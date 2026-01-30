Mis on vaimse tervise kohvik?
Iga kuu viimasel laupäeval toimub kaheksas Eesti linnas vaimse tervise kohvik, kuhu on oodatud kõik inimesed, kes tunnevad, et nad soovivad jagada oma vaimse tervise muresid. Oodatud on ka need, kes on mures oma lähedase vaimse tervise pärast ning soovivad seda jagada.
Rakvere raamatukogus ootavad sel laupäeval Peaasi.ee vaimse tervise esmaabi koolituse läbinud vabatahtlikud teid ajavahemikus 11–14. Vabatahtliku tunned kohvikus ära valge T-särgi järgi, millel on kiri „Olen olemas“, et pakkuda end toetavaks kuulajaks või anda oma vaikiva kohaloluga märku, et meie ümber on alati inimesi, kes on valmis olemas olema.
Vestlusele eelnevalt registreeruda ei ole vaja. Kui keegi on enne sind vabatahtlikuga rääkimas, siis jää ootama või küsi vabatahtlikult, mis kellaajal võiksid tagasi tulla. Kui jutu alustamine tundub raske, siis vaimse tervise kohviku vestlusmenüü on abiks teemadega, millest juttu alustada.
Kohapealt saad kaasa haarata ka ärevuse, depressiooni ja vaimse tervise esmaabi töövihikuid.
Rohkem infot leiate peaasi.ee/vaimse-tervise-kohvik/.
Liisi Kanna