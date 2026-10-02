Tere Kadrina Karude järgmine kodumäng peetakse Jõhvis
2. oktoober 2026 | SPORT | Kommentaare pole|
Taas Jõhvis! Täna, 2. oktoobril võõrustavad Tere Kadrina Karud Jõhvi spordihallis korvpallimeeskonda Audentese SG/Swedbank. Hea kossufänn – tule saali!
Sissepääs on tasuta, üles astuvad Amici Dancers tantsijad ning ägedate auhindadega loosi pilet maksab vaid ühe euro.
Loosiauhinnad on välja pannud:
Automaailm
Balbiino
Eesti Pagar
Epood24.eu
Minu Gelato
Purtse Brewery
PÄTS Sahver
Talukartul
Tehnoülevaatuskeskus
Weekend.ee
Wironia Hotell & Restoran
Valge Hobu Trahter
Eve Rest Massaažisalong
Kohtume reedel Jõhvi spordihallis!
Tere Kadrina Karud