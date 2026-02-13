Noored teatrisse!
Rakvere Teater ühines Draamateatri algatusega „Noored teatrisse“ ja pakub selle raames kuni 26-aastastele noortele võimalust tulla „Elevantmehe“ etendusi vaatama sooduspiletiga (19 eurot). Kuigi „Elevantmees“ pole spetsiaalselt noortelavastus, räägib see teemadel, mis on ka noortele olulised – teiste poolt omaksvõtmisest ja oma tee leidmisest. Noorte teatriskäimine on teatri jaoks oluline ja oleme jõudumööda astumas samme, et just noortele erinevaid võimalusi ja pakkumisi tutvustada.
Üllatusi on noortele tulemas veelgi. 20. märtsil paneb 26 teatrit seljad kokku ja korraldab Eesti eri paigus noortele ühe erilise teatripäeva. Rakvere Teatris korraldavad seda noored näitlejad ja trupijuht Getter Marii Kalvik. Rohkem infot leiab õige pea teatri koduleheküljelt.
Rakvere Teater