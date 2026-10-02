Virumaa taekwondo-sportlased tõid Vantaast 19 medalit

| 2. oktoober 2026 | SPORT | Kommentaare pole
Virumaa võistlejate ühispilt. Foto: ML Sport

Virumaa taekwondo-noored spordiklubist ML Sport võitsid 26. septembril Soomes Vantaas toimunud Korean Ambassador Cup 2026 võistlustel kokku 19 medalit: 10 kulda, 5 hõbedat ja 4 pronksi

ML Sporti esindas võistlustel 17 sportlast Rakverest, Kiviõlist, Kundast ja Aserist, kellest 16 jõudsid poodiumile. Võistluspäev pakkus kogu võistkonnale väärtuslikke kogemusi ja võimaluse panna oma oskused proovile rahvusvahelises konkurentsis.

Täname kõiki sportlasi eduka võistluse puhul ning lapsevanemaid kaasaelamise eest! Samuti täname toetuse eest Grossi Toidukaupu!

Tulemused:

Miliana Gross – kaks kulda

Ronja Aru – kuld ja hõbe

Arina Dukenejeva – kuld

Mirtel Mirabel Allik – kuld

Daniil Šumilov – kuld

Oskar Kullik – kuld

Rihard Kullik – kuld

Anna Chornokon – kuld

Yaroslav Lavruk kuld

Angelina Samuilova – hõbe ja pronks

Maria Dvorianinova – hõbe

Lorette Paju – hõbe

Christofer Salmus – hõbe

Anastassia Sakk – pronks

Jan Murašov – pronks

Oskar Lavruk – pronks

Ronald Smorodin, Marsel Kim ja Marko Levtšenko,
ML Sport treenerid

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