindadega loosi pilet maksab vaid ühe euro.

Loosiauhinnad on välja pannud:

Automaailm

Balbiino

Eesti Pagar

Epood24.eu

Minu Gelato

Purtse Brewery

PÄTS Sahver

Talukartul

Tehnoülevaatuskeskus

Weekend.ee

Wironia Hotell & Restoran

Valge Hobu Trahter

Eve Rest Massaažisalong

Kohtume reedel Jõhvi spordihallis!

Tere Kadrina Karud

Related Posts

Add a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga