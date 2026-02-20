Oi, minister!
Oma tänavust sünnipäevakuud ja 86. hällipäeva tähistab Rakvere Teater üleannetu nalja ja naeruga, uuslavastusega, mis pakub publikule võimaluse end mõnuga lõdvaks lasta ning saalis lihtsalt lõbutseda.
Lauri Saaber,
Rakvere Teatri kirjandustoimetaja
Täna esietendub „Kõik on jokk, proua minister!“, järjekordne reibas ja pöörane jant legendaarse briti komöödiakirjaniku Ray Cooney sulest, kelle „Oi, Johnny“ on meie vaatajate tuju tõstnud juba viis aastat ja ligemale sada etendust.
Lavastajana käivitab naljamasina seegi kord teatri kunstiline juht Peeter Raudsepp. Tema käe all astuvad üles EMTA lavakunstikooli XXXII lennu näitlejasuuna tudengid Erik Hermaküla, Joonas Koff, Eliis-Maria Koit, Mauri Liiv, Mattias Nurga, Uku Pokk, Alex Paul Pukk, Katarina Sits ja Carolyn Veensalu. Hakkajatele noortele on tegu diplomitööga ja nende ees on väljakutse panna kogutud oskused proovile rahvaliku naljamängu võtmes – äratada ellu rida värvikaid, neist mitte vähem hakkajaid tegelasi, kelle läbimõtlematu rabelemine võitluses iseenda külvatud kaosega üksnes suurendab segadust.
Nüüdseks 93-aastase Cooney karjäär sai alguse 14-aastaselt näitlejana ja esimesed tema kirjutatud näidendid jõudsid Inglismaal lavale 1960ndatel. Sellest peale on ta kujunenud kiire tempoga nn „uste komöödia“ rahvusvaheliselt armastatud meistriks, vanahärra looming püsib maailma lavadel seitsmendat aastakümmet ja Eestiski on tema farsse eri teatrites välja toodud paarikümnel korral. 2005. aastal pälvis Cooney teeneka humoristina Briti kuningakojalt rüütlitiitli.
„Kõik on jokk, proua minister!“ sisaldab täiel määral jooni, mis on tõstnud Cooney nime populaarseks kaubamärgiks – peadpööritavaid arusaamatusi, turmtulena esitatud kahemõttelist dialoogi ning järjest jaburamate panustega sündmustikku. Lugu leiab aset vana ja väärika Londoni hotelli numbritoas, kiviviske kaugusel parlamendihoonest, kus valitsuskabineti algaja minister Rebecca peaks ametlikult viibima ööistungil. Riigitöö kattevarjus aga on ta hoopis plaaninud salajase kõrvalehüppe opositsiooninõunik Johniga. Vallatu õhtu keerab ruttu rappa, kui paar avastab numbritoast tundmatu mehe laiba ja see otsustatakse skandaali vältimiseks kappi peita. Sest mida muud oskavad kaks poliitikut ebamugavate tõsiasjadega teha? Sealt edasi veereb autorile omane luiskamiste lumepall kasvava hooga allamäge, sellal kui luiskajate vererõhk aina tõuseb…
Farss kui žanr tugineb täpsusele – laitmatule ajastusele, kärmele reaktsioonile, tegelastele, keda tõukab tagant pettus ja paanika või siis pahaaimamatus. Rakvere Teatri suurel laval avaneb taas kord selle žanri võlu: füüsilist osavust nõudev ja nutikate repliikidega tohuvabohu, mille maksimaalselt pühendunud noor näitlejaskond moodustab osa Eesti teatrimaastiku tulevasest näost.
Kuna üliõpilased lõpetavad sel aastal lavakooli, mängitakse lavastust vaid eelseisval kevadhooajal veebruarist maini, kusjuures Rakveres antakse seitse etendust. Nii et huvilistel tasub kiirustada.