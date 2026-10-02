Virumaa taekwondo-sportlased tõid Vantaast 19 medalit
Virumaa taekwondo-noored spordiklubist ML Sport võitsid 26. septembril Soomes Vantaas toimunud Korean Ambassador Cup 2026 võistlustel kokku 19 medalit: 10 kulda, 5 hõbedat ja 4 pronksi
ML Sporti esindas võistlustel 17 sportlast Rakverest, Kiviõlist, Kundast ja Aserist, kellest 16 jõudsid poodiumile. Võistluspäev pakkus kogu võistkonnale väärtuslikke kogemusi ja võimaluse panna oma oskused proovile rahvusvahelises konkurentsis.
Täname kõiki sportlasi eduka võistluse puhul ning lapsevanemaid kaasaelamise eest! Samuti täname toetuse eest Grossi Toidukaupu!
Tulemused:
Miliana Gross – kaks kulda
Ronja Aru – kuld ja hõbe
Arina Dukenejeva – kuld
Mirtel Mirabel Allik – kuld
Daniil Šumilov – kuld
Oskar Kullik – kuld
Rihard Kullik – kuld
Anna Chornokon – kuld
Yaroslav Lavruk kuld
Angelina Samuilova – hõbe ja pronks
Maria Dvorianinova – hõbe
Lorette Paju – hõbe
Christofer Salmus – hõbe
Anastassia Sakk – pronks
Jan Murašov – pronks
Oskar Lavruk – pronks
Ronald Smorodin, Marsel Kim ja Marko Levtšenko,
ML Sport treenerid